De ce a jucat Johannis pe mâna lui Dragnea

Pentru că se află într-o situaţie win-win. Pe de o parte, liberalii al căror far călăuzitor este preşedintele, îi pot mulţumi. Le-a câştigat cel puţin o săptămână, până la votul de investire, timp în care - dacă au suficiente abilităţi de persuasiune - pot negocia o altă majoritate parlamentară şi să-l respingă pe Mihai Tudose, premierul propus, fără a provoca pericol de alegeri anticipate. Pe de altă parte a fost o luptă între oameni care au în spate sprijin şi consiliere din partea unora cu vastă experienţă în serviciile secrete şi în care, n-o să vă vină să credeţi, Johannis şi Dragnea s-au aflat... de aceaşi parte a baricadei. De ce? Fiindcă s-au trezit faţă în faţă cu un adversar comun.

Pe de o parte, Sorin Grindeanu, un simplu pion, dar nu în mâna lui Dragnea, cum s-a crezut, ci al lui Victor Ponta – fost ofiţer al Serviciului de Informaţii Externe (SIE), potrivit celor afirmate de preşedintele Băsescu – amândoi puternic sprijiniţi de socrul lui Ponta şi unchiul lui Grindeanu, Ilie Sîrbu, ofiţer din vechea gardă, de pe când SIE se numea DIE şi însemna nu numai sprijinirea contra-informativă a Securităţii lui Ceauşescu ci şi cel mai puternic operator autorizat de valută din ţară. Gruparea Sârbu-Ponta viza eliminarea lui Dragnea şi preluarea nu numai a guvernării ci şi a întregului PSD. Acum trebuie să înţelegem că pentru preşedintele Johannis gruparea Dragnea, una extrem de vulnerabilă, este un adversar mult mai comod, chiar controlabil, decât gruparea Ponta, care – dacă vă aduceţi aminte – a măturat cu el pe jos în campania prezidenţială din 2014. Pe de altă parte, aşa cum am spus mai sus, preşedintele a mai dat Opoziţiei o şansă, fără să fie nevoit să-şi împingă prerogativele la marginea Constituţiei, aşa cum a făcut predecesorul său.

Astfel încât numirea lui Mihai Tudose – fost ministru în trei guverne, apare drept compromisul perfect acceptabil între preşedinţie şi liderul PSD. Trec peste o presupusă apartenenţă a premierului desemnat la SRI (serviciu văzut, în plan politic, pe picior de adversitate cu SIE, deşi nu este nici pe departe aşa; în mai toate scandalurile a fost vorba despre foşti ofiţeri ale celor două servicii şi despre relaţiile pe care aceştia şi le-au făcut în mediile politice, administrative şi economice şi nicidecum despre instituţiile în sine), fiindcă ea a fost negată cu vehemenţă de toate părţile implicate în formarea noului guvern şi, în primul rând, chiar de instituţia în cauză. Mihai Tudose este un politician vechi şi are cu totul alte vulnerabilităţi. Este acuzat voalat de legături apropiate fie cu miliardarul sibian Carabulea, condamnat în dosarul Carpatica, fie cu unul Chealfă, implicat în devalizarea RAFO Oneşti, fie cu firma cu profil energetic în care lucrează soţia sa şi care, în timpul mandatelor sale, a beneficiat de contracte de zeci de milioane de euro de la stat.

Din punct de vedere al lui Dragnea, după Ministerul Dezvoltării în fruntea căruia a pus-o pe Shaidehh, Mihai Tudose prezintă cel mai mare interes, fiindcă el este personajul cheie în crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI). Amânarea înfiinţării FSDI a şi fost unul dintre motivele invocate pentru îndepărtarea grupării Ponta-Grindeanu. Altfel, este incredibil să faci o aşa zisă evaluare a prestaţiei unui ministru, să constaţi că nu a implementat niciuna dintre măsurile pe care le avea în sarcină şi apoi să-l propui direct premier! Dar, dacă o iei pe urma banilor, mutarea are sens, şi iată de ce: viitorul FSDI, a cărui reînfiinţare (a mai fost o variantă a sa, pe vremea lui Tăriceanu, care a făcut praf banii rezultaţi din privatizarea societăţilor cuprinse în fond) a fost atribuită chiar lui Tudose, va administra peste 30 de mari companii rămase în portofoliul statului, activele lor stând practic în pixul premierului. Cu două ministere în care se practică atribuirea contractelor pe sprânceană şi care administrează cei mai mulţi bani din buget, Dragnea pare să-şi fi asigurat spatele şi, la fel de important, supunerea celor din teritoriu.

Aici însă intervine şi cea mai mare nemulţumire a şefilor partidului din teritoriu. Potrivit celor mai credibile surse de ştiri din ţară, în urma negocierilor preşedintele şi-ar fi păstrat un aşa zis drept de veto asupra portofoliilor Apărării, Externelor şi Justiţiei. Și cu asta i-a lovit pe baronii coaliţiei drept în moalele capului, fiindcă mai presus de bani pe ei îi interesa posibilitatea de a umbla la actele normative care pot să-i bage în puşcării. Bani pot să facă ei şi fără repartiţiile miraculoase de la buget dar cu o condiţie: să fie liberi. Aşa se explică şi cele câteva abţineri din Comitetul Executiv al PSD la votul pentru propunerea noului premier. A fost momentul în care Stănescu, Bădălău, Oprişan şi alţii au înţeles că victoria nu numai că nu este deplină ci că chiar au pierdut destul de mult din puterea aproape absolută pe care au căştigat-o cu numai şase luni în urmă.

De aceea, reiau ce am mai scris aici: este practic imposibil ca Dragnea să-şi poată ţine capul pe umeri sub presiunea insuportabilă din interiorul partidului, a guvernului, a Parlamentului şi cu problemele din Justiţie care, iată, se aglomerează. Este doar o chestiune de timp până când întreg eşafodajul de învârteli şi aranjamente se va prăbuşi. Problema noastră, fiindcă în toate cele de mai sus nu a fost vorba nici o secundă măcar despre popor sau despre ţară, este cine îi va lua locul. Vom vedea, la votul de investire, dacă există Opoziţie reală sau doar altă şleahtă de combinagii.