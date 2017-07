O cÄƒlÄƒtorie Ã®n "Vestul (Centrul) SÄƒlbatic"

« Alte stiri din categoria Editorial

La mijlocul săptămânii trecute am ajuns mai repede acasă de la redacţie. Cum am intrat, copiii au vrut să ieşim la plimbarea de seară. Aşa că am ieşit numai noi, băieţii, pentru ca cei mici să-şi mai consume din energie şi să poată dormi bine noaptea. Şi cum locuim aproape de Centrul Istoric (Vechi) al oraşului, destinaţia era clară, mai ales că băieţii voiau să mergem la apă (fântânile arteziene). Proastă idee!

La nici 50 de metri de scara blocului am început să dăm peste mormane de gunoaie, „urme de civilizaţie”, cum numeam hârtiile, ambalajele şi PET-urile aruncate la întâmplare când urcam pe traseele montane. Imediat fiul meu cel mai mare m-a întrebat naiv: „Tati de ce sunt atât de multe gunoaie? La noi în oraş nu sunt ecologişti? Primarului nu-i place curăţenia?”

Ce aş fi putut să-i răspund unui copil de şase ani? Am dat-o şi eu cotită că încă nu au ajuns cei de la Urban Serv pe acolo să măture. Nu puteam să-i spun că de ceva ani buni nu-şi fac treaba şi că tot timpul dau vina pe lipsa banilor, deşi adună miliarde de lei de la populaţie. Că taxele de salubritate cresc exponenţial an de an, dar că banii se duc în salariile celor de la birouri. E prea mic pentru a înţelege încă acest lucru.

Dar ăsta era abia începutul. Cum am pătruns în Centrul Vechi dinspre Luceafărul, parcă am intrat într-o altă ţară. Cert e că am intrat într-o altă lume. Una în care se vorbea o limbă foarte gălăgioasă, unde minoritarii au pus stăpânire şi pe puţina istorie care ne-a mai rămas în oraş. Mormane de gunoaie, coji de seminţe, urlete ca din gura de şarpe, ţipete, câini maidanezi şi tot ce vrei şi ce nu vrei. Numai picior de jandarm sau poliţist, fie el şi comunitar, nu puteai vedea acolo, deşi administraţia locală se laudă că a deschis un punct de lucru al poliţiei locale. Era şi este o lume pe care dacă aş descrie-o ar trebui să irosesc o grămadă de culori şi mai mult ca sigur cineva s-ar ofusca şi m-ar reclama la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, deşi miercuri seară, eu şi copiii ne simţeam discriminaţi în Centrul Istoric al Botoşaniului. Şi am încercat în premieră acest sentiment, deşi trăiesc în această zonă a oraşului de trei decenii. Când eram adolescent aveam destui amici printre minoritari şi chiar acum cunosc persoane din rândul lor de toată stima, dar ceea ce se întâmplă de la Luceafărul şi până la Biserica Uspenia sunt convins că nici lor nu le face cinste.

E greu de înţeles de ce primarul şi toate instituţiile statului au lăsat pradă această frumoasă zonă a oraşului hoardelor de huni, care farmă, aruncă gunoaie şi pun în aplicare propria lor lege în zonă. Poate că ar trebui ca într-o seară, când ajung şi ei mai devreme acasă, primarul, prefectul, viceprimarii, aleşii locali sau şefii poliţiei să-şi ia şi ei copiii sau nepoţii de mânuţă şi să facă şi ei o plimbare, fără poliţişti locali şi consilieri, prin Centrul Vechi. Poate aşa ar vedea realitatea crudă din oraş, iar această zonă ar avea o şansă să-şi recapete strălucirea de odinioară şi să nu mai fie comparată de nimeni cu „Vestul Sălbatic”.