Dialogul dintre muzica poeziei şi poezia muzicii

Abia s-au stins ecourile acelui eveniment deosebit care a oferit celor de aici şansa de-a cunoaşte un om cu adevărat unic într-o epocă: Eugen Doga.

Căci el este unul dintre acei mari români de dincolo de Prut, - ba chiar şi de Nistru, fiind originar din Transnistria - pe care, cred de multă vreme, Dumnezeul neamului nostru i-a izvodit în vremea de acum ca să apere românitatea la fruntariile ei cele mai expuse primejdiei. Dacă Grigore Vieru a dat glas unui impresionant și tulburător ecou poetic ce a marcat mentalul unei întregi generații cu o infinită și împrospătată ardoare românească, Eugen Doga, genialul muzician al tuturor iscusințelor muzicale prin care a avut acces la limbajul universal, a putut ajunge mai departe prin forța acestui limbaj. A scris atât de multe piese muzicale sub imperiul unui mereu neostoit imbold creativ care a fost trimis parcă de Creator în ființa lui, cu misiunea de-a nu-l lăsa să irosească nici o farâmă din zestrea menită să îmbogățească patrimoniul lumii cu un teritoriu fabulos de farmec și armonie. Și oricare întâlnire cu acest teritoriu ce-i poartă numele stârnește aceleași reacții și impresii. Ascultătorii de toate națiile și de pe toate meridianele spun și (de)scriu, fiecare în limba sa, trăiri sufletești ce bat la porțile sublimului: ”superb”, ”înălțător”,”divin”, ”dumenzeiesc”, ”genial”, ”îți dăruiește starea unei imense fericiri”, ”parcă zbori când îl asculți”, ”o sărbătoare pentru suflet”, ”o muzică grandioasă” și tot așa. Fie că se referă la ”Păsările tinereții noastre”, la ”Rondo”, la ”Sonet”, la ”Eternitate”, la ”Gramofon”, la tulburătoarea muzică a filmului tinereții noastre, ”Șatra” vrăjitorului Emil Loteanu, ori la valsul-capodoperă universală recunoscută oficial - ”Dulcea și tandra mea fiară”, starea receptorului în contact cu muzica lui este mereu una înaltă, de vibrație subtilă și eterată, produsă de această ”muzică venită din sfere celeste”. Și mai mult de atât, ascultătorii percep în acordurile muzicii sale nuanțe definitorii sufletului românesc profund: „o muzică doldora de dor, în care vibrează sufletul acestui neam”.

Așadar creația sa exprimă altitudinea geniilor, recunoscută pretutindeni în jurul lumii. Dar tocmai de aceea, el a simțit în chip imperios atracția față de altitudinea majoră a neamului său, geniul eminescian. Mai mult de atât, el a știut să recunoască în iubirea serafică și framântată dintre Eminescu și Veronica sa, o pasiune dintre cele universale, de natura iubirii dintre Romeo și Julieta, doar că aparținând unor oameni reali. De aceea, înțelegând dramatismul acestei iubiri, mai puternică decât moartea, el a simțit imboldul, dar și datoria, de a-i conferi cadrul muzical adecvat prin acest concert extraordinar, inspirat numit Dialogurile dragostei, construit din poeme semnate de cei doi poeți îndrăgostiți, un ansamblu creativ deosebit care mie mi se pare a avea grandoarea și vibrația unei adevărate opere. Pentru că această legătură sufletească profundă dintre cei doi poeţi l-a obsedat pur şi simplu pe Doga de-a lungul anilor, el a reunit o serie de cântece crescute pe versurile lor într-o carte intitulată cu aceleşi nume ca şi concertul şi pe care am avut deosebita misiune de a o prezenta pe scenă, dimpreună cu o alta intitulată sugestiv „Muzica este prima şi ultima mea iubire”, în care el răspunde jurnalistei Luminiţa Dumbrăveanu la cele mai inspirate întrebări despre viaţa şi evoluţia sa.

Aflându-mă astfel în interiorul acestui spectacol memorabil realizat de Asociaţia Regal d’Art, organizat şi animat cu toată osârdia şi talentul de către impenitenta Liliana Bobu, am putut percepe feed-backul său dinspre public, atât al celui din Botoşani, locul obârşiei eminesciene, cât şi al celui de la Iaşi, locul iubirii magice dintre cei doi poeţi. Am receptat astfel ecoul sufletesc înalt şi participativ al publicului care a apreciat magia celebrului compozitor, efortul şi talentul interpreţilor (soprana Alexandra Coman, tenorul Sorin Lupu, instrumentistul Vitalie Advahov, copiii Ştefania Turcu, Maria Elena Predica şi grupul Cheia Sol, orchestra Regal d’Art, dirijată de magicianul Marius Hristescu, prezentatorul Octavian Ursulescu) care au reuşit să realizeze cu adevărat un regal de artă pe măsura personalităţii omagiate. Şi încă ceva ce vreau să adaug aici: privind de pe scenă splendoarea sălii de spectacol a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri„ din Iaşi, aşa cum arată ea acum, după restaurare, mi-am dorit fierbinte ca nu peste multă vreme, şi aici, la Botoşani, să putem admira din nou sala şi clădirea teatrului nostru în toată strălucirea miraculoasă cu care a crescut odinioară acest teatru din dragostea şi ardoarea publicului şi a gospodarilor de atunci ai oraşului. Nu vreau să cred, să accept, că cei de azi să fie mai prejos decât cei de atunci!