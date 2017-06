USR, o altfel de... mişcare

« Alte stiri din categoria Editorial

Demisia lui Nicuşor Dan din USR, partidul pe care-l concepuse ca alternativă la structurile comunistoide care ne conduc de vreo trei decenii, a încins rău internetul, de parcă se pregăteau noi demonstraţii civile.

Majoritatea, fie politicieni sau susţinători ai vechilor partide, fie reprezentanţii noului val, parcă exulta de bucurie că Nicuşor Dan a spus pas politicii.

Vechii politicieni au sărbătorit faptul că au scăpat de un lider carismatic, care, pe fondul lipsei de opţiuni electorale, a reuşit în scurt timp să creeze o mişcare de genul „En Marche!” a lui Macron şi care a devenit principala forţă a opoziţiei. USR-ul lui Nicuşor Dan făcea o opoziţie reală şi nu una mimată, la alibi, cum face PNL de ani de zile. De aceea, în multe locuri din ţară, printre care Bucureşti, USR a devenit chiar a doua forţă politică, după PSD, ceea ce spune multe despre potenţialul acestei formaţiuni. Aşa că este de înţeles de ce şi social-democraţii şi liberalii s-au bucurat de plecarea matematicianului care a fondat mişcarea. Pur şi simplu nu le mai încurcă iţele.

Dar de ce s-au bucurat mulţi dintre susţinătorii USR şi dintre cei care ar putea fi votanţi ai acestei mişcări?

La primă vedere pare o enigmă, dar nu e. Nicuşor Dan s-a convertit repede la stilul de politician de Dâmboviţa. El a văzut în tema „familiei tradiţionale”, lansată public de Biserica Ortodoxă prin intermediul sutelor de „organizaţii neguvernamentale” şi preluată repede de partidele tradiţionale, o oportunitate de a se înscrie pe traiectoria „a ceea ce vrea lumea”. Da, „Coaliţia pentru familie” a strâns vreo trei milioane de semnături pentru introducerea definiţiei familiei tradiţionale în Constituţie, dar oare asta este de ajuns pentru a abdica de la crezurile şi poziţiile care te-au definit?

Electoratul tradiţional al PSD, persoanele vârstnice, cele din mediul rural şi cele cu un nivel de trai şi de cultură mai scăzut vor susţine mereu familia tradiţională. Şi în această categorie sunt milioane bune de oameni. Pe aceştia, USR nu are şi nu va avea nici o şansă să-i convingă să vină de partea sa, pentru că ei nu-şi vor schimba radical viziunile şi vor vota în acelaşi stil ca şi până acum. Cam acelaşi lucru este valabil şi în cazul liberalilor, cu menţiunea că cei cu viziuni mai progresiste dintre aceştia au şi trecut deja în tabăra useriştilor, iar cazul alegerilor generale din Bucureşti demonstrează acest lucru.

Apoi, bazinul electorat al USR nu este atât de tradiţionalist pe cât crede Nicuşor Dan, iar el nu a înţeles că dihotomia „conservatori - progresişti” nu poate fi rezolvată de o mişcare politică, indiferent cât de liberale ar fi regulile şi viziunile acesteia. Pe electoratul USR nu-l interesează ce face vecinul sub plapumă şi nu stă cu coatele pe gard să o privească pe vecina cu fustă scurtă cu cine vine acasă sau cu cine pleacă pentru a avea ce bârfi la slujba de duminică. Aşa că poziţionarea lui Nicuşor Dan era cumva împotriva chiar a celor care l-au făcut „mare”, a celor care au ieşit la vot cu speranţa că se poate face şi altfel de politică în România.

Pe de altă parte, USR trebuie să aibă grijă să nu cadă în capcană, să nu devină portstindardul comunităţii LGBT, pentru că ar fi sfârşitul mişcării. Remus Cernea este exemplul viu al acestei gafe de poziţionare politică. Este de ajuns ca reprezentanţii Uniunii să explice că România e un stat laic şi că nu trebuie să adopte poziţii talibane.

USR, cu toate aiurelile debitate şi gafele făcute de diferiţi membri ai săi, a dovedit că este o mişcare „open”, mult diferită de structurile comunistoide, dictatoriale chiar, ale partidelor tradiţionale, că are marjă de creştere şi că poate deveni o forţă, dar va trebui să-şi valorifice acest atu al deschiderii, să-şi găsească un nou lider carismatic şi să evite extremele, oricare ar fi ele. Şi asta, pentru că este o altfel de mişcare politică.