Reformă la adăpostul manualului de educaţie fizică

« Alte stiri din categoria Editorial

Zilele acestea s-a vorbit mai mult despre manualul de Educaţie fizică şi sport decât despre reforma învăţământului ca atare. Peste tot numai discuţii despre manualul de sport şi despre ce a spus ministrul învăţământului despre această măreaţă realizare. Prea puţin despre ce anume trebuie cu adevărat reformat în sistemul naţional de educaţie.

Cumva, manualul de sport s-a transformat în acel paravan mediatic ce ţine la distanţă atenţia opiniei publice. Un paravan care ajută să se perpetueze acelaşi sistem ineficient a cărui reformă este anunţată de fiecare guvernare dar, până la urmă, în buna tradiţiei românească, nu se întâmplă mai nimic.

Mulţi văd în treaba cu manualul de sport o bătaie de joc faţă de educaţia fizică, disciplină la care ministrul spune că ar mai trebui adăugată încă cel puţin o oră. Pentru că aşa spun specialiştii. Copiii fac din ce în ce mai puţină mişcare şi dacă la asta adăugăm şi faptul că se alimentează cum se alimentează şi preferă să bea sucuri pline de zahăr şi chimicale obţinem explicaţia pentru generaţiile de supraponderali şi bolnăvicioşi. Iar problema asta e rezolvată în stil românesc, cu o oră în plus de educaţie fizică şi cu un manual. Un manual care poate că nu e chiar inutil în condiţiile în care atunci când vine vorba despre ora de sport majoritatea elevilor (şi profesorilor) o confundă cu fotbalul. Mulţi ani asta am crezut despre ora de sport, că este ora în care se poate alerga după minge. Alte sporturi? Câte ceva despre condiţia fizică şi dozarea efortului? Recuperare şi progres? Astea le-am învăţat mai târziu. Şi în nici un caz de la profesorii de sport de care am avut parte (o spun cu regret dar acesta este adevărul).

Nu spun că nu era necesar un manual de educaţie fizică. Însă nu era singura schimbare pe care o necesită sistemul. A fost pusă la punct o nouă programă şcolară pentru gimnaziu; se cerea de multă vreme primenirea acesteia însă, ca un făcut, noua programă pentru gimnaziu e mai stufoasă decât cea veche, de unde se poate trage concluzia că schimbarea s-a făcut dar nu neapărat în direcţia necesară. Manuale au apărut dar acestea sunt în cele mai multe cazuri rodul activităţii unor indivizi care nu au prea avut tangenţă cu gimnaziul. Sau, dacă au avut, au lucrat în şcoli de elită. Treaba asta se vede, manualele sunt încărcate. Mult prea încărcate pentru capacitatea unui elev obişnuit. Se raportează la acel elev perfect - nu perfectibil, ci perfect - care nu doreşte să mai fie copil, să se joace sau să facă altceva în afară de ceea ce i se cere la şcoală. Un copil care nu există, genul de copil capabil să-şi sacrifice copilăria pentru… Pentru ce? Că e demonstrat cu vârf şi îndesat că în România nu învăţătura te ajută să realizezi ceva în viaţă ci cunoştinţele din sfera politicului.

Şi, ca şi cum nu ar fi de ajuns, cei care au realizat manualele (şi cei care au pus mâna la însăilarea programelor şcolare) nu au ţinut cont de realităţile existente în cadrul programelor, fiecare muncind aşa cum se pricepe fără să aibă habar de contextul general. Pentru că nu poţi cere unui elev să lucreze cu nişte noţiuni pe care nu şi le-a însuşit. De pildă, în manualul de istorie realizat de Răzvan Teodorescu şi Cristina Hornoiu, pe la pagina 11 se cere elevilor să lucreze cu un atlas. Să vadă, să analizeze, să judece ce văd ei pe acolo. Asta în condiţiile în care la Geografie se va vorbi mult mai târziu despre glob geografic, hărţi şi atlas. Practic, se cere elevului să lucreze cu noţiuni care, dacă nu-i sunt complet străine, sunt totuşi dificil de asimilat. Nu poţi să-i arăţi unui copil de clasa a V-a un atlas, o chestie de care e posibil să nu fi auzit până atunci, şi după cinci minute să-i ceri să lucreze pe pomenitul atlas. La fel cum nu-i poţi cere în clasa a V-a (şi nici mai târziu) să analizeze critic anumite izvoare istorice.

Mai sunt şi alte aberaţii în manualele cu care vor fi înzestraţi copiii de clasa a V-a. Încă nu se ştie dacă le vor găsi pe bănci în prima zi sau vor trebui să mai aştepte. Până la urmă n-ar trebui să-i surprindă prea mult faptul că e posibil ca anul şcolar să debuteze fără manuale. Ei sunt prima generaţie care a „prins” clasa pregătitoare. Prima generaţie care a început şcoala fără manuale - iată genul de problemă ce nu şi-a găsit rezolvare în cinci ani. Şi era atât de simplu să se umble la calendarul licitaţiei şi achiziţiei de manuale…

Dar în momentul de faţă se discută şi mai ales se râde pe seama manualului de Educaţie fizică. Şi se pierde din vedere esenţialul. Că reforma mai are de aşteptat. Mult şi bine…