Se strânge laţul!

« Alte stiri din categoria Editorial

Dezvăluirile de presă din ultimele zile par să fi zguduit din temelii siguranţa tartorului din fruntea PSD.

Servite sau nu, anchetele publicate de Rise Project despre afacerile clanului Dragnea demonstrează cum s-au îmbogăţit potentaţii zilei, de ce ne cer voturile o dată la patru ani pentru a avea puterea şi mai ales de ce nu sunt bani pentru ca ţara să se dezvolte într-un ritm firesc.

Dacă e să dăm crezare fostului consilier al lui Adrian Năstase, Alin Teodorescu, pe schema lui Liviu Dragnea, respectiv firme cu acţiuni la purtător care se adapă sistematic din bugetele de stat, s-au furat de la Revoluţie încoace între 30 şi 300 de miliarde de euro, adică între patru şi 40 de bugete anuale ale României. Iar banii aceştia s-au scurs în buzunarele a doar 500-600 de oameni care se aflau în funcţii de conducere.

Dar să revenim la Liviu Dragnea. Dacă e să dăm crezare, şi nu văd de ce nu am face-o, jurnaliştilor de la Rise Project, liderul PSD şi-a construit un adevărat imperiu în jurul Tel Drum, o companie abonată la banii statului şi pe care o controlează printr-o reţea de interpuşi. Indiferent de cine era la guvernare, Dragnea reuşea să-şi impună oamenii în funcţiile cheie, pentru ca firma lui să dreneze banii publici alocaţi în special unuia dintre cele mai sărace judeţe ale ţării, Teleormanul, loc unde nu mişcă nici musca fără ştirea tartorului PSD. Acum, când guvernul a devenit jucăria lui preferată şi toate sforile sunt la el, se părea că nimic nu-l mai poate opri spre a impune dictatura sa la nivel naţional, numai că dezvăluirile din ultima vreme au măcinat la temelia construcţiei sale mai mult decât îşi putea imagina vreodată. Investigaţiile Rise au pus pe gânduri până şi pe poporul PSD, cel cu carnet de membru, şi nu ar fi exclus ca în scurt timp să vedem o mişcare de revoltă în partid de jos în sus. Focarele de nemulţumire au izbucnit şi ele se înmulţesc direct proporţional cu muşchii arătaţi de Liviu Dragnea în partid şi în afara sa, cu mişcările dictatoriale de timpul controalelor ANAF la ziariştii incomozi.

Pe de altă parte, dezvăluirile jurnalistice parcă au luat un pic şi din teama procurorilor DNA, care, după ultima investigaţie Rise, au ieşit public şi au anunţat că cercetează acele informaţii in-rem, de un an şi jumătate (!). Aici, însă intervin nişte întrebări legitime, la care şeful DNA, şi nu numai, ar trebui să dea urgent nişte explicaţii publice:

Dacă DNA tot avea un dosar penal deschis, fie el şi in-rem, de ce nu a anunţat public până acum acest lucru?

Ce s-a petrecut în acest an şi jumătate de dosarul a rămas deschis şi tot la stadiul in-rem?

Cum se face că nişte jurnalişti independenţi cu surse de finanţare infinit mai mici decât cele de care beneficiază DNA au reuşit să producă probe, iar procurorii nu?

De ce serviciile secrete nu au sesizat instituţiile statului, prin intermediul CSAT, despre ingineriile financiare la care placă turnantă era compania teleormăneană?

De ce ANAF nu a ridicat niciun deget împotriva afacerilor suspecte din Teleorman, în schimb se luptă cu băbuţele care vând câte o legătură de pătrunjel la colţ de stradă?

Toată tevatura din ultimele zile, dacă nu se va fâsâi ca dosarele „Microsoft” şi „EADS”, anunţă sfârşitul unuia dintre „baronii” care au făcut cel mai mult rău României în ultimele trei decenii, Liviu Dragnea. Nimic nu l-ar mai putea salva pe liderul PSD de laţul care a început să se strângă în jurul său, nici ordonanţa lui Florin Iordache şi nici chiar Curtea Constituţională, dacă faptele devoalate de jurnalişti vor fi instrumentate şi trimise în instanţă, pentru că ele sunt mult mai grave decât angajarea fictivă a două secretare la Direcţia Copilului Teleorman sau fraudarea referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu.