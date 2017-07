Întoarcerea Varanului

« Alte stiri din categoria Editorial

Justiţia din România a demonstrat - deşi nu era neapărat nevoie; se ştie treaba asta de ani buni - nu numai că e oarbă, dar are nevoie de oarece îndrumări pentru a se descurca. Iar indicaţiile preţioase vin taman din sfera politicului. Separarea puterilor în stat? Să fie, cum să nu. Dar fenomenul să se petreacă doar atunci când nu foloseşte nimănui.

Acum ceva timp, eliberarea lui Voiculescu era pusă sub semnul întrebării. De fapt nici n-ar fi trebuit să se vorbească despre eliberarea condiţionată în cazul patronului Antenelor. Asta pentru că, potrivit procurorilor, individul nu a dat nici măcar o clipă impresia că s-ar fi îndreptat. Nu şi-a recunoscut vina şi nici nu a făcut vreun efort să plătească prejudiciul făcut statului prin afacerile oneroase pentru care a fost condamnat. Despre cele pentru care nu a fost nici măcar anchetat nici măcar o vorbuliţă. Nici măcar cheltuielile de judecată nu l-au sărăcit.

Prin urmare, era de aşteptat ca Voiculescu să mai rămână în spatele gratiilor. Mai ales că a executat doar un sfert din pedeapsă şi nu o treime cum prevede legea.

Dar aceste aspecte care l-ar ţine pe omul obişnuit departe de libertate nu au contat prea mult. Treaba aia cu nimeni nu este mai presus de lege e doar o gogoaşă pentru fraieri. Voiculescu trebuia eliberat şi asta s-a întâmplat. Şi eliberarea a fost aşa de eficientă că l-a vindecat de toate afecţiunile care l-au trimis pe Voiculescu la Spitalul Universitar de Urgenţă.

Şi nu e singurul care să profite de această eliberare. S-a creat paravanul mediatic pentru dedesubturile de care poate profita un alt condamnat de marcă. Liviu Dragnea... Apropo, se tot vorbeşte de ceva timp de dosarul de instigare la abuz în serviciu, dar deocamdată nu se prea aude nimic de termene. De celeritate nici pomeneală... S-au împotmolit lucrurile sau ce?

Voiculescu a revenit. Taman la timp. Nu-i va lua prea mult timp să umple ecranele. Şi nu doar la televiziunile pe care le păstoreşte întru completa imbecilizare a unei naţii greu încercate. O să apară şi pe sticla altora. Reţelele sociale zbârnâie din cauza eliberării. Mulţi ameninţă că o să-şi caute pancarta cu #rezist şi vor declanşa proteste. E posibil ca ţara să se încingă dar, în ciuda cecităţii dubioase a justiţiei, e puţin probabil ca Motanul Felix să revină în spatele gratiilor. Asta pentru că omul are o misiune. Una destul de delicată şi de urgentă. Doar a fost scos din închisoare pentru a nu-i lăsa pe alţii să ajungă pe-acolo.

Şi în timp ce Voiculescu se va război cu cel care l-a băgat la răcoare - pe lângă Băsescu va descoperi că duşmanul lui de moarte este „afurisitul” de George Soros - se vor face cărţile de care să profite Dragnea. Pentru că omul nu mai poate aştepta prea mult.

Procesul i-a fost lungit, dar ceva trebuie să se întâmple şi în dosarul în care este judecat. Şi cum există riscul condamnării cu executare, e de înţeles că nu doar ochii - şi aşa lipsiţi de vedere - ai Justiţiei trebuie acoperiţi. Mai era nevoie de un paravan mediatic care să abată atenţia opiniei publice de la problemele liderului PSD. De la rezolvarea acestora, mai exact.

Voiculescu a fost eliberat înainte de termen şi în condiţii dubioase pentru că e nevoie de el în arenă. Şi ameninţă că se va implica. „O să ne mai vedem, o să ne mai auzim” le-a spus jurnaliştilor. Ameninţare? Promisiune? Invitaţie? Fiecare e liber să intrepreteze cum vrea, dar e cert că în curând câinele de pază al democraţiei va fi foarte ocupat cu subiectul Voiculescu. Care va povesti cum scria el cărţi cu ochii închişi, atât de închişi că au ajuns să-l doară pleoapele. Va destăinui cum stă treaba cu acvariul şi biotopul care l-au ajutat să reziste în închisoare la fel de eficient cum a rezistat la eforturile Fiscului de a-i goli buzunarele. Poate ne va relata cum l-a visat pe Mircea Badea în rolul lui Van Damme, făcând prăpăd prin unitatea de detenţie. Are ce spune. Se pricepe cum să ia ochiii, doar din treaba asta s-a îmbogăţit.

În spatele groasei draperii de făcătură mediatică, Dragnea îşi va vedea de interesele lui. Voiculescu se plânge că nimeni nu-i mai poate da înapoi cei trei ani (bine, nu-s chiar trei) petrecuţi în închisoare. Vrea să se răzbune şi să ne ofere un premier condamnat şi o legislaţie care să vină în sprijinul oricărui om politic important. Să nu mai fie nevoie de eforturi prea mari pentru a albi un dosar.

Domnule Voiculescu ce pot să mai spun? Ai demonstrat încă odată că ţara asta nu are niciun viitor. Dacă vrei să faci un bine României şi românilor închide ochii şi imaginează-ţi că încă eşti în închisoare. Eventual până se pronunţă instanţa în cazul Dragnea.