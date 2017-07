La Vorona, sărbătoarea şcolii, culturii şi vredniciei

« Alte stiri din categoria Editorial

În duminica destinată celebrării Sfântului Ştefan cel Mare, şi la Vorona s-a petrecut această sărbătorire, de vreme ce liceul comunei poartă numele marelui, viteazului şi, de câţiva ani, şi sfântului domnitor a cărui imagine statuară străjuieşte intrarea în edificiul şcolar. S-a desfăşurat ceremonia religioasă sub soarele torid, s-a legănat coliva în acordurile străvechii litanii „Veşnica pomenire”, apoi stropii de agheazmă au ţinut loc de ploaie răcoroasă. Caracterul solemn şi emoţionant al ceremoniei a beneficiat şi de (poate nu) întâmplătoarea excursie pe meleagurile voronene a corului „Voci transilvane” de la Cluj, care a dăruit, sub mireasma teilor dar, mai apoi, şi pe scena Centrului Cultural „M. Eminescu” un adevărat regal muzical pe deplin adecvat şi de cea mai înaltă clasă.

Dar evenimentul nu s-a limitat doar la atât ci, ca de obicei în această localitate specială, a cuprins o densitate de aspecte deosebite, începând cu o sesiune de comunicări dedicate unui alt eveniment celebrat tot atunci: aniversarea a 40 de ani de funcţionare a liceului. Oaspeţi precum preşedintele C.J., Costică Macaleţi, senatorul Doina Federovici, (veniţi împreună cu parlamentarii Tamara Ciofu, Marius Budăi şi Costel Lupaşcu), directorii de acum ai liceului, profesori de ieri şi de azi ş.a., au derulat în alocuţiunile lor de felicitare şi panorama acestor decenii de activitate didactică şi, de fapt, de viaţă adevărată a atâtor profesori dar, mai ales, de construire a personalităţii miilor de elevi. Un exemplu elocvent al densităţii emoţionale cuprins în curgerea acestui timp l-a oferit alocuţiunea profesorului Dumitru Doroftei, aflat în ultimul său an de activitate, şi care a evocat cu atâta patos sincer zecile de întâmplări, de realizări, de succese, de trăiri intense ale acestor decenii de viaţă în şi întru şcoală, încât machiajul festiv al tuturor doamnelor din asistenţă ne-a fost iremediabil compromis de contagiunea irepresibilă a emoţiilor înlăcrimate. A urmat apoi cel ce a fost profesor (de română!) şi apoi director în aceşti ani evocaţi, azi primarul comunei Vorona, aceea aflată pe locul II pe ţară între satele culturale, pe numele său Aurel Ştefan. Îl ascultam vorbind, neschimbat de atâţia ani de când îl cunosc: mereu serios, dar şi cald, zâmbitor şi calm, organizat şi eficient, dar plin de tact şi atenţia de-a nu scăpa ceva important. A vorbit, de pildă, printre multe altele, despre rolul de model formator şi stimulator al mânăstirii din comună, aceea care a adăpostit sub aripa ei sacră primele forme de învăţământ, făcând asfel o meritată reverenţă impunătorului lăcaş de cult. Apoi a decelat rostul învăţământului, în genere, al şcolii formatoare de minţi şi caractere, dar şi modelatoare în timp a întregii comunităţi.

Or, cele văzute de oaspeţi cu prilejul acestor evenimente au fost peste măsură de elocvente pentru aceste aserţiuni, dar şi pentru rolul major al personalităţii pozitiv promotoare, aceea pe care unul dintre ei, C. Iordăchescu, dar şi emulul său de prin părţile Voronei, Tiberiu Crudu, îi numeau odinioară „oameni ai energiilor luminate” fără de care nimic nu se urneşte din stagnare spre înflorire. Mai întâi vreau să amintesc că eu am avut cândva şansa să vizitez, în cadrul unui program de specializare, un campus universitar din California Americii, unde am văzut o sumedenie de spaţii destinate procesului de învăţământ, confortului, comodităţii şi condiţiilor optime ale acestuia şi am privit totul, desigur cu interes, dar şi cu secreta tristeţe că nu voi putea vedea aşa ceva şi prin ţara noastră minunată, dar mereu atât de vitregită.

Ei bine, dragi cititori, acum am văzut. Nu undeva, într-o metropolă, ci într-o comună de pe la noi, din nordul acesta hulit, cu harta lui din cui, aici la Vorona. Căci n-o să credeţi, dar aici există acum un asemenea campus preuniversitar pe care eu nu l-am găsit cu nimic mai prejos decât cel din însorita Californie. Să menţionz atât cât poate încăpea în această ramă: 10 săli de clasă, 3 laboratoare, 100 de locuri de cazare, 100 de locuri de masă, un centru de documentare, cabinet medical, 10 garsoniere pentru profesori, 2 ateliere de mecanică, sală de sport şi două terenuri, ateliere textile, de alimentaţie publică şi turism, centrală termică, alimentare cu apă şi canalizare. S-au obţinut, cu osârdia primarului şi sprijinul oamenilor politici, şase milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, dar şi de la Guvern şi din bugetul local. Scopul care începe să se înfiripe este acela ca tinerii să înveţe meseriile uitate şi să poată trăi şi aici, în ţară, cu plăcere, folos şi demnitate, fără să mai slugărească umiliţi pe la porţi străine. Adică da, să mai călătorească în continuare prin alte ţări ca şi până acum, dar numai pentru a-şi etala talentul şi valorile culturale, tradiţiile populare atât de bogate şi cultivate aici, uimind străinii prin harul lor. Iată ce înseamnă existenţa unor oameni de cultură şi vrednicie în inima unei comunităţi, dar şi ca această comunitate să-i preţuiască, încredinţându-le destinele!