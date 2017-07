Muşchii lui Dragnea ce vrea, face

« Alte stiri din categoria Editorial

Aţi auzit de stadionul de pe meleagurile lui Dragnea, din Alexandria. Se alocă pentru asta 12 milioane de euro, iar în referatul de necesitate e scris, printre altele, că e nevoie de el pentru că echipele de sport de acolo au „rezultate notabile la nivel naţional şi chiar internaţional”.

Pentru a fi omologat de UEFA, pe lângă alte condiţii, un stadion de fotbal trebuie să aibă minim 5.500 de locuri. Stadionul din Alexandria va avea fix 5.496 de locuri, la capacitate maximă. Da, citiţi corect, nu îmi bat joc, din cauză de patru locuri lipsă, pe stadionul din Alexandria va juca doar echipa locală, care momentan e în liga a treia.

Cred că ăsta e un exemplu de excelenţă în guvernare la perioada Dragnea. Exemplu mai bun ca ăsta nu există, nu mai are rost să studiem program de guvernare sau alte chestii, e de ajuns să vedem cum se face un stadion.

Există două posibile explicaţii pe care le analizăm aici, vizavi de această decizie.

Prima explicaţie este că sunt proşti. Nu au idee de cerinţele UEFA, cheltuie nişte bani pentru că aşa vrea Dragnea, să lase ceva moştenire consătenilor săi, pe banii noştri. Iar faptul că nu se pricep se vede, ţara asta pur şi simplu începe să crape, pe măsură ce e încălecată de pesedişti. Avem epidemie de rujeolă, nu se poate face nimic. Mor zilnic cinci oameni în accidente de circulaţie pe nişte drumuri făcute de criminali, nimeni nu ştie să facă nimic. Trei hectare de pădure pe oră dispar din România, iar guvernul micşorează amenzile. Investiţiile au dispărut de tot, s-au pomenit că nu mai există bani şi nu mai ştiu ce să facă. Plus o lipsă de predictibilitate imensă în actul de guvernare, până şi măsurile bune sunt aplicate prost, cu rezultate nesemnificative.

Ţara asta a ajuns pe mâna unor nepricepuţi pe care noi i-am votat. Nu contează ce ştii, dacă stai în genunchi în faţa lui Dragnea eşti bun. Miniştri care citesc chinuit de pe foi, care fac poeme cu oaia şi atât, habarnişti la toate nivelele, de la guvern la autorităţi locale, o reţea întinsă de pile şi relaţii de partid a împânzit România. Capacitatea de răspuns administrativ a ţării noastre nu a fost niciodată strălucită, dar acum este la cele mai joase cote de după revoluţie.

Trecem la a doua explicaţie, care este cam aceeaşi: sunt proşti, dar şi şmecheri pe deasupra. Adică facem anume cu patru locuri mai puţin la stadion, pentru a nu avea bătăi de cap cu controale. Pentru că dacă se cheltuie aşa o sumă de mare şi iese o brânză, va ieşi asta la iveală la omologarea UEFA sau la neomologare, mai bine zis. Suma e uriaşă, se pot aduce la standarde europene zece stadioane din România cu aceşti bani, avem exemplul cu stadionul din Botoşani, ştim cum s-a făcut şi cât a costat.

Adică ideea e următoarea, de ce facem un stadion la Alexandria, cu 12 milioane de euro? Pentru că putem, cam ăsta e răspunsul pe care îl auzim dinspre Dragnea. Sevil Shhaideh, ministrul devotat lui Dragnea, va avea pe mână PNDL, planul de dezvoltare cu care se laudă pesediştii. Poate ministrul respectiv să dea bani oriunde şi oricui, fără să dea seamă de asta nimănui, nici măcar primului ministru.

Dacă vor găsi bani pentru acest program, vor fi fituiţi cam în stilul ăsta. Şi e păcat, dacă ar fi folosit cu cap acest program, chiar putea fi un motor al economiei româneşti. Pentru asta însă ar trebui un plan bine pus la punct, o prioritizare a investiţiilor făcută obiectiv, fără criterii politice. Un exemplu simplu pe plan local ar fi cel cu drumurile. Dacă tot începi să refaci complet drumuri naţionale, începi cu cele mai circulate, cum ar fi cel spre Târgu Frumos. Apoi continuăm cu următoarele. Indiferent din ce partide sunt primarii care vor drumuri mai bune pe o anumită rută. Asta ar însemna dezvoltare cu cap. Dar de aşa ceva PSD nu este pur şi simplu capabil, e un hăţiş de interese politice şi financiare care nu are nici o legătură cu România şi dezvoltarea.

Aşa că probabil vom asista la un spectacol în care se va arunca cu bani, fără noimă, la clienţii politici. Şi cu cine să începem la dat bani dacă nu cu starostele PSD, Liviu Dragnea? Sunt toate firmele alea prin zonă, cum ar fi Tel Drum, care nu au nici o legătură cu Dragnea, evident, dar care toate trăiesc din bani de la stat. Şi trebuie să aibă lucrări, să mănânce şi gura lor o pâine. Albă, dacă se poate.