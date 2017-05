Oameni şi câini

« Alte stiri din categoria Editorial

Din când în când - şi pot spune că mult mai des decât e de dorit - se întâmplă câte o nenorocire care-mi aduce aminte de romanul meu de debut şi care demonstrează, deşi nu era nevoie, că într-un meci deschis, ficţiunea nu are nicio şansă în faţa realităţii.

O femeie ce locuia într-un cartier mărginaş al Mizilului a fost ucisă de o haită de maidanezi. E genul de ştire care se repetă mult prea des şi pare redactată prin metoda doctorală, cu Copy-Paste, singurele modificări fiind reprezentate de numele victimei (în cazul în care este făcut public), vârsta şi locaţia, eventual câteva detalii dătătoare de fiori.

De fiecare dată se deschide un dosar pentru ucidere din culpă şi cel mai adesea se aşteaptă să treacă timpul. Nu se rezolvă nimic. Câinii nu răspund penal, autorităţile locale aruncă vina – adesea destul de motivat – în curtea iubitorilor de animale care se inflamează de fiecare dată când câinii fără stăpân sunt eutansiaţi sau se încearcă strângerea lor în adăposturi care, după aprecierea lor, nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a fi funcţionale. Ciudat sau nu, n-am prea văzut reacţii din partea asociaţiilor care fac afaceri profitabile pe seama iubirii de animale atunci când câinii pentru drepturile cărora se luptă au transformat într-o masă însângerată ceva ce mai devreme era o fiinţă umană. Însă iubitorii de animale se inflamează total atunci când drepturile animalelor sunt încălcate. Şi acţionează aşa de agresiv şi de organizat că adesea câştigă bătălia fără să se mai apeleze la instanţă. Timorate de procesele cu care se pot pricopsi şi pe care fără îndoială că le vor pierde în condiţiile în care nu pot asigura adăposturi decente pentru animalele fără stăpân, autorităţile locale preferă să lase câinii pe străzi şi să aştepte. Ce anume se aşteaptă, e cam greu de spus dar de cele mai multe ori se ajunge la situaţii dramatice, de genul celei petrecute joi la Mizil. Să ne aducem aminte şi de cazul lui Ionuţ Anghel, copilul sfâşiat de câini în Parcul Tei din Bucureşti în 2013. Instanţa l-a condamnat pe proprietarul terenului la trei ani de închisoare cu executare şi plata unor despăgubiri uriaşe însă asta n-o să-l aducă înapoi pe Ionuţ şi nici pe cei care au sfârşit-o din cauza maidanezilor sălbăticiţi. Iar dacă la asta mai adăugăm şi faptul că ADP Sector 2 Bucureşti a cerut suspendarea executării silite în cazul Anghel, avem parte de un tablou înfiorător. Nimeni nu se consideră vinovat. S-a întâmplat, pur şi simplu, de ce să fie tras cineva la răspundere?

Iubitorii de animale au partea lor de vină. Poate cea mai mare. Să nu ignorăm faptul că aglomeraţia de maidanezi agresivi de pe străzile oraşelor li se datorează în mare parte. Asta pentru că mulţi habar nu au ce înseamnă să ai grijă de un animal. Câinele pufos şi simpatic, jucăuş şi drăgălaş pe care-l oferi cadou odraslei se transformă în scurt timp în ditamai animalul care nu mai e aşa de prietenos şi are necesităţi mult mai mari decât ale jucăriei de pluş care era odată. Şi intervine plictiseala şi fuga de responsabilitate. Iar dulău, care uneori e la fel de corpolent ca un viţel, este abandonat tacit pe câmp sau în cartierele mărginaşe. Unde va descoperi atât libertatea cât şi lupta pentru supravieţuire. Aceasta e, în mare parte, explicaţia pentru invazia de maidanezi. Lipsa de responsabilitate a celor care iubesc animalele dar cer ca aceasta să vină din mâini străine.

Nu am nimic împotriva animalelor dar nici a oamenilor. Mai ales a oamenilor. Şi să nu uităm că, cel mai adesea, victimele maidanezilor sunt copiii, foarte vulnerabili când vine vorba despre atacul patrupedelor canine. Sacrificăm copiii pentru că unii iubesc câinii dar nu se implică deloc? Câţi dintre cei care militează pentru drepturile animalelor au acasă câini adoptaţi de la adăpost? Câţi dintre ei s-au băgat între maidanezi şi prada lor, riscându-şi integritatea corporală sau chiar viaţa?

Cu ceva timp în urmă un bunic îmi arăta pantalonii sfâşiaţi de câini. Se băgase la modul cel mai propriu în gura haitei pentru a-şi proteja nepotul. Nepotul a scăpat numai cu spaima. Bunicul se considera norocos că i-au fost zdrenţuiţi doar pantalonii. Dar se întreba care ar fi fost deznodământul dacă nu era în parc alături de nepot. Câţi dintre copii care se joacă în preajma maidanezilor sunt însoţiţi de bunici capabili de sacrificiu?

E chiar aşa de greu de ales între oameni şi câini? E chiar aşa de dificil de aplicat măsuri dure dar concrete? Aşteptăm să trăim ca în nuvela „Cel mai bun prieten al omului” semnată de regretatul Liviu Radu cu ani în urmă? Câţi trebuie să mai moară sfâşiaţi de câini pentru a decide că, în sfârşit, avem o problemă?