Ţara lui FNI

Mai ţineţi minte Caritas? Dar FNI, cel cu „dormi liniştit, FNI lucrează pentru tine”? Asta e România, aşa trebuie caracterizată. Mai ales în lumina noii legi a salarizării adoptată ieri. Promite ceva, mult. Şi vei obţine tot ce vrei.

Pentru cei mai tineri, cele două exemple de mai sus au fost, în esenţă, nişte jocuri piramidale, care promiteau de trei sau patru ori mai mulţi bani pentru deponenţi. Sau chiar de şapte ori, în cazul Caritas. Cum asta nu putea ţine la infinit, s-au prăbuşit, cu o mulţime de păgubiţi. Dar nu toţi au fost păgubiţi. Colegul meu Ionuţ Poclid a făcut rost, pe atunci, de listele cu numele celor care au avut „inspiraţia” de a retrage bani de la FNI-ul lui Vântu, chiar cu două-trei zile înainte de închiderea fondului. Le-am publicat numele în Monitorul, în vreo trei zile la rând, pe categorii profesionale: poliţişti, judecători, notari, politicieni, etc. Ca să aveţi o idee completă a ce am făcut noi atunci, mai trebuie să spun că proprietarul ziarului, în acea vreme, era chiar Vântu.

Cu limitările de rigoare, situaţia actuală e la fel. Votaţi-ne că vă umflăm salariile cu pompa au zis pesediştii. Şi oamenii i-au votat. Apoi salariile s-au mărit la unii, pe urmă nu se mai măresc de la 1 iunie 2017, ci de la 1 ianuarie 2018 şi atunci cu 25%, restul se întinde până prin 2022. Păi, guvernul Cioloş propunea o mărire cu 25% încă din 2016, dar nu a vrut Parlamentul. Că nu mai aveau ce promite în campanie, probabil.

Bugetarii au luat foc, toţi ameninţă cu greve şi nu mai sunt atenţi la nuanţe. Dragnea spune că şi aceste măriri vor avea loc cu o condiţie: numai dacă guvernele de după 2020 vor majora salariul minim pe economie la 2.500 de lei, cât promite să îl facă PSD. Că trebuie să ne gândim şi la ce promitem legislatura viitoare, nu? Apoi, sunt unele salarii care se măresc totuşi integral de la 1 iulie, ca în cazul retragerii banilor de la FNI. Ale demnitarilor. Din sistemul central, primarilor, preşedinţilor de consilii judeţene. Că cine împarte, parte-şi face.

Şi mai apare o problemă. Olguţa Vasilescu a învăţat un cuvânt nou, pe lângă anvelopă salarială, anume deficit. Numai că cifrele avansate de FMI şi Banca Mondială sunt în jur de de 63 de miliarde, în timp ce guvernul Grindeanu spune 36 de miliarde. De unde diferenţa? Din motivaţia depusă de guvern la Camera Deputaţilor, unde e specificat că se are în vedere trecerea în sarcina salariaţilor a plăţii CAS, adică vreo 23% din banii primiţi. Dacă e aşa, înseamnă că bugetarilor li se va mări salariul de la 1 ianuarie 2018 cu fix 2,4%. Liviu Dragnea spune că nu, că e o minciună, deşi documentul e pe site-ul Camerei. Poate e legat de impozitul ăla pe gospodării care se amână pe o perioadă nedeterminată, oricum până nu văd ceva concret, eu nu îl cred pe Dragnea.

Pe lângă furia oamenilor ce se simt păcăliţi, care e în fond problema lor şi a partidului pe care l-au votat, mai rămâne să aflăm motivaţiile acestei schimbări de paradigmă. Eu nu cred că lui Dragnea et comp le-a crescut brusc conştiinţă şi nu vor să nenorocească ţara. Pentru că ştiau încă dinainte de alegeri că banii nu ajung, nu au descoperit asta acum două zile. Ori situaţia e mult mai gravă, financiar vorbind, ori nu mai vin bani europeni dacă se măresc salarii, pentru că nu e deloc stilul PSD să îşi antagonizeze segmente mari de populaţie, nu au făcut niciodată aşa ceva, guvernarea PSD tot timpul s-a axat pe populism, dus la extrem chiar.

Probabil vom afla amănunte mai târziu, dar nu de la Grindeanu, certat acum de Dragnea, poate mai degrabă de la ministrul său de finanţe, Viorel Ştefan. Pentru că eu nu cred că există un conflict în PSD între Dragnea de o parte şi Grindeanu plus guvernul său de diletanţi pe de altă parte. Tocmai deoarece nu are cine să se pună contra lui Dragnea în acel guvern, în afară de ministrul justiţiei Tudorel Toader, cel care, eu cred că este cheia întregii supărări a şefului PSD. Pe premierul Grindeanu nu îl văd contrându-se cu Dragnea, dă mai degrabă o impresie de „şefu’ de ce vrei să mă dai afară, că eu am făcut tot ce ai zis”. Totuşi absenţele de ieri din parlament la votarea legii ale premierului şi ministrului de finanţe nu pot fi trecute cu vederea, probabil ei vor fi vinovaţii de serviciu şi vor fi schimbaţi, însă motivele reale le vom afla mai târziu.

Nu ştiu dacă cele întâmplate ieri, plus alte amânări importante din programul PSD de guvernare (cum ar fi programul ăla uriaş de investiţii PNDL) vor aduce limpeziri în mintea celor care au crezut efectiv că va curge lapte şi miere în România în câteva luni, doar cu măriri de salarii şi îngheţarea investiţiilor.

Însă ştiu sigur că dacă cineva pune o masă pe stradă, cere câte un leu de la fiecare şi promite că ne dă cinci peste o săptămână şi se îmbogăţeşte, acel cineva nu e prost. Prost e cine crede şi dă, nu cine cere.