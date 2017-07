Câinele de pază a plecat în vacanţă

« Alte stiri din categoria Editorial

Ceea ce erau simple bănuieli privind optica şi viitorul traseu al liderului PSD se confirmă pe deplin cu fiecare noi declaraţii şi acţiuni ale acestuia. Ideologia este copiată, fără dubiu, din bazinul verificat deja de trio-ul Putin-Orbán-Erdogan, iar direcţia este acapararea tuturor pârghiilor statului, şi instituirea unui regim autocratic. Un fel de comitat ridicat în rang la nivelul întregii ţări sau, mai uşor de înţeles, „teleormanizarea” întregii ţări (apropo, termenul este turcesc şi înseamnă pădurea nebună), o noţiune vehiculată din ce în ce mai des. Adică un ţinut sălbatic, stăpânit de lotri, având în frunte un staroste cu drept de viaţă şi de moarte asupra „supuşilor”. Un model feudal.

Cine-i mai stă împotrivă? Resturi ale societăţii civile, destul de slab active şi acelea, reprezentate la vârf de preşedintele ţării, o parte din presă - cea rămasă în afara circuitelor financiar-politice ale mogulilor şantajabili - şi un ciot de justiţie, reprezentată din DNA, jumătate din CSM şi mai puţin de jumătate din CCR. Cam ăştia sunt oponenţii. Unde este poporul, în toată această ecuaţie? În vacanţă, dar asta este o glumă. În realitate, poporul aşteaptă încă măririle miraculoase ale veniturilor, scăderea taxelor, stagnarea inflaţiei şi, în general, o viaţă mai bună. Adică beneficiile votului din decembrie trecut. Mai sunt necesare încă cel puţin şase luni până când poporul o să înţeleagă că măririle de venituri sunt iluzorii, fiindcă vor fi repede înghiţite de devalorizări succesive ale leului şi de inflaţie, că taxele nu au scăzut ci au crescut, că suntem ţara de pe locul trei în Europa cu cei mai mulţi săraci angajaţi (adică oameni cărora salariile nu le acoperă cheltuielile curente strict necesare traiului), că învăţământul produce doar emigranţi slab calificaţi, iar sănătatea asigură doar condiţiile pentru un deces onorabil.

Astfel încât ne putem aştepta, pentru sezonul toamnă-iarnă 2017, la atacuri asupra ONG-urilor, asupra presei care susţine şi exprimă opinia publică, precum şi asupra oricărei instituţii care mai poate exercita controale sau presiuni în domeniile administrativ şi politic. La fel cum ne putem aştepta şi la noi şi noi forme de diversiune, prin apariţia unor clone ale activităţilor descrise mai sus, dar afiliate puterii. Pseudo-presă avem deja, ONG-uri mimetice încă nu, dar mă aştept să apară. Din această cauză recentul atac de tip „Soros” trebuie să fie interpretat prin aceea că orice ONG cu activitate de monitorizare a activităţii guvernământului în România devine automat adversar al găştii Dragnea. La fel şi orice instituţie aflată în afara controlului grupului său, la fel Bruxelles, la fel întreaga Europă şi la fel Washington. Unde-am mai auzit noi asta? Foarte aproape de noi, în vecini, la turci, la unguri şi la ruşi. De aceea am menţionat numele celor trei lideri „model” la început.

Dacă atacul asupra ONG-urilor de tip watchdog este relativ uşor, prin posibila interzicere a finanţărilor din străinătate - cum s-a întâmplat în cele trei ţări enumerate mai sus - atacul asupra cioturilor justiţiei care se încăpăţânează să reziste va fi mult mai dificil, fiindcă „problema” nu se poate rezolva pe plan intern. România este încă (din fericire!) sub jurisdicţia MCV şi orice derapaj poate aduce imediat o procedură de infrigement ale cărei consecinţe sunt tăierea fondurilor europene. Or, supravieţuirea echipei Dragnea 2.0 tocmai pe asta se bazează, pe vreo 13 miliarde de la Bruxelles, în afara împrumuturilor bezmetice şi a jafului în curs de realizare sub denuirea înşelătoare de Fond Suveran de Dezvoltare şi Investiţii.

Ne putem aştepta, aşadar la dezincriminarea celor mai multe infracţiuni de corupţie sau asociate cuprinse în Codul Penal şi în legile speciale sau, acolo unde dezincriminarea nu este posibilă, diluarea lor până la inutilitate. Există totodată şanse foarte bune ca întregi categorii de funcţii în stat să fie scoase de sub autoritatea Codului Penal cu totul. În acest fel, chiar dacă va continua să existe ca instituţie, DNA nu va mai avea bază legală pentru a urmări şi acuza fapte de corupţie şi va fi aneantizat la fel cum s-a întâmplat cu ANI. Pe cale de consecinţă, cele mai multe dintre dosarele aflate în lucru la DNA sau în diverse faze de instanţă îşi vor pierde, de asemenea, obiectul, cu efect imediat de exonerare a celor vizaţi. Eu unul mă aştept să fie legalizată şi limitarea drastică sau anularea posibilităţii confiscării averilor celor deja condamnaţi penal sau chiar a celor care nu au fost condamnaţi. În practică se întâmplă deja, vezi cazul Mazăre, dar această posibilitate nu este încă prevăzută expres într-un text de act normativ. Va fi, în curând.

Dacă vor reuşi să modifice şi statutul procurorilor aşa cum reiese din declaraţiile lor că îşi doresc, în sensul statuării prin lege a unei condiţii de „magistrat de rangul al doilea“ în raport cu judecătorii, atunci calea spre înfăptuirea unui Teleorman cât România (unul dintre cele mai sărace şi prost instruite judeţe ale ţării) le va fi deschisă.

După ce s-a înscris cu autoritate în linia autocraţilor est-europeni care au suprimat drepturile şi libertăţile individuale şi au instaurat dictatura, lui Dragnea îi mai rămâne doar să se scape pe el însuşi ca să-şi vadă visul cu ochii. Şi dacă până la mijlocul toamnei societatea civilă va rămâne la fel de amorţită cum este acum, atunci planul îi va şi reuşi.