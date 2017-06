Faceţi linişte, PSD guvernează

« Alte stiri din categoria Editorial

Visul ăsta pesedist cu liniştea a rămas de pe vremea lui Iliescu. Atunci au câştigat alegerile chiar cu aşa un slogan, să fie linişte, ca să putem guverna. I-au păcălit şi atunci pe români, care credeau că aşa trebuie să fie. Spune unul dintr-o funcţie ceva şi gata, s-a terminat, nu mai comentează nimeni. Între timp, oamenii s-au mai luminat, iar pesediştii şi-au mai rafinat şi ei tehnica de lucru, adică ei ar guverna mai bine, dar sunt o grămadă de oameni răi care tot pun în discuţie judecăţile lor de valoare şi modul de a conduce.

Cel mai recent exemplu naţional e cel al primăriţei Firea, care s-a indignat că nişte oameni au vrut să asiste la şedinţele de Consiliu Local din Bucureşti, care sunt publice. Şi a sărit primăriţa că nu sunt cetăţeni, sunt oengişti (plătiţi de Soros), că au vrut să o bată, de aia a fugit din sală şi o să ceară protecţie că se teme. Adică, lăsaţi-ne să facem ce vrem, că ne-a votat lumea, acelaşi argument cretin pe care îl auzim din decembrie.

Pe plan local, o doamnă directoare la Protecţia Copilului, Doina Nacu pe numele ei, a sărit cu gura pe oamenii care ne-au descris situaţia de la instituţia respectivă. Ce s-a întâmplat, doamna directoare, care e problema, nu au voie să deschidă gura, nu? Nici nu l-am mai întrebat pe prefectul Şlincu ce părere are de faptul că oamenii sunt ameninţaţi că discută cu noi, în timpul lor liber. Pe lângă faptul că vine tot din acea instituţie, şi pe prefect când îl întrebi ceva, răspunde cu un comunicat de presă, după câteva ore, nu ştim dacă nu vrea sau nu poate să ne răspundă pe loc. De altfel, acest gen de comunicare devine din ce în ce mai răspândită, de la şefi de judeţ la directori. Îi întreabă ziariştii ceva şi rămân cu gura deschisă, apoi ne roagă să venim peste o juma’ de oră (în cazurile fericite) ca să ne ofere o informaţie banală. Ba chiar am găsit o directoare care nu ne răspunde decât în urma unei solicitări conform legii 544 privind informaţiile publice. Fiţi liniştită doamna directoare, pentru că e atâta balamuc şi hohote de râs vizavi de măsurile care vin dinspre autorităţi, locale sau centrale, guvernul Grindeanu se gândeşte să abroge legea 544 şi nu veţi mai putea fi obligată să spuneţi nimic. Da, asta e concluzia la care au ajuns guvernanţii, după vizita prin ţară a ministrului care se ocupă de dialogul social, numele lui nici nu mai contează, un tinerel care a trecut şi prin Botoşani şi a scris ceva în agendă.

Atmosfera nu a fost niciodată deschisă dinspre PSD, la nivel de comunicare. De aia îi vedeţi doar la televiziunile de partid cum îşi expun programul de guvernare, ăla la care ne punea Dragnea să încercuim cum, prin îndeplinirea măsurilor, fac ei bine ţării. Un dialog cu întrebări pe bune arată imediat golurile şi problemele, de aceea e evitat cu obstinaţie de toţi şefii pesedişti.

E normală reacţia partidului de guvernământ, nu poţi explica de ce amâni mărirea salariilor la cetăţeni obişnuiţi, dar le dublezi pe cele ale demnitarilor. Nu poţi explica de ce pui prag la abuzul în serviciu, dar nu pui acelaşi prag la evaziune fiscală, de exemplu. Iar astea sunt doar câteva exemple din sute.

Dar întrebări trebuie să punem în continuare şi mă refer la cetăţeni, nu doar la ziarişti. Indiferent de răspuns, cineva trebuie să îi întrebe pe cei care ne conduc de ce fac ce fac. Iar cum opoziţia nu prea are de gând să facă asta, rămânem doar noi, oamenii obişnuiţi.