Spionii români şi efectul PSD

« Alte stiri din categoria Editorial

A revenit tema străinilor care vor să ne distrugă pe noi, românii, care suntem şi facem. Apoi, a reapărut şi tema spionilor, potenţată acum de noul premier numit de preşedinte, Mihai Tudose, un nene de 50 de ani şi trei luni, dar pe care, vorba cuiva, când îl vezi ai senzaţia că te-ai întânit cu bunicul. Dar nu figura dumisale e importantă, nici experienţa sa (doar un soldat PSD, care e şef de 20 de ani). Nu, important e că ar putea fi sereist şi o să conducă spionii ţara.

Nu neg interferenţa serviciilor secrete în chestii care nu le privesc. În acestă ipoteză, Tudose poate fi numit de Dragnea ca să mai scape de ploaia de dosare pe care i le pregăteşte DNA. Dar, ca ziarist, am nevoie de dovezi, nu de vorbe. Pentru că, teoretic vorbind, serviciile secrete au şefi, iar aceşti şefi răspund în faţa premierului, a preşedintelui, a parlamentului. Dacă nu îşi fac treaba sau îşi bagă nasul unde nu le fierbe oala, şefii respectivi pot fi schimbaţi fără nici o jenă.

Aud zilnic tot felul de poveşti, fără nici o fărâmă de dovadă, despre cum ne manipulează superspionii români. De fapt, spionii respectivi sunt mână în mână cu politicienii. Fac afaceri împreună, sunt prieteni, iar politicienii se ştiu plini de bube în cap şi de schelete în dulapuri, aşa că lansează istorii din astea, ca să nu îşi ia nici spionii nasul la purtare.

E o chestie lansată de ani de zile, parcă Emil Constantinescu a fost primul care a zis că a fost învins de sistem. De atunci au apărut binomul, hidra, sistemul securistic şi tot aşa. De fapt, a apărut o clasă politică profund coruptă, care e la putere. Luptele intestine de putere de prin PSD nu au nici o legătură cu serviciile secrete. Tot aud tot felul de fantasmagorii de genul Grindeanu era omul americanilor, de aia s-a dus Ponta cu el, nemţii discută cu nu ştiu ce serviciu să pună pe alţii şi tot aşa. Repet, fără nici o dovadă palpabilă, abia astea sunt manipulări ordinare, lansate probabil tot de serviciile alea, vezi bine, foarte misterioase.

Se amestecă, fără îndoială o mulţime de personaje sau instituţii în conducerea României. Dar pentru că avem o ţară varză, de aia. Condusă de un condamnat penal, un pic puşcăriabil, normal că omul este extrem de şantajabil, iar cei de sub el sunt doar slugi, cum am mai spus. Credeam, până la schimbarea lui Grindeanu, că există o limită a penibilului, a ridicolului peste care unii pesedişti nu ar trece. Dar nu este. Pesediştii care au umplut spaţiul mediatic de comunicate cu realizările guvernului, cu strigăte de îngrijorare că ar fi o tragedie pentru România demisia guvernului Grindeanu (pe vremea manifestaţiilor cu ordonanţa 13) s-au sucit imediat şi au votat ascultători cum le-a ordonat Dragnea. Pentru că, vorba lui Iorga parcă, singurul lucru pe care nu îl poţi pierde în România este onoarea.

În fond, nici nu ştiu dacă ar trebui criticaţi aşa aspru. Oamenii au intrat în politică, ce contează din ce motive, în timp ce noi stăm pe margine şi chibiţăm. Şi primim ce am ales.

Am văzut nişte informaţii interesante dintr-un sondaj făcut de institutul lui Vasile Dâncu, informaţii pe care cred că Liviu Dragnea le ştia deja. Sau le-a intuit, cu viclenia lui de căpitan de judeţ.

Cică, 52% dintre români cred că „doar Dumnezeu poate decide viitorul nostru”, 65% că „viitorul este în mâna conducătorilor” şi 60% cred că „oamenii îşi fac degeaba planuri de viitor, viitorul nu depinde de ei”. Adică, asta e situaţia vizavi de civism în societatea noastră. Nici mai e de mirare că oamenii de la butoane fac ce vor, se rezolvă cu un „aşa a dat Dumnezeu” sau se consolează alegătorul român că aleşii or să ajungă în iad.

Din păcate dorinţa asta de a face ce vrea, fără să dai socoteală la nimeni translează în viaţa noastră de zi cu zi, eu îi spun „efectul PSD” fenomenului, pentru că e mai pregnant în timpul guvernărilor pesediste. O directoare proaspăt numită la o instituţie de stat ne zicea ieri că salariul ei este confidenţial. Uite-aşa. Şeful de la starea civilă spunea senin că el nu face ce spune primarul, preşedintele CJ îi face salar mai mare prietenului său de la regia de apă, în timp ce pentru angajaţii de acolo nu sunt bani. În general oamenii intră aşa, într-o stare de frondă, în care nu mai dau seama de nimic, plus că devin mai violenţi, fizic sau verbal, nu mai contează.

Nu ştiu de unde vine asta, de la senzaţia că nu poate nimeni păţi nimic, de la invidia că unii nu păţesc nimic, însă nu e deloc reconfortant. Dar, la urma urmei, aşa a dat Dumnezeu, răbdăm şi înjurăm pe la colţuri. Doar nu o să facem prostia să încercăm să ne hotărâm singuri viitorul.