Solidaritatea cu PSD

« Alte stiri din categoria Editorial

„Taxa de solidaritate nu e o taxă pe persoane juridice, ci va fi aplicată persoanelor fizice care câştigă foarte mult şi care beneficiază de o grămadă de lucruri din partea statului”.

Declaraţia asta a premierului Tudose a enervat pe toată lumea. A fost catalogată drept prostie, cei mai vehemenţi contestatari fiind cei din mediul privat, care se întreabă ce naiba le-a dat lor statul gratis. Sau dacă a fost ceva, cum ar fi şcoala (să zicem că e gratis) cum de la ei e mai gratis decât la alţii, doar pentru că au salariu mai mare.

Eu cred că de fapt preocuparea lui Tudose este vizavi de bugetari, ei sunt oamenii cu care pesediştii discută cu precădere. O mai ţineţi minte pe Olguţa Vasilescu, când spunea candid ziariştilor: „dar nici un bugetar nu este afectat de aplicarea legii”? Cam despre asta e vorba. Mai sunt nişte nebuni care lucrează în privat, dar ei nu prea contează, mulţumiţi trebuie să fie angajaţii de la stat şi primitorii de ajutor social.

Probabil că premierul se referea la cei numiţi în diverse funcţii de PSD, cu salarii de la sute de milioane până la câteva zeci de mii de euro lunar. Majoritatea covârşitoare a respectivilor sunt perfect conştienţi că într-o societate bazată pe meritocraţie nu şi-ar permite nici să viseze la asemenea slujbe. Exemple sunt nenumărate, de la mulţi directori de deconcentrate din Botoşani până la miniştri sau directori de agenţii naţionale. Pe cei de la nivel local îi ştim, dar hai să vedem nişte salarii la nivel naţional. Daniela Lulache, Nuclearelectrica - 55.370 de lei lunar, Petru Văduva, Transgaz - 86.000 de lei lunar, Virgil Metea, Romgaz - 93.000 de lei lunar sau Wlassopol, fostul soţ al Olguţei Vasilescu, 62.000 lunar.

Cum ar fi să lucrezi la stat şi să pleci acasă cu aproape un miliard de lei vechi lunar? Interesant, nu? Oamenii au răspundere mare, fără îndoială. Însă discrepanţa dintre salariile obişnuite din ţară şi cele de mai sus este umilitoare. Adică cel care lucrează pe opt sute de milioane lunar, cred că ar fi lucrat şi pe patru sute la fel de fericit, nu ştiu dacă s-ar fi plâns că are salariu mic. Şi nici nu veţi vedea vreun director pus de partid să demisioneze după introducerea taxei respective. Sau dacă va demisiona vreunul, e limpede că ăla chiar muncea şi ştia cu ce se mănâncă meseria lui.

Nu sunt printre cei care spun că bugetarii doar mănâncă bani şi nu produc nimic. Dimpotrivă, după trei operaţii simple şi o interpolare ajungem la rezultatul că bugetarii produc în mod direct 12% din PIB. La care se adaugă faptul că sistemul privat nu ar putea funcţiona fără sectorul de stat. Problema e că pentru asta, în sistemul bugetar se plătesc vreo 60% din banii de salarii din ţară. Asta nu prea mai sună bine, aici apare un dezechilibru care ne duce spre prăpastie.

De asta apare şi această taxă, printre altele care vor veni. De la nevoia de bani a guvernului PSD, până acum au rostogolit credite, prin iarnă unele se apropie de scadenţă şi deja e problemă.

Cum spuneam, nu cred că bugetarii de lux vor fi supăraţi că dau un procent înapoi la partid sub formă de taxă de solidaritate. E obiceiul pământului, în fond, parandărătul ăsta. Loviţi vor fi cei care abia prind un pic de cheag, care muncesc zi lumină în privat şi încep să îşi permită o vacanţă în străinătate, o maşină mai bună, o casă mai decentă. Ei sunt de fapt cei care aduc dezvoltare ţării şi de ei nu ar trebui să se atingă PSD. Dar, din păcate, tocmai ei sunt ţinta acestei taxe, tocmai clasa de mijloc care abia începe să apară în România.

Lucru pe care şefii PSD nu au de unde să îl ştie, că toată viaţa lor au fost şefi la bugetari. Plus că mulţi dintre membrii clasei de mijloc au fost sigur prin pieţele României şi au protestat contra PSD, deci oricum nu vor vota niciodată acest partid, aşa că trebuie scoşi din statistici.