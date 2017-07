România, încotro?

« Alte stiri din categoria Editorial

O declaraţie avertisment a directorului MI6, Alex Younger, făcută în Decembrie 2016, ne arată în ce fel de lume trăim: „Conectivitatea este inima globalizării şi ea poate fi exploatată de către statele lumii pentru a le promova interesele. (…) Riscurile care sunt în joc sunt profunde şi reprezintă o ameninţare fundamentală pentru suveranitatea noastră” (a Marii Britanii - n.r.). Războaiele nu se mai poartă de ani buni cu arme fierbinţi de către cei care-şi permit accesul, foarte scump de altfel, la armele erei informatice. Odată cu digitalizarea, omenirea a depăşit nu numai faza post industrială, ci şi pe aceea a confruntărilor clasice.

Noile tipuri de atacuri, care au fost denumite generic „război hibrid”, au drept componentă majoră un război informaţional. Folosirea inteligentă a uriaşelor baze de date care cuprind populaţii întregi ale unui teritoriu a devenit cea mai redutabilă armă, întrucât cu ajutorul ei sunt create realităţi alternative false şi răspândite prin utilizarea libertăţii cuvântului şi comunicarea liberă a ideilor. Este vorba despre pervertirea realităţii şi adevărului, răstălmăcindu-l, folosind o combinaţie de fapte, silogisme, sofisme, propagandă, interpretare şi o mulţime de minciuni. Toate acestea sunt folosite pentru crearea unei realităţi alternative, care conduce percepţia populaţiei vizate spre un model pre-conceput de a vedea lucrurile, într-o combinaţie care utilizează în acelaşi timp, PsyOps (operaţiuni psihologice - n.r.), dezinformarea şi propaganda.

România, ca parte a lumii civilizate, este nu numai subiect al acestor atacuri ci şi, după cum se va vedea mai jos, adevărat câmp tactic pentru tot felul de experimente, de la cele comerciale până la cele care vizează schimbări politice majore. Cred că nu se mai miră nimeni dacă după ce accesează o pagină de vânzări, de pantofi să spunem, de pe un laptop sau de pe un smartphone, este asaltat apoi zile în şir pe site-urile preferate cu reclame despre - evident - pantofi. Ştim deja că întreg comportamentul decizional ne este studiat cu ajutorul giganţilor IT. Aspectul comercial nu ar fi cea mai mare problemă, deşi este agasant şi ăsta, dar însă încep să iasă la iveală confirmări că toate datele despre comportamentul, preferinţele şi emoţiile oamenilor sunt strânse pe cale electronică, în baze de date naţionale, pentru a fi utilizate în scopuri politice, prin influenţarea până la schimbare radicală a opiniei publice.

Odată cu globalizarea tehnologiei asistăm şi la un proces de globalizare a puterii. În numeroase zone ale planetei, acolo unde apar resurse financiare importante, apar şi puncte de putere locale care încearcă, firesc, consolidarea şi extinderea. Operaţiunile de anvergură nu mai sunt rezervate statelor, fiindcă tehnologia a devenit accesibilă aproape oricui are destui bani să o cumpere sau să cumpere serviciile celor care o deţin. Pierderea monopolului puterii de către state a avut drept consecinţă imediată apariţia conflictelor culturale, etnice şi religioase, implicând grupuri extrem de inventive în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiei moderne aflate în mâinile lor, într-un mod în care nici măcar creatorii acestor tehnologii şi nici strategii militari nu le-au folosit.

Ei, astea sunt SF-uri dacă ne raportăm la România! Nu sunt şi iată de ce: o companie britanică, Strategic Communication Laboratories Group, care deţine 17 birouri în toată lumea, a căpătat recent (în luna martie, a.c.) o filială şi la Bucureşti, reprezentată de Compania de Soluţii Impala, deţinută de în proporţie de 50% de un cunoscut aventurier financiar din Bucureşti, Peter Imre. În 2016, compania cu activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management a lui Imre a avut o cifră de afaceri de 317.773 euro, un profit net de 205.441 euro şi zero angajaţi. Peter Imre este ginerele lui Teodor Meleşcanu, fost director al SIE şi actual ministru al Afacerilor Externe.

Cine este şi ce treabă are SCL Group? Este o companie privată britanică de cercetare comportamentală şi de comunicare strategică, înfiinţată în Londra în 1993. Prezentată ca „o agenţie globală de gestionare a alegerilor” a fost implicată în Brexit şi în alegerea lui Donald Trump. Grupul de consultanţă, puternic şi extrem de influent la nivel global, efectuează exploatări de date şi analiză de date, iar comunicările sunt direcţionate în mod specific către grupuri de public ţintă pentru a modifica comportamentul în conformitate cu obiectivele clientului. Adică exact acele operaţiuni PsyOps despre care spuneam mai sus. „La începuturi eram doar o firmă pentru război psihologic, cu aceleaşi metode ca şi cele folosite de militari pentru a efectua o schimbare de sentiment în masă. Este ceea ce se înţelege prin câştigarea inimilor şi minţilor. Noi o facem doar pentru a câştiga alegerile, în general în ţări în curs de dezvoltare care nu au multe reguli” - a declarat pentru The Guardian, sub protecţia anonimatului, un fost angajat al grupului britanic.

Cu un trecut incert în câteva multinaţionale, fostă mână dreaptă a lui Dinu Patriciu, dar şi acuzat de a fi fost chiar cel care l-a ruinat pe fostul afacerist liberal, Peter Imre se scaldă în ape destul de tulburi din punct de vedere politic şi nu este deloc limpede, din informaţiile ieşite la iveală până acum, ale cui jocuri le va face. A fost angajat pe filieră guvernamentală, pe filieră de partid sau pe persoană fizică? Viitorul apropiat ne va lămuri cu siguranţă, fiindcă acum sugestiile repetate ale puterii cu privire la schimbarea direcţiei spre care se îndreaptă România, împotriva UE - la fel ca Turcia, Ungaria sau Polonia, pot fi interpretate într-o cu totul altă cheie.