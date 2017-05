Omul potrivit de partid

« Alte stiri din categoria Editorial

Tot scriem despre angajările de la stat. Ultima în serie e cea de la regia de apă pentru şef de relaţii cu publicul. Care este chiar extrem de amuzant, dincolo de legalitatea lui, pe care am lămurit-o în articolul din ziar. Reacţiile după publicarea textului însă sunt de speriat. „Ce vă inflamaţi aşa, nu e clar că aşa se face?”. „Nu vă speriaţi, aşa e de când lumea”. „Nimic neobişnuit, un şef pesedist şi-a angajat fata, ce mare problemă?”. Şi multe altele de acest gen. Este incredibil cât de tare ne-am obişnuit cu răul, cu anormalul.

Deci mulţi, prea mulţi oameni din păcate, nu sunt deranjaţi de faptul că un concurs a fost creat special pentru o pesedistă vajnică. Sunt, în schimb, extrem de nervoşi că nu şi-au putut aranja şi ei o slujbă identică, tot cu o imitaţie de concurs. Pe ăştia din urmă i-a liniştit preşedintele de CJ, care ne-a spus că el nu are treabă cu regia care aparţine de instituţia ce o conduce, directorul de acolo angajează în funcţie de propriile interese. Adică e pe interes treaba, ce naiba, nu v-aţi învăţat încă?

Noţiunea de concurs pentru un post presupune angajarea unei persoane care merită acel post, cel mai bine pregătită dintre cele care se prezintă. Meritocraţie, cum ar veni, mai ţineţi minte teoriile guvernului Cioloş? Pe asta se bazau. De aici probabil şi aversiunea la adresa fostului premier. El dorea ca tu, funcţionar sau angajat la stat, să ştii ce faci. Ori condiţia asta a fost inacceptabilă în România de când lumea, de aia cuvântul tehnocrat are rezonanţe aşa nasoale în România, doar cei din privat îl înţeleg şi sunt de acord cu aşa o prostie.

Aşa că, având în vedere cele de mai sus, nu ar fi mai comod să renunţăm la comedia asta şi să nu mai facem concursuri? Numesc pesediştii pe cine vor şi gata, oricum nu e nimic de făcut. Se economisesc şi bani la buget, nu se mai fac comisii care trebuie să examineze candidaţi tabula rasa, oricine are voie să fie ce vrea, în funcţie de cât de bine a slujit partidul sau după neamuri.

Ăsta e obiceiul pământului, cine suntem noi să îl schimbăm? Nu e metoda asta apanajul PSD, toată lumea a procedat la fel. Nu e nici măcar apanajul epocii recente în România, Caragiale scria pe vremea lui cum, la schimbarea puterii, se schimbau toate, de la poliţai la femeia de serviciu de la şcoală, „prin telegraf chiar, pentru mai multă expeditivitate”. Aşa că nu cred că mai are rost să ne ascundem după deget, ăştia suntem, aşa funcţionăm.

Costurile sunt uriaşe, la nivel administrativ pentru ţară. Să vă dau un exemplu. Mi-a povestit o doamnă un concurs, aşa ca exemplu, instituţia nu importă. A cerut încă un post, pentru departamentul ei. A venit concursul, scris, era doamna bucuroasă că a luat un candidat nouă şi ceva la scris şi are cu cine lucra la proiecte. Apoi a venit şi şeful cu o hârtiuţă pe care era scris numele celui care promovase deja. La scris luase 1.50. Acum proaspătul angajat stă la un birou, mai trage copii la xerox, mai îndosariază una-alta şi atât, nu face nimic, că nu ştie nimic. Înmulţiţi asta cu câteva mii şi aveţi o imagine a capacităţii administrative a aparatului de stat, la nivel naţional sau local. În genere, în orice instituţie sunt câţiva oameni indispensabili, care ştiu ce cu ce se mănâncă, muncesc pe brânci, iar restul, grosul, sunt aduşi de partid.

Această metodă nu va dispărea în veci, mai ales cu ultimele măriri de salarii. Care salarii toţi vor să fie şi mai mari. PSD a crezut ingenuu că îi va mulţumi pe oamenii din ţara lui „să moară şi capra vecinului”. Fatală eroare, nu le vine nici lor să creadă ce balamuc au iscat cu măriri grosolane de lefuri. Jumătate de ţară vrea să facă grevă, iar cealaltă jumate din bugetari e profund nemulţumită. Că ştiţi, proverbul ăla cu facerea de bine tot românesc este.

Iar valoarea, priceperea profesională nu au nimic de a face cu oamenii politici. Câţi politicieni cunoaşteţi care, după ce li s-a terminat mandatul s-au angajat în privat? Eu la Botoşani cunosc unul singur, liberal, care şi pe ăla îl înjură restul peneliştilor de când a ajuns prin conducerea organizaţiei judeţene. În rest, ca model general, politicienii nu se pricep la nimic. Ajung să îi preţuiesc pe cei care au firme proprii, chiar dacă s-au îmbogăţit unii după afaceri cu statul. Măcar au încercat, iniţial, să se descurce singuri.

De aceea aceste concursuri mimate sunt esenţiale în viaţa politică românească. Pentru că, dacă ar fi pe bune, am avea o clasă politică formată din şomeri. Iar dacă adunăm la asta şi neamurile bărbaţilor şi femeilor de stat, am avea o rată de şomaj cam mare, nu? Şi nu dă bine în raportul de ţară, nu de alta.