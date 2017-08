Mircea Lucescu, ocazia ratată de Burleanu

« Alte stiri din categoria Editorial

„Vremea mea a trecut. Eu am fost antrenorul naționalei, puteam să fiu poate 10 ani, după ‘84(n.r. - ‘86), când a fost lupta pentru calificare la Mondial, am fost scos și rămân în istorie scos, după o victorie cu 4-0 cu Austria. Am mai încercat să vin la națională, de două ori, și nu s-a putut. După aceea am luat hotărârea să nu mai antrenez niciodată echipe naționale”, declara, în ultimii ani, ori de câte ori vedea un microfon al televiziunilor de sport Mircea Lucescu.

Dar nici el nu credea acest lucru. Cel mai mare antrenor român, singurul de clasă mondială pe care-l avem, a făcut, discret, departe de ochii publicului chibiţ, tot ceea ce i-a stat în puteri să revină la naţională. Şi nu pentru bani sau faimă, pentru că nu duce lipsă, ci pentru a demonstra că a fost nedreptăţit în ‘86, când a fost dat afară de comuniştii geloşi pe popularitatea lui care atingea cote „periculoase”.

După ‘90 a urmat „dictatura” lui Mircea Sandu şi numirea la cârma naţionalei a unor tehnicieni cu rezultate, Emerich Ienei şi Anghel Iordănescu, dar şi tot felul de experimente nefericite, închizându-i de fiecare dată uşa în nas lui „Il Luce”. A venit Burleanu şi totul părea să se schimbe, mai ales că au existat chiar şi premisele ca marele antrenor român să preia naţionala: Victor Piţurcă i-a părăsit pe „tricolori”, iar Lucescu voia să „evadeze” din Doneţk-ul devastat de război. Mai avea contract cu Şahtior, iar bunul său prieten, Rinat Ahmetov, i-a spus stop, blocând chiar şi intenţia de a antrena cele două echipe în paralel. Astfel, visul lui Lucescu şi al chibiţilor români s-a spulberat. A pierdut o nouă oportunitate şi mai ales şansa de a învinge Irlanda de Nord, cea care i-a blocat drumul spre Mexic ‘86 prin victoria neverosimilă obţinută în faţa „tricolorilor”, scor 0-1, chiar pe Stadionul „23 August”.

Acum, în 2017, era din nou momentul lui Mircea Lucescu. Fusese demis de Zenit, iar naţionala antrenată de palidul Christoph Daum nu mai are niciun orizont. Mai sunt patru meciuri din campania pentru Mondialele din Rusia şi calificarea e compromisă, doar contractul şi despăgubirile uriaşe îl mai leagă pe neamţ de echipa naţională, în rest nimic. Era cadrul perfect pentru aducerea lui Lucescu. I se puneau la dispoziţie patru meciuri oficiale în care putea lua pulsul jucătorilor şi o campanie pentru Euro în care calificarea e mai uşor de obţinut. Astfel, era timpul necesar pentru renaşterea naţionalei. Dar, Burleanu nu a avut curajul şi probabil nici voinţa de a-l aduce pe Lucescu la naţională. Şi, ascunzându-se în spatele unei aşa-zise comisii tehnice, conduse de „ilustrul” antrenor Mihai Stoichiţă, i-a dat credit lui Daum, reconfirmându-l în funcţie şi trântindu-i uşa în nas lui Lucescu. A doua zi, Mircea Lucescu semnează cu naţionala Turciei, un contract pe doi ani, demonstrând că hotărârea de a nu mai antrena echipe naţionale nu a fost una definitivă şi că nici nu este „prea bătrân” pentru o astfel de provocare.

Din Turcia, Lucescu a avut trei oferte - Galatasaray, Beşiktaş şi cea a Federaţiei -, iar dintre acestea a ales-o pe ultima. Şi nu pentru condiţiile financiare superioare, ci pentru a da o palmă FRF şi politrucilor aciuaţi la conducerea acesteia şi pentru a lăsa să se înţeleagă că era dispus să preia echipa tricoloră, dar că alţii au fost cei care au decis ca el să nu mai stea pe banca României.

Lucescu nu ar fi venit la naţională nici pentru bani şi nici pentru a-l sabota pe Burleanu, ci doar pentru a reda fotbalului românesc strălucirea. Dar, în an electoral, era periculos pentru clica de la Casa Fotbalului, aşa cum devenise în ‘86 pentru comunişti. Echipa Burleanu, Vochin & Co, în lipsă de rezultate şi performanţă, este dispusă la orice pentru a-şi păstra privilegiile timp de încă un mandat. Chiar să dea cu piciorul la cea mai mare şansă, poate unica, de renaştere a fotbalului românesc.