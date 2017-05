Intrăm în amânate

« Alte stiri din categoria Editorial

Un prieten spunea că se pleacă din România deoarece suntem în mijlocul unui război hibrid, adică şi la noi e, nu numai la sirieni, că ăia sunt singurii din lume ce pleacă mai mult ca noi de la casele lor. Aşa o fi, cu diferenţa esenţială că noi ne facem singuri războiul.

Noţiunea de război hibrid vine dinspre NATO, aşa au numit specialiştii conflictul dintre Rusia şi Ucraina. În esenţă, e vorba despre o gamă largă de acţiuni, prin care se atentează la independenţa unui stat, luptele militare propriu zise fiind doar o mică parte dintr-un asalt concertat.

Să analizăm ultimele atacuri româneşti şi rezultatele lor. Olguţa Vasilescu, cu gura ei aurită, a anunţat introducerea impozitului pe gospodărie. Scriam atunci, odată cu mulţi alţii, că e o măsură imposibil de aplicat. Au trecut vreo două luni, necesare pentru ca Liviu Dragnea să ajungă şi el la această concluzie. La televiziunea lui de casă Antena 3, anunţa acum vreo două zile că acel impozit va fi amânat pentru 2019, sunt probleme cu consultanţii fiscali şi plata lor, plus că fiscul nu are capacitatea fizică de a implementa această lege. Deci, şi-a dat seama. Tot în amânare a intrat şi mărirea lefurilor la profesori din iunie, se va aplica, dar din ianuarie, poate. Plus încă vreo câteva chestii. Un fel de rostogolire a promisiunilor.

Vinovatul de serviciu este, normal, tot Uniunea Europeană. Liviu Dragnea a început iarăşi să cânte aria aia cu investitorii străini care nu vin în România din cauza criticilor dinspre UE, mai exact de la Jean Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene. În faţa căruia făceau plecăciuni, şi Dragnea şi Tăriceanu, acum ceva săptămâni, când i-a tras omul de urechi şi le-a zis că îi lasă fără bani. Că bani europeni nu prea sunt, dacă observaţi nu sunt chiar deloc, ce a venit sunt subvenţii agricole care veneau oricum, nu mai puneţi botul la cifrele pe care i le spune Dragnea la tv lui Gâdea.

De ce apar acum abordările astea e simplu. Se apropie nota de plată. Cu o economie bazată doar pe consum, fără investiţii, fără fonduri europene, cu sectorul privat înghesuit într-un colţ, creşterea economică e bună, dar pur şi simplu nu ajunge. Iar programul de guvernare, care şi aşa era extrem de ambiţios, tinde spre irealizabil. Mai rămân vorbele, refrenul cu vom face şi vom drege. Iar singura preocupare reală rămâne cea cu graţierea, micşorarea pedepselor. S-a ajuns la etapa locală, când scriu aceste rânduri îi ascult pe Dragnea şi Grindeanu cum le promit primarilor şi preşedinţilor de CJ că vor schimba legi pentru ca respectivii să aibă mai puţine probleme cu justiţia.

Pur şi simplu partidul de guvernământ nu se pricepe şi nici nu s-a priceput vreodată la planuri de anvergură. Cu excepţia măririlor de salarii, normal. De aceea ar fi bine să rămână cantonat în chestii punctuale, gen roşii produse în extrasezon, program care chiar s-ar putea să funcţioneze.

Restul e mai dificil, pesediştii tot timpul au preferat acţiuni cu rezultate foarte rapide. Emblematic este programul primăriţei capitalei pentru fluidizarea traficului. După ce în campanie Gabriela Firea anunţa cumpărarea a sute de autobuze şi tramvaie, a rămas la achiziţionarea a două tramvaie şi vreo zece autobuze. Iar pentru un trafic mai uşor s-a apucat de înfipt nişte pari pe şosele, acţiune care a dus la blocarea aproape totală a traficului.

Ideea e bună, dar întâi trebuie construite parcări mari, păzite, la intrarea în Bucureşti, apoi cumpărate şi modernizate autobuze şi tramvaie şi, în final, vopsim drumurile şi facem benzi speciale pentru autobuze. Aş prefera şi eu să îmi las maşina la intrarea în Bucureşti, decât să stau cu orele în trafic. Dar, cum spuneam, asta presupune timp, planificare în detaliu. E mai simplu să vopseşti benzile de circulaţie şi să pui stâlpişori, că se vede imediat.

Cam tot aşa a procedat şi Olguţa Vasilescu cu impozitul pe salarii sau cu salarizarea unitară. Sărim direct la etapa finală, apoi anunţăm că se mai amână, e metodă de lucru la PSD, la toate nivelele, de pe plan local la nivel de premier. Pe care l-am auzit anunţând cu pompă că se fac autostrăzi, centuri prin nişte oraşe şi alte minuni. Am râs, nu ştiam că premierul poate fi aşa amuzant. Chiar extrem de amuzant, atunci când ştii că toate proiectele de autostrăzi au fost puse în conservare.

Bine, veţi spune, dar unde e Rusia aici, că de la războiul hibrid am plecat. Staţi liniştiţi, că e prin zonă. Dar în cazul României nu trebuie să facă mare lucru. Doar să aştepte. Cu restul ne descurcăm noi singuri destul de bine.