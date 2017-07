Vânt de faliment prin licee

« Alte stiri din categoria Editorial

Anul acesta, rezultatele la examenele naţionale au fost mai bune decât în ceilalţi ani, iar asta a fost un motiv de mândrie pentru politicienii aflaţi la putere, deşi nu au nici cea mai mică „vină” pentru această situaţie. E drept că rezultatele bune pot fi puse şi pe seama subiectelor mai uşoare, dar nu trebuie să neglijăm nici munca elevilor, părinţilor şi a profesorilor.

Cu toate acestea, examenele din acest an arată şi carenţele mari ale sistemului educaţional, care persistă de ani de zile şi care nu sunt rezolvate de cei care ne conduc de frica de a nu pierde capital electoral.

În primul rând, 10% dintre elevii care au intrat în clasele de liceu au media sub 5, mai mult, 12 dintre ei au intrat cu note de 2. Un sfert au fost admişi cu medii sub 6. Cum vor reuşi aceşti elevi, care abia dacă ştiu să scrie şi să socotească, să ia peste patru ani bacalaureatul cu nota 6? Ce minuni ar putea face cu ei profesorii din licee, dacă cei din şcoala generală nu au reuşit până la 14-15 ani să le deschidă apetitul spre carte? E greu, dacă nu imposibil, ca aceştia să recupereze materia pierdută şi să acumuleze informaţii net superioare gimnaziului în următorii patru ani, pentru ca la examenul maturităţii să facă faţă. Mai ales că menirea liceului nu este să facă alfabetizare.

În condiţiile în care România duce o lipsă mare de meseriaşi, nu înţeleg de ce nu se pune mai mult accent pe şcolile profesionale. În urmă cu ceva ani, guvernarea PSD a decis că nu mai e nevoie de şcolile profesionale şi le-a desfiinţat, iar acum, timid, acestea încep să reapară, dar e greu dacă nu este voinţă politică pentru a reforma din temelii sistemul.

Primul pas ar fi limitarea admiterii la liceu doar a elevilor care au medii peste 5, iar ceilalţi să fie îndreptaţi spre şcolile de artă şi meserii sau chiar cele de ucenici. Dacă tot nu au chef de şcoală, aceşti copii nu ar trebui chinuiţi, ci învăţaţi o meserie, pentru a avea un viitor. Dacă termină un liceu, la fel de prost ca şcoala generală şi pică bacalaureatul sau nu intră în examen, cu ce l-ar ajuta pe tânărul absolvent faptul că a făcut patru ani la nu ştiu ce specializare? De aceea mulţi dintre tineri, cum au împlinit 18 ani, iau calea străinătăţii, unde fac tot felul de munci necalificate şi prost plătite la nivel occidental, în condiţiile în care în ţară este nevoie de meseriaşi, care câştigă cât de cât decent.

O altă problemă o reprezintă numărul mare de locuri alocate liceelor. În condiţiile în care peste o mie dintre copiii care au absolvit clasa a VIII-a nu au participat la repartizarea computerizată din diferite motive (situaţii neîncheiate, corigenţi, repetenţi sau pur şi simplu absenţi de la evaluarea naţională) şi nu vor mai putea intra la liceu, numărul locurilor libere este uriaş, fiind unităţi de învăţământ care nu vor putea face nici măcar o clasă. De exemplu, la liceul din Coţuşca sunt libere 75% dintre locuri, fiind declaraţi admişi 14 elevi pe 56 de locuri la două specializări. Şi în Botoşani, la Liceul „Elie Radu” situaţia e cruntă. Aici sunt libere pentru a doua etapă a repartizării 73,5% dintre locuri, fiind ocupate 22 de locuri la cele trei specializări. Alte exemple sunt liceele „Anastasie Başotă” Pomârla cu doar nouă locuri ocupate din cele 28 scoase la concurs (67,85% locuri libere), „Petru Rareş” Botoşani, care are 62,85% locuri libere, „Alexandru Vlahuţă” Şendriceni - 56,25% locuri libere, Liceul Bucecea - 55,36% sau Liceul „Demostene Botez” Truşeşti - 52,85%.

Situaţia de mai sus nu este una exhaustivă, probleme cu numărul de elevi din clasa a IX-a existând chiar şi la colegiile naţionale, „A.T. Laurian” având şapte locuri libere la filologie, iar „Grigore Ghica” - trei la matematică-informatică şi opt la ştiinţele naturii. În condiţiile în care, în judeţ, mai sunt doar şase copii nerepartizaţi este greu de crezut că liceele botoşănene vor atrage sute de elevi din judeţele învecinate pentru a-şi face clasele.

Inspectoratul Şcolar ar trebui să vină cu nişte soluţii pentru clasele cu trei, cinci sau chiar zece elevi, pentru că situaţia persistă de ani de zile. Trebuie să aibă curajul să ia taurul de coarne şi să închidă sau să restructureze unităţile de învăţământ neperformante care au mai mulţi profesori decât elevi, pentru că orice leu contează şi e mai bine ca el să fie investit în folosul copiilor, decât să fie folosită ca protecţie socială mascată pentru nişte profesori care ar putea fi repartizaţi acolo unde chiar este nevoie de ei şi unde orele sunt ţinute de suplinitori. Altminteri, vom continua să avem un învăţământ de masă neperformant şi să ne lăudăm cu unu-două vârfuri din colegiile sau liceele mari din judeţ.