Lumini şi umbre sub zodia copilăriei

În zestrea obiceiurilor dobândite de noi de-a lungul anilor se numără şi acesta de-a aloca începutul frumoasei luni iunie copilăriei. De aici mulţimea de manifestări, activităţi, iniţiative dedicate şi dăruite celor mici cu atenţia sporită care se acordă de obicei celor sărbătoriţi. În şcoli şi grădiniţe, în parcuri şi în săli de spectacole răsună mereu în această zi zvon de glasuri cristaline care cântă melodii vesele, recită poezii şi texte născocite de cei mari dar cu suflet şi dragoste de copii, se învârt dansuri sprintene şi frumos ritmate ori se expun privirii expoziţii sui generis de desene ale copiilor, care în acest an, de pildă, au fost realizate şi pe asfaltul din Parcul Eminescu (sub egida nebositei ONG „Europe Direct”!). Doar un lucru mi se pare că a cam lipsit, spre deosebire de alţi ani când se petrecea relativ des: întâlnirea cu literatura pentru copii, cu acele minunate poveşti nemuritoare iubite de atâtea generaţii, dar şi cu alte cărţi, mai recente, scrise special pentru copiii de azi şi inspirate din existenţa lor actuală. Nu am mai auzit de această frumoasă formă de atragere a copiilor spre pasiunea lecturii, nici despre adevărata campanie de stimulare a celor mici să îndrăgească lectura cărţilor, manifestată nu o dată prin întâlnirile cu scriitorii pentru copii care, aşa cum îmi amintesc din cele la care am participat, aveau un mare impact asupra copiilor, care erau impresionaţi sau chiar uimiţi să constate că scriitorii nu există doar pe coperţile cărţilor şi în tablourile de pe pereţii claselor, ci şi în realitatea concretă.

Dar „cireaşa de pe tort” din sărbătoarea acestui an a constat dintr-un dar oficial în premieră şi anume instituirea zilei libere de 1 Iunie, nu atât pentru copii, cât pentru cei mai mari şi deja angajaţi undeva în muncă, de unde au avut astfel posibilitatea nesperată de-a mai arcui o acoladă a unei mini-vacanţe până marţi, luni fiind şi ea zi liberă, de asta dată din motive religioase, ca sărbătoare a Rusaliilor. Atenţie însă la faptul că aceste întreruperi dese ale fluxului şcolar au şi efectul de-a perturba coerenţa concentrării şcolarilor, despre care psihologii relevă că e un domeniu foarte fragil şi uşor de tulburat.

Toate bune şi frumoase cu festinul copilăriei, numai că încă ne mai bântuie amintirea îngrozitorului atentat din Manchester, unde tot un aproape copil a gândit să ucidă cu premeditare cât mai mulţi copii, pasămite ca să răzbune moartea unor copii din Siria, provocată de bombardamente occidentale. Însă uciderea unor copii nu poate avea nici o justificare şi nici n-ar trebui să treacă cu relativă uşurinţă doar cu câteva lacrimi, flori şi lumânări stradale. E timpul să se ia taurul de coarne şi să se asaneze această monstruoasă guerilă jihadistă exact la sursă, acolo unde se produce şi în domeniul geopolitic care o alimentează dar, mai ales, să se înţeleagă, o dată pentru totdeauna, că ospitalitatea, ba chiar impunerea obligativităţii de-a primi, ba chiar de-a ademeni persoane din zonele de conflict, constituie o sursă sigură de primejduire a existenţei lumii europene, ba chiar de stimulare a instinctelor barbare a alogenilor născuţi în civilizaţie.

Tot acum, în perimetrul aceste teme actuale, se mai poate aminti şi de bieţii copilaşi ucişi de epidemia de rujeolă cauzată de perturbarea din multe cauze - nu în ultimul rând, a obtuzităţii unor părinţi - a ritmicităţii vaccinării, care părea a fi de zeci de ani un bun câştigat de partea civilizaţiei. Despre cohortele de copii aflaţi sub limita sărăciei şi pentru care un biscuit sau o pereche de şlapi constituie bucurii de preţ, aproape că nu mai are rost să pomenim şi să ne văităm, căci e o realitate pe care nici o schimbare politică nu pare a o învinge.

Voi atinge acum o chestiune mai puţin semnalată, dar de-o gravitate extremă: aceea a consecinţei exodului miilor, poate milioanelor de cetăţeni români prin toate cotloanele lumii, unde să poată găsi acele locuri de muncă ce au dispărut ca prin farmec din ţara lor. Mulţi dintre aceşti oameni au copii care însă nu mai vorbesc şi nu mai învaţă limba română din multe motive, nu în ultimul rând, din inconştienţa părinţilor şi slaba lor conştiinţă de apartenenţă naţională care, de pildă, la alte neamuri (vezi evreii, ungurii, ucrainenii, chiar ţiganii ş.a.) se manifestă acerb; dar şi din iresponsabilitatea tuturor conducerilor acestei ţări de-a lungul acestor decenii. Aşa se face că mii de copii, viitori adulţi români, vor întări demografia, etnia, valoarea şi vigoarea altor neamuri, nu al nostru, cel atât de încercat şi păstrat în chip eroic de-a lungul istoriei. Pentru că tot în iunie urmează înflorirea teiului şi amintirii eminesciene, e locul potrivit să reamintesc că acel copil trimis la şcoala germană de la Cernăuţi şi acel tânăr trimis la universităţi din Viena şi Berlin nu şi-a uitat nicio clipă limba şi conştiinţa naţională şi nici nu s-a gândit vreodată să rămână şi să trăiască în asemenea străinătăţi, ci s-a întors mereu acasă, aducând, precum albina polenul, rodul experienţelor dobândite, aici, în folosul şi spre îmbogăţirea spirituală a acestei ţări. Trebuie oare să ne imaginăm ce am fi fost azi dacă Eminescu ar fi uitat limba română şi ar fi evadat într-o altă naţionalitate?