Tristul de la educaţie

Gata, au găsit guvernanţii cauza morţii clinice a sportului românesc: lipsa manualelor de educaţie fizică din şcoli. Drept urmare, Ministerul Educaţiei a comandat deja primele manuale pentru sport. Sunt pentru clasa a V-a şi, din toamnă, după ce au ieşit de sub oblăduirea blândelor învăţătoare, elevii de gimnaziu se vor trezi cu un manual în plus. Ce vor face cu el, nimeni nu ştie cu exactitate. Din bâlbâielile celui mai trist şi penibil ministru al Educaţiei din istoria învăţământului am înţeles că nu-l vor căra în ghiozdane de acasă la şcoală şi invers. Dacă va fi ţinut la şcoală sau acasă, asta nu a mai înţeles nimeni, dar cert este că elevii nu vor citi din el în timpul orelor de sport, dă asigurări acelaşi trist ministru. Atunci când, în pauze? Nici acasă nu vor avea teme, dacă e să ne luăm după acelaşi Liviu Pop. Şi nici nu vor da extemporal din el. Şi atunci, de ce la finalul capitolelor sunt teste grilă şi exerciţii de evaluare? Care este schepsisul, că nu mai înţeleg nimic?

Elevii au nevoie de şcoli curate, cu grupuri sanitare sigure, cu bază materială modernă, cu săli şi terenuri de sport la standarde decente, de competiţii de masă, precum fosta „Daciadă” şi nu de manuale de sport. Mai au nevoie ca bazele sportive şcolare să fie deschise şi pe timpul vacanţelor, pentru a putea merge să facă mişcare. Iar acest lucru l-au înţeles până şi cei mici, doar miniştrii se fac că nu-l înţeleg.

„Bazele sportive, sălile de sport şi lipsa dotărilor sunt carenţe majore ale sistemului de învăţământ preuniversitar, ce îşi fac resimţite efectele negative asupra elevilor români - cei mai mulţi nu consideră sportul o componentă a unui stil de viaţă sănătos, orele de sport au devenit facultative, implicit ineficiente, elevii nu sunt atraşi să abordeze noi metode de practică sportivă, din cauza lipsei infrastructurii şi a dotărilor necesare. Mai mult, majoritatea sălilor de sport nu pot fi folosite în perioada vacanţelor şcolare, aşa că nici măcar doritorii nu pot beneficia de oportunitate”, se arată în comunicatul Consiliului Naţional al Elevilor, care adaugă că „menţinerea unor manuale desuete, neconcordante acumulării de competenţe-cheie şi adevăratelor nevoi şi priorităţi ale elevilor din societatea modernă, este cât se poate de clar că tentativele ministerului rămân forme fără fond”.

De fapt, până şi ei au înţeles că manualele nu sunt decât o nouă afacere cu dedicaţie, ceea ce a devenit prioritatea numărul unu pentru guvernanţi care nu înţeleg sau se fac că nu înţeleg care le este menirea. Ele însă, probabil în viziunea celor de la minister, vor rezolva şi problema bazelor sportive. Astfel, pe vreme rea, elevii din şcolile care nu au săli de sport vor sta liniştiţi în bancă şi vor conspecta cum trebuie să stea în poziţie de drepţi şi cum în cea de repaus, iar la finalul semestrului vor putea da evaluare, astfel încât să aibă şi domnul sau doamna profesoară de sport cu ce încheia mediile.

Revenind la tristul ministru al Educaţiei, vrea să abramburească şi el sistemul, doar, doar va rămâne în istorie cu ceva. Nu e singurul, aşa au fost cam toţi predecesorii săi, dar el trăieşte într-o nebuloasă greu de descris. Numai aşa se poate explica pervertirea sa din fost lider de sindicat din educaţie în parlamentar şi apoi într-un ministru gol de substanţă. Şi-n toată această transformare el nu a înţeles nimic şi şi-a pierdut şi ultimele elemente ale raţiunii, de a ajuns să afirme că „educaţia este gratuită în România, dar numai pentru copii. Părinţii, în schimb, plătesc”. Aşa se întâmplă, din păcate, în realitate: părinţii plătesc. Plătesc pentru multe şi o fac pentru ca fiii şi fiicele lor să aibă un viitor mai bun, dar se pare că politicienii, precum tristul exemplar se încăpăţânează să le refuze această şansă şi apoi se întreabă de ce majoritatea elevilor şi studenţilor de geniu, şi nu numai, iau calea străinătăţii fără nici cea mai mică remuşcare.