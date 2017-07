Cum poate fi tulburată în mod eficient economia

« Alte stiri din categoria Editorial

Cu greu putea fi găsită vreo măsură mai trăsnită, pe care pesediştii lui Dragnea s-o strecoare în programul de guvernare, decât impozitarea profitului în funcţie de cifra de afaceri. Măsura propusă, care ar trebui să intre în vigoare de anul viitor, a agitat puternic mediul de afaceri, provocând căderi pe bursa de valori, creşterea temporară a cursului de schimb şi generând numeroase proteste. Probabil că, la fel ca alte năzbâtii lansate de la tribuna guvernului de amatori, nici aceasta nu o să intre în vigoare în forma generalizată, aşa cum a fost prezentată.

Ca să lămurim lucrurile, şi în prezent există această măsură, intrată în vigoare chiar din acest an, când firmelor cu cifră de afaceri de până la jumătate de milion de euro, adică circa nouă din zece firme româneşti, li s-a permis să opteze dacă doresc să plătească impozit pe de acum celebra cotă unică de şaisprezece procente sau pe cifra de afaceri, de unu, doi sau trei procente, în funcţie de numărul de salariaţi.

Măsura impozitării cifrei de afaceri foloseşte Fiscului, care nu mai este nevoit să-şi trimită inspectorii să controleze firme mărunte, unde patronul şi-a trecut pe cheltuieli un bon de benzină în plus sau şi-a cumpărat televizor pe care l-a dus acasă, pentru că aceste lucruri nu mai au nici un fel de importanţă fiscală, ele fiind deja impozitate pentru că s-au adunat la cifra de afaceri. Măsura foloseşte mult şi unor categorii de firme, în special celor care produc valoare adăugată mare, cum ar fi companiile de informatică sau cele care prestează servicii. Aici scăderea impozitului este evidentă, consistentă şi binevenită.

Profund afectate de această iniţiativă ar fi marile firme: băncile comerciale, societăţile de asigurări, marii producători, transnaţionalele, retailerii. Unele dintre ele pot să reacţioneze, mărind preţurile: probabil că o creştere cu unul sau două procente a preţului unei maşini Dacia nu ar speria pe nimeni. Tot la fel vor proceda şi lanţurile de magazine, scumpind produsele sau descărcând noul impozit în buzunarele furnizorilor. Altele însă, cum ar fi firmele care lucrează în sistem lohn, cele mai multe aflate la limita supravieţuirii ca urmare a creşterilor succesive şi nesustenabile ale salariului minim, vor fi profund afectate şi vor trebui să închidă. Aceeaşi soartă le aşteaptă şi pe agenţiile de turism sau pe cele imobiliare dacă nu se vor defini nişte termeni şi excepţii.

Desigur, guvernul vrea să impoziteze în acest fel marile companii care, având consultanţi deştepţi, găsesc numeroase căi de a se sustrage de la plata impozitului pe profit, transferându-l în paradisuri fiscale prin diferite tertipuri aflate deseori la limita legii. La porţile acestor firme mari inspectorii fiscali se blochează în stufoşenia de documente a căror parcurgere ar lua câteva vieţi. Sau sunt opriţi de protectorii politici care intervin pentru sponsorii lor atunci când fiscul devine prea agresiv. Sau, în final, dacă totuşi vreun finanţist reuşeşte să stabilească prejudicii şi să le ceară, marile companii aduc o armată de avocaţi bine pregătiţi care fie îngroapă cazul sine die, fie îl desfiinţează.

Culmea e că acelaşi program de guvernare vrea să scadă tot de la anul taxa pe valoare adăugată cu un procent pe care se grăbeşte să-l recupereze prin noua formulă de impozitare a profitului.

Până la urmă, cu sau fără impozit pe cifra de afaceri, toată lumea ar plăti bucuroasă, firmă sau cetăţean, unul sau două ori poate chiar trei procente în plus din salariu, profit sau ce-o fi, numai să se vadă ceva bun pentru comunitate din aceşti bani: drumuri, spitale moderne, şcoli, ordine publică. În schimb, asistăm - pentru a câta oară? - la dezmăţul financiar în care cresc fără noimă şi fără nici cele mai mărunte criterii de competenţă sau reorganizare, după modelul grecesc, salariile bugetarilor care devin mai occidentale decât în Occident pentru simplul motiv că în acest fel pesedeul îşi asigură la nesfârşit bazinul cu voturi care l-a adus în fruntea ţării. Numai că, în acest caz, şi nesfârşitul are un sfârşit şi parcă acesta se apropie în mod fatal tot mai mult, de noi toţi, pesedişti sau nu, cu fiecare nouă măsură pompieristică trâmbiţată de guvernul marionetă a lui Dragnea proaspăt instalat sau, mai bine zis, reinstalat.