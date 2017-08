Programul de guvernare

« Alte stiri din categoria Editorial

Liviu Dragnea şi apropiaţii lui tot încearcă să impună ideea că au câştigat alegerile în urma unui program de guvernare ieşit din comun, care aduce prosperitate. Hai să vedem ce a mai rămas din respectivul program, pe care oricum nu îl mai ştie şi nu îl mai respectă nimeni.

Dincolo de bâlbele de genul taxa de solidaritate sau impozitul pe cifra de afaceri, rămâne eliminarea acelor taxe şi legea salarizării unitare. De fapt, de asta a câştigat PSD alegerile, cu promisiunea de a mări salariile. Când colo, a crescut un pic salariul minim şi atât, nici măcar următoarea etapă de creştere a minimului salarial nu va mai fi respectată. S-au mărit salariile medicilor, ceea ce e foarte bine, şi salariile oamenilor din sistemul de stat. Fiindcă, pentru a putea mări lefuri la primari, şefi de consilii judeţene şi parlamentari, au trebuit mărite şi lefurile celor care lucrează în instituţiile respective.

Restul lumii trebuie să mai aştepte şi să îşi muşte mâinile că au mai fost traşi o dată în piept. Mai există câţiva pensionari care au în plus 60-70 de lei la pensie şi cam atât. E uşor de cumpărat România, nu?

Pe lângă motivul cu lipsa banilor, mai trebuie să avem în vedere ceva, în cazul amânării salariilor. E vorba de timing. Românii uită uşor, iar dacă PSD mărea lefurile în acest an, era foarte probabil ca până la alegerile din 2020 oamenii să fi cerut şi altele, cum ar fi drumuri bune sau autostrăzi. Aşa că mai bine se rămâne la mărirea salariilor, că la asta se pricep pesediştii, iar la mişcarea asta se va proceda pe la alegeri. Ca să avem de ce vota.

Sărăcia rămâne în continuare singurul mijloc de câştigare a alegerilor. Avantajele pentru politicieni sunt că ştacheta rămâne foarte jos, vizavi de calitatea celor care ne conduc, iar rezultatele concrete în domeniul guvernării ajung să nu mai conteze.

Creşterile salariale erau necesare, fără îndoială, chiar şi pentru faptul că cei din sectorul privat au fost şi ei nevoiţi să le mărească, ca să ţină pasul cu bugetarii. Dar avem situaţii în sectorul bugetar unde salariile sunt mai mari de două, trei sau patru ori. Situaţiile sunt foarte multe, iar această mărire brutală nu era justificată de nimic, chiar şi angajaţii din acele domenii ar fi fost probabil de acord cu o mărire graduală a veniturilor.

Această manevră a dus la sacrificarea dezvoltării economice a ţării. Investiţiile au fost abandonate aproape complet, practic sunt ministere care au cheltuit doar 2% din banii ce le erau destinaţi. Iar fondurile europene absorbite de guvernele Dragnea sunt de un milion de euro, adică doar 0,004% din suma pe care şi-au propus-o. În schimb s-au împrumutat cu miliarde de euro. Cum unităţile de management prin care se fac rambursările de fonduri europene s-au autorizat ieri, sunt slabe şanse să se schimbe ceva în viitorul apropiat. Toate planşele alea pe care arăta Dragnea la televizor cum curg banii europeni erau de fapt despre subvenţii agricole, care veneau oricum, lucru pe care marele lider a uitat, evident, să îl menţioneze.

Dacă la dezastrul ăsta mai adăugăm şi nepriceperea vădită a celor mai mulţi miniştri din guvernele PSD, înţelegem de ce nici PNDL şi nici fondul ăla suveran de investiţii pe care le bâlbâie pesediştii nu vor aduce raze de lumină. Primul se ocupă de nişte cârpeli - de care noi la Botoşani vom avea parte din plin, aşa este - însă fără nici un proiect clar sau important pentru judeţ. Iar Fondul Suveran de Investiţii nu are precizate nici obiective, nici strategie, nici mecanisme de control, aşa că vom asista la ceva care cine ştie unde mai duce, că pesediştii nu ştiu sigur.

Clare în guvernare sunt măsurile prin care se încearcă a strânge înapoi banii daţi la oameni. Apar tot felul de idei de plafonări de pensii şi de indemnizaţii, pe care tot pesediştii le-au mărit, nu trebuie să uităm asta. Dar oricum nu se aplică imediat, ca să nu se supere nimeni. Iar impozitarea suplimentară a contractelor part-time şi transferul plăţii CAS la angajat sunt ultimele idei. Prima e o impozitare abuzivă, face parte din politica fiscală haotică promovată de PSD, a cărei singur rezultat a fost diminuarea investiţiilor străine cu 12%, pentru prima oară după revoluţie. Cea de a doua e doar o măsură prin care se vor mai ciupi nişte bani înapoi de la bugetari, pentru că, dacă privaţii vor mări pur şi simplu salariul brut, pentru ca netul să rămână acelaşi, nu am auzit o regulă la stat pentru a se face acest lucru, legea prevede nişte salarii brute şi atât, deocamdată.

Nu ştiu dacă toate combinaţiile astea inutile şi profund greşite vor înscrie România pe o traiectorie în cadrul UE asemănătoare cu falimentul grecesc, cum spun gurile rele. Însă nu pot să nu mă amuz când îmi aduc aminte că, habarniştii ăştia care stau în genunchi în faţa lui Dragnea, numeau guvernul condus de Cioloş, „guvernul zero”.