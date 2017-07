Autostrăzile şi foamea

« Alte stiri din categoria Editorial

Un fruntaş PSD, şi nu oricine ci preşedintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor, mult prea mediatizatul Nicolicea, a afirmat recent că autostrăzile pot să mai aştepte, prioritatea pentru partid şi guvernul său fiind salariile şi pensiile. Poate sunteţi tentaţi să credeţi că este doar o declaraţie iresponsabilă a uneia dintre portavocile de pe Kiseleff, însă realitatea, citită în programul de guvernare şi în modul de aplicare al acestuia, confirmă că aceasta este viziunea echipei Dragnea. Nu dezvoltare durabilă, care să creeze mai multe locuri de muncă şi posibilitatea de creştere a veniturilor populaţiei prin facilitarea investiţiilor industriale ci pomeni şi risipă, bani aruncaţi iresponsabil din sacul bugetar al cărui fund se întrevede deja.

Unde ne-a dus această viziune îngustă, care a limitat vederile mai tuturor guvernelor din anii de după 89? Taman acolo de unde ne tot amăgim că am plecat: în lumea a III-a. Rwanda ne întrece la competitivitate, Tanzania ne depăşeşte la infrastructură, iar Congo la învăţământ. România stă mai prost decât Vietnam într-un top mondial ale competitivităţii, în vreme ce la sănătate şi la învăţământ suntem depăşiţi de mai multe state africane sau asiatice. Într-un top întocmit de Forumul Economic Mondial (WEF), România este depăşită de toţi vecinii săi cu excepţia Moldovei, fiind trasă în jos de infrastructură, educaţie, sănătate şi administraţie. Mai grav, România este depăşită şi de Azerbaidjan sau Vietnam, ţări care au trăit războaie îndelungate. În ceafă ne suflă Iordania (care găzduieşte peste două milioane de refugiaţi sirieni) şi Botswana, ţară de care obişnuiam să râdem, fiind până nu demult subiect preferat de bancuri comparative.

Datele arată că ţara noastră stă foarte prost la capitolul infrastructură, dar şi în privinţa sănătăţii şi educaţiei, aflate la rândul lor în ultima perioadă în centrul mai multor scandaluri. La transporturi stăm mai prost decât Tanzania, Cambodgia, Ghana sau Etiopia (considerată până nu demult drept polul mondial al sărăciei). Dacă în cazurile condiţiilor care reunesc mediul macroeconomic, România se află pe poziţii medii spre jos, sub jumătatea plutonului, în schimb ne aflăm în coada clasamentului în privinţa inovaţiei şi sofisticării afacerilor, iar în cazul calităţii sistemului de învăţământ, România este depăşită de către aproape întreaga planetă, ţara noastră fiind pe locul 121 din 138.

Ce tot găsesc ăia atât de înnapoiat în învăţământul nostru, tocmai nouă, celor care dăm anual nu ştiu câţi campioni mondiali la matematică, fizică, chimie şi informatică? Eu cred că ar trebui să fie vizibil şi de pe lună, nu doar de pe malurile Dâmboviţei, este vorba despre o evidentă inadecvare a pregătirii forţei de muncă la cererile pieţei actuale. Ne-am umflat recent piepturile de mândrie fiindcă procentul de promovare la bacalaureat a fost mai mare decât anul trecut, ignorând cu totul soarta celor câteva zeci de mii care nu l-au promovat sau nici măcar nu s-au prezentat. Mai apoi, pentru promovaţi, rata de abandon universitar este de peste 40%, iar în unele centre universitare (Craiova, de pildă) este de peste 60%. Este uşor de intuit că cei care abandonează după unul sau doi ani de studii au fie probleme de înţelegere a materiei, deh - nu sunt cu toţii olimpici, nu-i aşa? - fie au probleme financiare, fie constată pur şi simplu pe pielea lor că au greşit, alegând o formă de învăţământ care-i duce spre nicăieri.

Dacă peste toate astea suprapunem punctajul dezastruos pe care îl obţinem în toate cercetările mondiale ce măsoară gradul de corupţie al societăţii, nu este de mirare că suntem în josul aproape oricărui clasament, indiferent de obiectul întocmirii acestuia. Avantajele conferite de poziţia geostrategică interesantă pentru americani (cât o să-i mai intereseze, fiindcă istoria ne-a învăţat că nicio alianţă nu ţine o veşnicie) şi de relieful care permite o agricultură diversificată nu ne salvează - iată! - nici măcar în această conjunctură deosebit de favorabilă dezvoltării ţării noastre. Uniunea Europeană, Statele Unite şi organismele financiare mondiale, cu presiuni şi controale de toate felurile, ne pot impune ce să facem cu banii pe care ni-i virează în contul a tot felul de acorduri sau împrumuturi, dar nu ne pot impune ce să facem cu banii obţinuţi din munca noastră. Bani pe care, din nou, al nu ştiu câtelea guvern, alege să-i facă praf în nici o săptămână de la instalare.

Pe ce se bazează totuşi acest dezmăţ financiar? Pe gradul redus de îndatorare al ţării, respectiv aproximativ 41% din PIB. Organismele financiare internaţionale permit şi chiar încurajează îndatorări de până la 60%, că doar le e drag să ne ia dobânzi frumuşele pe banii rispiţi aiurea, astfel încât actuala echipă are de unde batjocori încă vreo 30-40 miliarde de dolari din viitoare împrumuturi. Dacă la asta adăugăm şi miliardele care vor veni de la UE, de unde am absorbit doar 14% în actuala execuţie bugetară a Uniunii, se vede că echipa Dragnea poate să reziste fără probleme până la sfârşitul mandatului, îndatorând România pe o generaţie înainte şi distrugând orice perspectivă de dezvoltare. Că doar, dacă ni-i foame, tăiem găina şi-o mâncăm, doar n-o să aşteptăm să facă ouă, să creştem pui, să avem mai multe. Asta fac nemţii, dar noi nu suntem ca ei.