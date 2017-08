Ce ne trebuie

« Alte stiri din categoria Editorial

Zilele trecute, am venit de la Satu Mare cu maşina. În coloană, până la Botoşani. Am râs amar pe drum de poliţiştii care stăteau cu radarele pe margine, plictisiţi groaznic că nu aveau pe cine amenda, am depăşit 60 km pe oră doar de vreo trei ori. Iar dacă o luam pe direct, peste munte, cu o combină agricolă, o motocositoare, ceva, ajungeam mai repede.

În timp ce călătoream alene, ascultam la radio, la ştiri, cum se renunţă la autostrada Iaşi-Târgu Mureş, din motive cum numai ministrul Cuc de la transporturi poate găsi. Cum de când se tot face fezabilitate pentru autostrada aia, s-au dat şi terenuri retrocedate pe unde trece drumul (da, şi asta e o afacere românească), au dispărut tunelele pentru urşii care cică nu mai pot tranzita zona şi multe altele, la fel de haioase.

Partea care nu mai e amuzantă este că vom rămâne la fel de izolaţi. Autostrada asta ar trebui să fie prioritatea zero pentru parlamentarii moldoveni, tot scriu asta de ani de zile. Nici nu mai contează de unde pleacă, din Iaşi, Bacău sau de aiurea. Important e să legăm regiunea asta de restul ţării şi asta foarte repede, dacă mai vrem să mai rămână ceva sau cineva prin zona asta. În afară de pensionari, asistaţi social şi bugetari, evident, mă refer la forţă de muncă, şi calificată, dacă ar fi posibil.

Nu ştiu câţi parlamentari moldoveni au aflat de iniţiativa parlamentarului PMP de Iaşi care încerca să introducă acestă autostradă în finanţare. Ultima dată când am întrebat, nu erau prea mulţi.

În schimb, zeci de parlamentari din Moldova au intrat entuziast în grupul care militează pentru unirea Moldovei de peste Prut cu România. Deci vor, de fapt, o regiune şi mai mare, plină de săraci şi izolată de restul ţării, că asta se va întâmpla.

Liderii PSD au specificat clar că prioritatea numărul unu este cea care se referă la salarii, mai ştim şi că se bazează pe un electorat cumpărat cu aceste salarii, plus persoane care călătoresc extrem de rar sau deloc.

Din păcate pentru noi însă, dezvoltarea infrastructurii nu mai are legătură cu călătoriile, ci cu dezvoltarea economică. Nimeni nu vine să investească într-un loc fără drumuri, de unde face zece ore până la graniţă şi unde nu este forţă de muncă.

Asta cu „binele social”, „dezvoltatea durabilă”, drumurile reparate, ne-am lămurit cu toţi că sunt goange de campanie electorală. La ultima discuţie serioasă despre o autostradă care ar deschide cât de cât Moldova, concluzia gorjeanului din fruntea ministerului transporturilor a fost „hai să fim serioşi, ştim că autostrada asta nu se va face niciodată!”.

Nu e nimic nou aici, ştiam că nu se va face. Ce mă întreb eu este ce au în cap parlamentarii din Moldova (din Botoşani inclusiv, deci), care sprijină iniţiative ce le sărăcesc alegătorii. Răspunsul cel mai simplu ar fi că nu au nimic în cap, beznă, noapte polară. Sau că le este mai bine dacă suntem săraci. Săraci şi proşti, că vin şi alegerile, nu?