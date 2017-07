Iar ameninţări cu creşteri salariale?

« Alte stiri din categoria Editorial

Atât s-au lăudat cei de la PSD cu creşterile salariale cu care au aruncat în populaţie încât zbieretele lor deşănţate le-au adus credibilitate şi în ochii altora, plasaţi - întâmplător sau nu - dincolo de hotare, acolo unde realizările remarcabile ale guvernanţilor nu-i afectează nici măcar tangenţial. Conform unui studiu realizat de Willis Towers Watson - o companie de consultanţă şi brokeraj cu angajaţi în aproape 150 de ţări şi care se laudă că-şi ajută clienţii să transforme riscurile într-o cale spre succes - salariaţii din România (acea ţară guvernată după programul publicat în ziarul ce trebuia pus la păstrare) au avut parte de cea mai mare majorare a salariilor din Europa. Şi treaba asta cică s-a petrecut în termeni reali, ce-o mai fi şi asta când vine vorba despre România.

Aparent treaba asta ar trebui să ne bucure, mai ales că suntem codaşi în ceea ce priveşte veniturile, dar campioni când vine vorba de preţuri, taxe şi impozite. Iar dacă ne gândim că ziarul ăla de care Dragnea nu vrea să-şi aducă aminte mai erau însemnate şi alte etape de mărire a salariilor şi pensiilor ajungem la concluzia că a răsărit soarele şi pentru români.

Însă dedesubturile acestei realizări sunt ceva mai puţin dătătoare de bucurii şi se pare că au fost ignorate de realizatorii studiului. Care apreciază că inflaţia va afecta zdravăn veniturile populaţiei, dar păstrează o atitudine optimistă. Nu le poţi reproşa asta în condiţiile în care majoritatea celor care trăiesc în România freamătă de plăcere când aud de creşteri salariale. Simt că mă ia cu frigul când aud că se vor mări salariile. Am mai vorbit despre această experienţă şi o să mai spun câte ceva - asta pentru că ziarul ăla cu pretenţii de oracol încă nu şi-a epuizat profeţiile.

De fiecare dată când guvernanţii vin cu veşti bune privitoare la salarii şi pensii mă duce gândul la „O lecţie de economie politică în secolul al Vl-lea” din romanul lui Mark Twain „Un yankeu la curtea regelui Arthur”. Un capitol ce ar trebui citit şi răscitit de fiecare dintre noi în campania electorală. Şi nu doar atunci.

Eroul călătoriei în timp şi un anume Dowley (căruia i se adaugă pe parcurs şi alţi adepţi) au în acel capitol o discuţie foarte interesantă privitoare la evoluţia salariilor de-a lungul timpului, dar şi asupra puterii de cumpărare a acestora. Deşi e vorba despre o ficţiune (sau poate că Mark Twain doar a trecut pe hârtie o experienţă personală, cine ştie?) dialogul respectiv e cât se poate de relevant pentru gândirea care tarează astăzi societatea românească. Dowley şi ai săi nu acceptă în ruptul capului că nu contează cât anume însumează un salariu, ci mult mai important e ce poţi cumpăra cu respectiva leafă. Pentru ei e important să câştige cât mai mulţi bani; sunt total recalcitranţi la observaţia că în alt timp cu bani mai puţini se pot cumpăra mai multe.

În România s-au tot mărit salarii şi pensii, dar de fiecare dată acestea au fost ajunse din urmă şi depăşite de preţurile pe care autorităţile le-au mânărit conform zicalei din bătrâni ce precizează că tot ce primeşti cu o mână trebuie recuperat cu cealaltă. S-a redus TVA-ul umflat de Băsescu, dar efectul a fost sesizabil doar câteva săptămâni, majoritatea agenţilor economici reafişând preţurile vechi. S-au mărit salariile anul acesta, dar treaba asta i-a afectat doar pe bugetari şi nici măcar pe cei mai mulţi dintre ei. Pălmaşii au primit creşteri mai mici de 10% în timp ce mahărilor li s-au dublat veniturilor. Preţurile s-au umflat cu până la 30%-40%, uneori chiar mai mult. Unde e creşterea veniturilor? Interesează pe cineva că în ţara asta există un mediu privat ce nu poate ţine pasul cu aparentul populism al guvernanţilor? Unde e salarizarea aia unitară de care se tot vorbeşte, dar încă nimeni nu are curajul să o transforme în realitate?

Salariile românilor au crescut. În medie. Bine spus în medie. Media e făcută de cel care a primit o sută de milioane vechi în plus la leafă şi ăia care au primit câte un sutar-două, să se laude şi el că a primit ceva. Pentru cei mai mulţi dintre noi creşterile salariale n-ar trebui să fie motiv de bucurie. Pentru că aşa e în România, ţi se dă cu o mână, dar ţi se ia cu amândouă. Încă nu ne-am prins de figură? Se pare că nu... Şi dacă nu ne-am prins noi ce pretenţii să avem de la alţii?