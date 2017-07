Zorii unei noi literaturi

« Alte stiri din categoria Editorial

Cu ceva timp în urmă am scris despre redefinirea penibilului. Care, ca şi cuvânt, nu mai poate cuprinde valenţele realizărilor aleşilor, trebuie să tragi de el dincolo de limita bunului simţ - ceva ce guvernanţilor le cam lipseşte.

Privind prin dicţionar şi cu ochii la ultimele năzdrăvănii ale celor care se consideră îndreptăţiţi să ne conducă destinele spre zări pe care numai ei le văd luminoase şi pline de speranţă, se pare că trebuie făcut ceva şi în privinţa a ceea ce se poate ascunde sub definiţia de ridicol.

După ce ani şi ani românii mai mult sau mai puţin de rând s-au chinuit să plagieze lucrări de doctorat sau de licenţă - deocamdată n-am văzut prea multă lume interesată de fenomenul plagiatorilor de licenţă, ceea ce mă duce la o concluzie la care mi-e şi frică să mă gândesc - oamenii pretins politici s-au orientat spre orizonturi mai promiţătoare. Bunăoară Maria Grapini, cea care cu ceva ani în urmă făcea deliciul presei cu exprimările ei... să le spunem doar originale, s-a reorientat. Având în vedere atenţia de care se bucură lucrările cu pretenţii ştiinţifice care i-au ajutat pe unii nu doar să parvină, împopoţonându-se cu titlul de doctor, dar şi să se caţere în funcţii care de care mai înalte (cazul Ponta şi nu numai...) fostul ministru şi actual europarlamentar a cotit-o pe roman. Un gen de activitate literară pe care tot mai mulţi se gândesc să-l asimileze activităţii ştiinţifice, iar Maria Grapini nu face excepţie. Mai ales că până acum nu s-a prea găsit nimeni care să se intereseze de originalitatea unor astfel de „capodopere”. Dar când vine vorba de Maria Grapini şi de o carte girată de Cornel Ungureanu - preşedintele filialei din Timişoara a Uniunii Scriitorilor, interesul se trezeşte de la sine. Mai ales că Ungureanu nu s-a sfiit să o compare pe diletanta Grapini cu Marin Preda.

O doză considerabilă de ridicol şi pasaje preluate prin metoda doctorală copy-paste, asta au descoperit reporterii de la Recorder. Nimic surprinzător...

Surprinzătoare (sau poate că nu) e reacţia de mahala a celei care are pretenţia de a fi considerată drept Margaret Thatcher de Timişoara (şi nu ceva în genul lui Fernando de la Caransebeş). După ce iniţial a negat treaba cu copy-paste cu scuze de genul „nu există” această Sandra Brown a politicii a venit cu explicaţii care frizează ridicolul. „Bine, dar acolo nu se poate inventa, istoria e istorie. Aţi fi vrut să inventez altceva despre Grecia? Dumneavoastră, dacă aţi scrie o carte şi ar trebui să cuprindeţi ceva despre istoria unei ţări, aţi inventa istoria ţării? Eu am scris o carte şi am scris-o cu plăcere. E dreptul meu de cetăţean. Dacă preşedintele Uniunii Scriitorilor şi-a asumat să citească manuscrisul şi apoi să scrie coperta, înseamnă că e în regulă”.

Interesant punct de vedere, mai ales în condiţiile în care Cornel Ungureanu s-a grăbit să se spele pe mâini. El personal nu-şi mai aduce mare lucru aminte, dar nu pune problema valorii literare; fiind vorba de o autobiografie ceva mai romanţată. Iar Grapini spune că taman Ungureanu e cel care a determinat-o să scrie...

Păstrând acest mod defect de a analiza lucrurile - vorbim, totuşi de un europarlamentar - putem presupune că cineva care vrea să scrie un roman istoric al cărui protagonist e Ştefan cel Mare poate prelua liniştit pagini din opera lui Iorga pentru a descrie bătălia de la Vaslui. Sau dacă vrea cineva să-şi ducă eroul în Franţa poate da copy-paste la tot ce scrie într-un ghid turistic pentru o descriere cât mai veridică a obiectivelor turistice. Până la urmă e dreptul fiecărui scriitor să-şi facă munca mai uşoară şi să se slujească de munca înaintaşilor.

Aceasta este literatura viitoare? Încep să-i înţeleg pe cei care nu vor să mai pună mâna pe vreo carte. După ce unele dintre manualele alternative de istorie au acordat mai mult spaţiu pentru Andreea Esca decât pentru Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazu la un loc, e de aşteptat ca prin manualele de Limbă şi literatură română să apară pasaje din Grapini. Cât timp a putut să-l determine pe Ungureanu să gireze o aşa „valoare” şi să o compare pe autoare cu Marin Preda nici nu ar fi greu să se găsească vreun entuziast de la Educaţie care să o treacă pe lista de lecturi obligatorii. Mai ales că se tot cere primenirea acesteia; s-au cam săturat copiii de „Fetiţa cu chibrituri”, „Cireşarii” şi altele asemenea. De ce să nu încerce pe Grapini? Ar completa de minune zestrea educaţională ce vine la pachet cu programele Antenelor şi RomaniaTv.

Se strecoară peste tot, ca şobolanii. Doctoratul şi alte titluri universitare au ajuns în ridicol din cauza politicienilor. Nu mai impresionează pe nimeni. Lucrările de licenţă se cumpără cu sume sub suta de euro din acelaşi motiv. Acum s-au apucat şi de literatură. Poate că în curând şi romanele scrise în închisoare vor deschide uşile acestora.

Personal nu am nimic împotriva romanelor scrise de personaje mondene sau politice. Dar am un ghimpe împotriva celor care procedează asemenea Mariei Grapini care, profitând de poziţia pe care o ocupă, şi-a atras girul unor personaje - să le spunem astfel - al căror cuvânt ar trebui să cântărească greu. S-a intrat într-un cerc vicios din care cititorii - câţi au mai rămas - nu au decât de pierdut. Cât despre literatura română de calitate, acesta va ajunge cam la nivelul economiei. Există, dar lipseşte cu desăvârşire.