Avem ţară. Şi ce dacă?

Dacă subiectul celor 100 de ani trecuţi de la România Marii Uniri din 1918 vă plictiseşte, vă invit să vă gândiţi de două ori. S-a scurs un Centenar de Românie, pentru care s-a plătit mult prea scump, un preţ în vieţi şi tragedii de care nu a fost scutită nici o familie din ţara asta. Reuşita de atunci a fost şi rodul muncii unor diplomaţi români cu o mare viziune şi o impresionantă iubire de ţară. Este firesc după 100 de ani să te întrebi ce s-a făcut cu cele câştigate în 1918. Şi înainte de a pica într-un pesimism resemnat al lui „asta- i ţara, ăştia sunt românii, mai mult n-ai ce să faci cu ei”, daţi-mi voie să vă contrazic. Îmi cresc copilul în această ţară, deci nu am voie să fiu resemnată. Sunt convinsă că şi cei ce pleacă din România speră într-un colţ de gând că va răsări soarele şi aici, că va veni un an în care această ţară va fi, măcar structural, la fel de civilizată ca restul Europei: cu autostrăzi la îndemână, cu instituţii care să funcţioneze şi cu politicieni care să-i respecte pe români.

E clar: nu s-a făcut mare lucru în aceşti 100 de ani, deci ar trebui să ne apucăm de treabă. În urmă cu un an, guvernul tehnocrat, cel care, neavând pretenţii politice de urmărit în aceeaşi proporţie ca executivele politice, a propus înfiinţarea unui Departament Centenar. Acesta avea în vizor două mari direcţii: organizarea evenimentelor prin care românii să-şi poată manifesta bucuria şi orgoliul patriotic al celor 100 de ani de ţară, o a doua constând în realizarea unor paşi esenţiali, pe care oricare guvern să-i poată urma ulterior. Paşi ce să deschidă o serie de investiţii care să arate că am învăţat din greşeli şi că putem şi ne angajăm să recuperăm din timpul pierdut. Profesorul universitar Florin Daniel Şandru, secretar de stat în fruntea Departamentului Centenar, explica anul trecut că s-a realizat o structură interministerială care să monitorizeze cele câteva proiecte de amploare menite să scoată România din primitivism: autostrăzi care să unească cele trei provincii istorice, spitale regionale pentru o mai bună relaţie a românului cu sistemul de sănătate şi modernizarea tuturor şcolilor care încă mai au WC-ul în curte. Se dorea aşadar nu festivism, ci demonstraţie a asumării propriului destin.

Conducerea Departamentului Centenar s-a schimbat după ce Şandru şi-a dat demisia din cauza adoptării de către Guvern a ruşinoasei Ordonanţe 13. Şi guvernul s-a schimbat după alegerile din toamna lui 2016, iar acum, după un an, din cele două mari componente propuse iniţial au rămas doar tombole pentru bani dedicaţi festivismelor: reabilitări de monumente, simpozioane şi alte manifestări de acelaşi gen. Prefectul Dan Şlincu a invitat zilele trecute primarii să trimită propuneri de proiecte, pe principiul „cu cât mai multe proiecte se trimit, cu atât mai multe şanse de finanţare vor avea iniţiatorii”. Tombola pentru privaţi o face ministrul Culturii, care într-un comunicat de presă în care foloseşte de şapte ori denumirea programului „ACCES CENTENAR - sesiunea 2017” îi invită pe cei interesaţi să depună proiecte până pe 7 septembrie. Sumele sunt mici, oricum.

Ce s-a ales din componenta lucrărilor de maturitate naţională? Ministerul Dezvoltării a anunţat de curând că va finanţa prin PNDL toate proiectele primăriilor ce vizează modernizarea şcolilor cu budele în curte. Asta dacă primarii au proiectele. Oricum, de la zis şi până la făcut e cale lungă şi probabil primele lucrări de desfiinţare a wc-urilor, în care încă mai cad elevii români, vor începe vara viitoare.

Despre spitale şi autostrăzi nu are rost să vorbim, pentru că nu sunt bani, pentru că nu sunt o prioritate pentru guvernul actual, aşa cum chiar s-a recunoscut. S-au mărit salariile bugetarilor, nu este suficient?

Ce-au mai făcut ai noştri guvernanţi în aşteptarea Centenarului? I-au alocat peste patru milioane de euro lui Oprişan de la Vrancea ca să facă măcar el nişte lucrări de interes public, Vrancea fiind judeţul unde se vor desfăşura festivităţile naţionale de la anul. Şi s-au certat cu Iohannis, luându-i dreptul de a oferi el decoraţii şi titluri de onoare în numele statului român, astfel încât să poată şi parlamentarii să se joace de-a decoraţiile. Şi cam aste e tot.

Ei, şi acum vă întreb, nu-i aşa că subiectul Centenarului este mai puţin plictisitor decât pare? Este de-a dreptul dureros, dar, repet, nu ne resemnăm. Nu avem voie. Avem copii care la un moment dat vor trebui să explice nepoţilor lor de ce s-a civilizat România atât de greu.