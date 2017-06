În sfârşit, Soros a plătit pe cine trebuie

« Alte stiri din categoria Editorial

Atent la vânzoleala de care are parte politica românească în ultimele zile nu am putut să nu remarc unele aspecte. Acelaşi individ care cu câteva luni în urmă, pe fondul revoltei populare împotriva Ordonanţei 13 spunea că de fapt manifestaţiile sunt opera lui George Soros, care ar fi oferit bani până şi pentru câinii care au fost în Piaţă, susţine acum că Grindeanu trebuie să-şi dea demisia.

În februarie Dragnea încerca să ne convingă că, deşi nu ştie nimic - ca de obicei - totuşi suntem în faţa unei manipulări de proporţii. Cei care au ieşit în stradă nu au ieşit pentru că aşa le-a dictat conştiinţa, pentru că s-au săturat de mânăriile unei clase politice lipsite de scrupule, formate din parveniţi fără prea multă carte, dar cu şcoala vieţii. Nu, după părerea celui care nu ştie nimic în afară de programul de guvernare, cunoscut din „scoarţă-n scoarţă”, oamenii au ieşit în stradă pentru banii lui Soros. Şi pentru cei cincizeci de lei acceptau să-şi vândă ţara. Până şi câinii s-au lăsat momiţi de Soros, cel care vrea să destabilizeze România.

Având în vedere durata manifestaţiilor, cât şi numărul de oameni care şi-au strigat nemulţumirile şi au reuşit să facă imposibilul, respectiv anularea unei Ordonanţe date cu dedicaţie, e de presupus că Soros ăsta are ceva bani în cont. Şi e dispus să-i risipească pe toţi numai să facă rău României. Sincer, nu înţeleg de ce Soros urăşte aşa de mult România încât îşi cheltuie banii cu români de rând şi câini pentru a realiza ceea ce politicienii români o fac destul de bine şi fără ajutor şi gratuit, doar de dragul unor ambiţii personale.

Având în vedere că în momentul de faţă Guvernul Grindeanu este serios ameninţat, pot trage concluzia că, în cele din urmă, banii lui Soros au ajuns la cine trebuie. Adică acel personaj care poate, într-adevăr, să determine căderea guvernului. Pentru că aşa vrea muşchii lui Dragnea. Dacă în februarie Dragnea îl susţinea pe Grindeanu şi gaşca, atunci tot românul trebuia să acţioneze trup şi suflet alături de Teleorman Magnificul. Cei care erau împotriva guvernului şi a mânăriilor puse la cale de acelaşi Liviu Dragnea erau trădători de neam şi ţară, manipulaţi de Soros. Acum Dragnea îi cere demisia lui Grindeanu şi toţi trebuie să gândim la fel ca el, altă opţiune nu există. Partidul pe care îl conduce cu mentalitatea unui dictator sud-american a depus o moţiune de cenzură devenită virală printre cei care apreciază umorul politic.

„Dovedind dispreţ faţă de regulile democratice ale funcţionării instituţiilor statului, imaturitate şi iresponsabilitate politică, primul-ministru şi unul dintre miniştri, în loc să respecte votul de învestitură şi încrederea acordată de Parlament, au înţeles că guvernarea se poate exercita şi în nume personal, că dispoziţiile constituţionale şi legale sunt facultative şi că pot sfida votul acordat de cetăţeni şi democraţia”. Nu poţi să nu zâmbeşti, măcar, când citeşti aşa ceva. Gândul te duce la Dragnea, cel care vrea să sugereze că el nu are nicio treabă cu guvernarea în nume personal, cu sfidatul votului acordat de cetăţeni şi cu terfelirea democraţiei.

Pentru că nu putem vorbi de democraţie într-un partid în care membrilor li se cere să gândească aşa cum cere liderul, iar cei care au tupeul să se revolte sunt executaţi politic. Asta presupune democraţia. Să poţi alege, să poţi spune ce îţi convine şi mai ales ce nu îţi este pe plac, să votezi şi să accepţi consecinţele votului. Dar la ce ne putem aştepta de la un individ condamnat pentru că a încercat să schimbe minoritatea în majoritate doar pentru că aşa considera el că e corect? Sau poate că, atunci ca şi acum, l-a plătit Soros.

Textul prezentei moţiuni, cu modificări minime, ar putea fi înaintat către conducerea PSD. Către Dragnea, mai exact. Căruia i se pot reproşa toate paiele care le vede în ochii lui Grindeanu, plus bârna de rigoare. Dar se ştie că banul orbeşte, iar banii lui Soros iau şi minţile.

Pe fondul acestei situaţii de tot râsul-plânsul se ridică, asemenea unui vampir din cripta în care a fost înmormântat tot de Liviu Dragnea, figura sinistră a lui Victor Ponta. Cel care vrea să-şi recâştige partidul pe care dictatorul de Teleorman i l-a confiscat. Iar dacă acest lucru se va întâmpla ne putem pune firesc întrebarea. Chiar merită să ne mai facem iluzii?