Noi am pierdut, ca de obicei

S-a terminat şi cu moţiunea de cenzură. A căzut Grindeanu şi a triumfat - cum era de aşteptat - Dragnea. Care a înregistrat o victorie a la Pirus dar încă nu e terminat. Şi cât timp nu e terminat o să ia decizii care ne vor afecta viaţa. Iar cât timp omul e decis să moară în picioare pentru a-şi apăra interesul e de aşteptat ca aceste decizii să fie în consecinţă.

Aparent, Dragnea a pierdut majoritatea parlamentară - să nu uităm că moţiunea, ce marchează o premieră de râsul-plânsul în politica dâmboviţeană - a trecut doar cu ajutorul reprezentanţilor minorităţilor (altele decât cea maghiară), adică acei parlamentari pe care nu i-a votat mai nimeni, dar au ajuns acolo sus pentru că aşa s-a considerat că e normal, moral şi corect politic. Însă omul o să se replieze, o să-şi reconsidere poziţia. UDMR, singurul partid care chiar a urmărit de-a lungul pretinsei democraţii interesul celor care i-au trimis reprezentanţii în Parlament, aştepta de mult şansa asta. Reprezentanţii UDMR nu au votat moţiunea preferând să aştepte. Dacă guvernul Grindeanu reuşea să se menţină, printr-o minune, ar fi avut nevoie de susţinere pentru a rezista pe mai departe - să nu ne îmbătăm cu apă rece, Dragnea nu s-ar fi lăsat încurcat de astfel de incident - şi atunci şi-ar fi căutat aliaţi. Iar singurii dornici să ajugă la guvernare în orice condiţii sunt cei de la UDMR. Iar acum, că Grindeanu a căzut trăgându-l după el şi pe Victor-Viorel Ponta, Dragnea trebuie să se menţină în funcţia de prim-ministru. Iar pentru a-şi asigura o majoritate solidă care să-l ferească de emoţii, Dragnea are nevoie de UDMR.

Calculele s-au făcut din timp şi la rece. Cel puţin în ce-i priveşte pe cei de la UDMR. Ţinându-se deoparte la votarea moţiunii au marcat la capitolul imagine, dar atunci când pe sub nas li se va flutura ciolanul puterii nu vor găsi puterea de a rezista. De fapt, nici măcar nu vor încerca să caute acest soi de putere, indiferent cine le flutură puterea pe la nas.

Care sunt compromisurile pe care tabăra lui Dragnea - de fapt Dragnea, că în PSD nu există opinie separată de cea a liderului - pentru a-şi asigura majoritatea care să-l scape de coşmaruri e greu de anticipat, dar e ştiut că UDMR şi-a vândut mereu scump voturile. Iar Dragnea are nevoie de ele în condiţiile în care căderea lui Grindeanu a venit la pachet cu o altă veste bună pentru Condamnatul Suprem. Parlamentul este obligat de o decizie a Curţii Constituţionale a României (decizie la care nu ai cum să nu te gândeşti că nu e cu dedicaţie) să stabilească un parg pentru abuzul în serviciu. Prag care, cu concursul unei majorităţi formate prin teroare şi compromis, o să fie cel stabilit de Dragnea, nu altfel. O să urmeze şi căsăpirea acelui articol care nu-i permite lui Dragnea să devină premier şi...

Şi odată albit de păcate Dragnea va deveni premier. Şi atunci să te ţii dezvoltare durabilă pe Teleorman. Restul judeţelor nu au decât să se ducă naibii, cele din Moldova cu atât mai mult, ce dacă de aici provin majoritatea voturilor pentru partidul pe care îl păstoreşte cu tehnica şi mentalitate unui dictator din America latină? Pun pariu că, în momentele de cumpănă, Dragnea a regretat dezastrul mineritului naţional. Dacă ar fi avut el la dispoziţie nişte mineri cu care să facă puţină regulă după modelul tătucului Iliescu... Dar deocamdată e silit să se descurce cu metode ceva mai puţin contondente dar a căror legalitate şi moralitate lasă de dorit.

Trist e că, pentru noi, românii de rând, şi dacă Grindeanu şi gaşca ar fi câştigat, lucrurile ar fi stat la fel de prost. Alţi conducători dar cu aceeaşi mentalitate, de lipitori puse pe căpătuială, care nu doresc altceva decât să le corupă cineva, să le bage bani în buzunare şi conturi.

Noi am pierdut. Din nou. Asta ne este soarta. Şi încă mai avem de pierdut...