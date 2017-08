Pisica cu vise de tigru

« Alte stiri din categoria Editorial

De fiecare dată când guvernanţii se laudă cu ceva, nu mă pot opri să nu mă gândesc la găina din „Punguţa cu doi bani”, acea naivă creatură înaripată ce a făcut un tărăboi grozav după ce a ouat o amărâtă de mărgică. Trebuia să se laude şi ea cu ceva...

Cam asta e şi cu lauda guvernanţilor. Se screm până fac şi ei ceva şi adesea nici nu aşteaptă rezultate, ci încep să se laude în stânga şi-n dreapta. Numai realizări pe toate planurile, dacă stai să-i asculţi. Dar în ultima vreme nu prea îi mai ascultă nimeni pe cei de la conducere, ba chiar au existat şi câteva momente în care şi strada a demonstrat că se poate face auzită şi s-a săturat să tot asculte justificări palide şi lipsite de substanţă.

Aşa că s-a făcut o schimbare. Acum, Guvernul apelează la alte voci pentru a-i promova realizările. Nu găsesc o altă explicaţie pertinentă pentru optimismul cu care Adrian Mitroi, profesor de finanţe comportamentale, laudă creşterea economică a României. Cică suntem noul tigru al Europei. Tigru economic, să fim bine înţeleşi, adică ne putem compara cu oricare dintre cei patru tigri ai economiei asiatice, respectiv Hong Kong, Singapore, Taiwan şi Coreea de Sud. Nici bine nu şi-a revenit un pic economia naţională şi gata, ne şi vedem tigrul Europei.

Am mai spus-o şi o s-o mai spun. Nu e greu să realizezi creştere economică importantă atunci când nu prea mai ai niciun fel de economie. Dacă ai în bătătură o oaie şi mai faci rost de încă una, practic ţi-ai dublat şeptelul. Creştere de 100%. Cel care are o mie de mioare şi mai face rost de cincizeci a înregistrat o creştere economică de doar 5%, un spor nu foarte impresionant la prima vedere. Dar dacă ne raportăm la date concrete, ajungem la concluzia că suntem mai degrabă o pisică jigărită, una care miorlăie să fie băgată în seamă în speranţa că poate pică ceva firmituri pentru că nu e în stare să se descurce singură.

Institutul Naţional de Statistică tot vorbeşte de creştere economică de la un trimestru la altul. Şi nu e vorba de creşteri moderate, ci de creşteri serioase, care depăşesc ce se întâmplă în Europa, dar atât de pomenitele creşteri economice nu se regăsesc în nivelul de trai, în viaţa de zi cu zi. Avem o infrastructură vraişte. Transporturile feroviare sunt ca şi inexistente, iar drumurile ciuruite ca după bombardament. Avem şi autostrăzi, dar mai mult pe hârtie. Agricultura e ca vai de capul ei şi se luptă cu lipsa sistemelor de irigaţii şi alte neajunsuri. Ne tot aducem aminte că eram grânarul Europei, dar asta s-a întâmplat odată, demult, şi e puţin probabil să repete în viitorul apropiat.

În ceea ce priveşte industria ne lăudăm cu Dacia, cică e marcă românească, ignorând faptul că tot ceea ce înseamnă profit din Dacia pleacă peste hotare. Iar dacă mai avem dubii în această privinţă, să ne amintim că zilele trecute reprezentanţii Renault au anunţat că mută o parte a producţiei de Logan MCV în Maroc. Oficial cică vor să dedice ceva mai multă atenţie modelului Duster, dar să luăm treaba asta ca pe o declaraţie politic corectă şi să ne întrebăm de ce nu au mai extins fabrica din România. Există atâtea spaţii industriale lăsate în paragină ce pot fi aduse la linia de plutire cu investiţii modice. De ce s-a preferat soluţia cu Marocul, în condiţiile în care România e tigrul Europei?

Ce ramuri mai funcţionează? Ceva fabrici de textile, dar şi acelea acuză o lipsă acută de personal. Brutării, că nu poţi trăi fără pâine. Ceva lactate, carne... Şi, desigur, fabricile de trascău şi spirt medicinal. În rest, dacă ai nevoie de ceva nu găseşti decât chinezării. Importul de chinezării a dus la creşterea economică? Nu producem mare lucru, dar în schimb importăm şi ceea ce am putea face la noi în ţară fără mari eforturi. Aducem din China chiar şi ouă de găină.

Şi în condiţiile astea vorbim de creştere economică? Ne dăm tigri când nu suntem în stare să mieunăm?

Din păcate, e doar grandomanie. Dorinţa de a ne lăuda, de a arăta cine suntem noi. Ne lăudăm cu creştere economică spectaculoasă, dar fără să producem mare lucru. Ne credem tigrul Europei ignorând un amănunt capital: tigrul rage, nu miorlăie.