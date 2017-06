Grindeanu clipeşte, dar e cam târziu

« Alte stiri din categoria Editorial

Ar fi nedrept ca răbufnirea de ultim orgoliu al lui Sorin Grindeanu să fie considerată un act de opoziţie făţişă la conducerea monocefală a PSD. Nu trebuie să uităm că acelaşi premier, actualmente greu de dat jos, a supervizat cu senină inconştienţă toate năzbâtiile lui Dragnea, plus celebra ordonanţă 13, care a scos sute de mii de oameni în stradă. Ocazie cu care a apărut şi celebra pancartă cu „Sorine, dacă vrei să te salvăm clipeşte de două ori”, de care a râs toată lumea.

E vorba, până la urmă, de un supus al lui Dragnea, care s-a enervat când a aflat că va fi dat afară. Şi nu a aflat acum două zile, la ceas de seară, cu ocazia acelei execuţii publice în genul proceselor comuniste. Ştia de ceva vreme. Dar a sperat, totuşi. Mi-aş fi schimbat părerea, dacă ar fi dat tot din casă măcar, dacă ar fi povestit sursa nervilor lui Dragnea. Pentru că vina lui Grindeanu, singura de altfel în ochii lui Dragnea, a fost, probabil, că nu l-a putut convinge pe ministrul Justiţiei să dea mai repede acceptul la reforma din justiţie, care să îl scape pe şeful pesediştilor de pârnaie. Un tehnocrat au adus în guvern şi s-a dus totul de râpă.

Ar trebui să fie un exemplu de speriat ăsta, pentru poporul pesedist. Să vezi de ce e în stare şeful cel mare ca să îşi rezolve problemele. Nu contează partid, nu contează ţară, nu contează nimic. Credeaţi că Dragnea măreşte salariile aşa, degeaba, nu există un preţ pentru asta? După atâţia ani, ar trebui să ştim că şpaga, sub orice formă, se dă pentru ceva anume, nu dă nimeni şpagă degeaba, mai ales Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD şi-a ales o fantoşă care să semneze în numele lui şi, mai ales, să nu-i iasă din cuvânt. Însă, ca în povestea cu Pinocchio, păpuşa de lemn a prins viaţă şi a început să aibă păreri proprii. Grindeanu a dat bine la guvern o vreme, ştie să poarte un costum, vorbeşte oarecum coerent şi îi umbrea cumva pe ceilalţi miniştri diletanţi şi profund nepregătiţi, cu două-trei excepţii, care doar confirmau regula.

Însă Dragnea nu iartă, chiar cu riscul de a crea o criză politică, deja l-a exclus din partid pe propriul premier şi şefii PSD au aprobat depunerea unei moţiuni de cenzură contra propriului guvern, un episod singular în istoria post-revoluţionară a României. Probabil Dragnea nu vrea să se repete episoadele Iliescu - Năstase sau Geoană - Ponta, când tinerele speranţe şi-au mazilit şefii, fără vreo remuşcare. De aceea, pentru a fi sigur că iese cum vrea el, Dragnea invită la guvernare şi pe UDMR şi PMP, plus a obligat miniştrii să îşi dea demisia. Episod extrem de amuzant, de altfel, miniştrii care spuneau că şi-au dat demisia în urma evaluării, apoi săreau ca arşi când erau întrebaţi de ce au fost miniştri aşa de slabi. Am râs, recunosc.

Panarama de la guvern dovedeşte, pentru a câta oară, subţirimea sistemului politic românesc care doar mimează democraţia, fără ca în realitate să fi făcut altceva decât să fi schimbat un dictator cu un altul.

În faţa orgoliului nemăsurat al liderului social-democrat, pesediştii cu funcţii s-au ascuns în case, nu mai răspund decât foarte greu la telefoane, iar cei din Botoşani declară la unison că se vor supune deciziilor partidului. Uitate sunt laudele continue la adresa acţiunilor guvernului cu care am fost inundaţi luni de zile. Pentru că miza e mare şi, dacă declari ceva greşit, poţi fi mazilit într-o clipită. Deocamdată, există foarte puţine excepţii de la acest comportament, poate vor fi schimbări şi luări de atitudine datorită excluderii lui Sorin Grindeanu din partid, dar eu nu cred până nu văd. Până la proba contrarie, ce se vede deocamdată e că, în era Dragnea, PSD este un partid de slugi.

Îmi aduce aminte de un episod din epoca Ceauşescu ceea se petrece în zilele astea. Un cetăţean s-a urcat pe o macara şi a început să strige lozinci anticomuniste. Securiştii sosiţi rapid la faţa locului şi-au făcut loc prin mulţime, dar nu au avut sânge să urce pe macara. Atunci, unul dintre ei a avut o idee genială. A adus o cameră de filmat şi a început să filmeze oamenii. Privitorii, deşi nu făcuseră nimic, au luat-o la goană îngroziţi, călcându-se în picioare. Apoi, protestatarul a coborât singur de pe macara şi s-a predat, spunând că el e nebun, iar cei care au fugit sunt probabil cei normali.

Acum, pe macara este Sorin Grindeanu. Iar Liviu Dragnea a avut grijă să le spună tuturor că se filmează. O să vedem în zilele următoare şi, mai ales, la votul moţiunii de cenzură, cine mai are curajul să privească.