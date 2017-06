Produsele erei noastre

« Alte stiri din categoria Editorial

Preşedintele american Donald Trump a anunţat ieşirea SUA din acordul de la Paris privind protecţia mediului. Americanii se vor alătura astfel celor două ţări care nu au semnat acest acord: Siria şi Nicaragua. În urma acestui anunţ al lui Trump vor avea loc regrupări rapide şi alianţe noi, pentru că pare inevitabil un război economic între SUA şi Uniunea Europeană.

Chiar dacă Trump vrea să iasă dintr-un tratat non-binding, care nu îl obligă la nimic, iar ieşirea va dura până prin 2020, când sunt alegeri, nerespectarea tratatului de la Paris înseamnă pentru americani produse mai ieftine. Europenii vor reacţiona probabil prin impunerea de taxe vamale la produsele americane. Şi acesta va fi începutul. De altfel, la declaraţia infantilă a lui Trump că va negocia un alt acord de mediu, preşedintele Franţei i-a răspuns imediat că nu există un acord B, pentru că nu există nici o planetă B. Ruşii sunt şi ei pe lângă preşedintele Trump, exportă materii prime, din asta trăiesc, e normală reacţia lor.

Unde suntem noi, românii, prin peisajul ăsta? Păi, nu prea suntem. Poate îl convinge pe Trump preşedintele Iohannis să îşi schimbe ideile, când se duce la Washington, cine ştie. Glumesc, evident, argumentele lui Trump sunt cele care l-au făcut preşedinte, pe placul americanilor săraci şi naţionalişti.

Acest gen de lider nu a apărut doar în America, se întâmplă peste tot, inclusiv la noi. Trump nu este cauza acestei situaţii internaţionale încordate, este doar produsul epocii în care trăim. Am ajuns să ne bucurăm când, prin ţările europene, partidele extremiste şi naţionaliste nu câştigă alegerile. Partide care altădată erau doar subiect de glume au ajuns să fie a doua forţă politică pe acolo.

Nu e vorba de prostia electoratului, ci de sărăcie sau dorinţa de a trăi mai bine, cred eu. Iar asta e valabil şi în România, am văzut asta la ultimele alegeri. Nouă este doar folosirea la extrem, fără scrupule a acestor categorii de oameni, care nu au răbdarea sau posibilităţile să asculte argumente raţionale, ci doar folosesc argumentele false care le sunt livrate, pentru a-şi forma idei preconcepute, imposibil de schimbat ulterior. Tot un fel de prostie, în fond, dar e folosită speranţa oamenilor în mai bine, iar asta e criminal.

Vom trăi mai bine dacă alungăm străinii, dacă nu ne mai asupreşte UE, dacă dăm bani cu sacul la toată lumea. Argumente de acest gen, folosite în România, sunt utilizate peste tot, cu diferenţieri locale. Tipic românesc este faptul că noi suntem produsele unui învăţământ dezastruos. Aproximativ 40% din copiii şcolari din România sunt analfabeţi funcţional, o să tot repet asta, poate aude cineva. Ei devin adulţii analfabeţi funcţional de mai târziu. Care votează şi nu înţeleg ce.

Cum e posibil acest lucru, cum de am ajuns aici? Întrebarea nu e cum, ci de ce. Iar răspunsul e simplu, pentru că permitem acest lucru. Ce trăim zilele astea este preţul a 20 de ani de ignorare a vieţii politice. În decembrie 2016, în România, conform statisticilor, au votat ceva peste şapte milioane de oameni. Deci pesediştii au fost votaţi „masiv”, de fapt, de vreo trei milioane şi jumate de români. Am întrebat pe mulţi dintre cei care nu au mers la vot de ce nu au făcut-o. Ideea generală a fost lipsa opţiunilor, extrem de real motivul. PSD e cum îl ştim, PNL nu a reprezentat o alegere reală şi ne convingem de asta de la alegeri încoace, iar USR nu a reuşit să atragă multă lume, iar pe cei pe care i-a atras, încearcă acum din răsputeri să îi îndepărteze.

Dar caracteristica aproape generală a celor absenţi de la vot a fost că sunt oameni ocupaţi, instruiţi, cu un loc de muncă sau care îşi pot găsi oricând un loc de muncă bun. Deci, oameni care se pot descurca prin propriile puteri, bazându-se pe pregătirea lor profesională şi modul în care înţeleg lumea. Cei mai săraci, mai necăjiţi, nu neapărat mai proşti (dar mai uşor de prostit), nu îşi permit luxul ăsta. Pur şi simplu vor să trăiască mai bine, mult mai bine, de ieri, dacă s-ar putea. La asta s-au adăugat şi categorii întregi de bugetari atraşi cu salariile mari, şi gata, s-a rezolvat.

Însă repetarea acestui gen de poveste o pot împiedica doar cei care au lipsit la vot. Prin participarea la următoarele alegeri. Dar nu doar ca alegători, ci şi în calitate de candidaţi. Intraţi în politică, oameni buni, nu ajunge doar să mergeţi în piaţă cu pancarte amuzante. Măcar cei care mai aveţi energia să faceţi aşa ceva. Altfel suntem pierduţi. Intraţi în partide, în mişcările civice, care văd că au mai mult succes, vezi exemplul Franţei. Este imperios necesar, mai ales în vremurile astea tulburi, să fim conduşi de oameni cu cap, cu spirit practic şi cunoştinţe solide. Altfel, vom ajunge o altă provincie semi-rusească, cu vreun alt Dodon preşedinte.