Cum vrea Guvernul să pună şaua pe băncile comerciale

Prim ministrul Tudose al guvernului Dragnea II s-a supărat pe băncile comerciale. Motivul este că acestea nu îi plătesc impozit pe profit, cu alte cuvinte, sunt chipurile neperformante. Aşa că a anunţat ieri în gura mare că va publica o listă cu aceşti operatori economici de mare anvergură, ca să ştie lumea cine are profit şi cine nu are. Trăsnaia cu declaraţia, aşa cum şi-a imaginat-o premierul, are în ea naivitate, dar şi o doză de inconştienţă: oamenii, citind lista, dau fuga la băncile fără profit, scot banii şi îi duc la cele cu profit. Poate chiar aşa s-ar putea întâmpla numai că, atunci când spaima se răspândeşte ca un flagel printre depunători, retragerile de numerar iau amploare, ca o avalanşă, şi cuprind pe rând toate băncile comerciale, fie ele puse sau nu pe lista primului ministru. Din toată panica ce s-ar putea declanşa, ca urmare a declaraţiilor guvernamentale iresponsabile de la cel mai înalt nivel, nu băncile ar pierde. Dimpotrivă! Ar încasa comisioane de retrageri şi ar da cu banii în popor, iar dacă ar mai fi nevoie, ar cere Băncii Naţionale, care ar fi obligată să le dea cu dobânzi minuscule pentru că, vezi bine!, e o situaţie specială.

Am tot scris în acest ziar despre rapacitatea fără limite a băncilor comerciale care au sucursale în ţara pe care o credem încă a noastră, iar povestea cu lipsa de profitabilitate a multora dintre ele este perfect reală, numai că este un fenomen arhicunoscut de zeci de ani şi care nu are nici o legătură cu profitul real. Acestea, ca şi alţi agenţi economici importanţi, apelează la o gamă nesfârşită de tertipuri pentru a-şi externaliza profiturile, dintre care cea mai simplă este transferul de bani către offshore, adică în ţări unde impozitele sunt simbolice.

La fel ca icebergurile, băncile comerciale desfăşoară operaţiunile cu adevărat profitabile în adâncuri, iar la suprafaţă sunt cele mărunte, prin care fac operaţiuni la ghişee. Adevăratul profit îl scot din împrumuturile acordate statului român, mereu în foame de bani, iar schema este foarte simplă: băncile se împrumută de la Banca Naţională, unde au linii de credit, apoi împrumută la rândul lor statul, cu dobândă mai mare, câştigând din câteva semnături ale unui slujbaş pe vreun formular sau, mai nou, din câteva apăsări de butoane în faţa calculatorului, sume ameţitoare.

Nu se ştie să le fi făcut ANAF sau vreo altă instituţie a statului, cum ar fi Curtea de Conturi sau Oficiul Concurenţei, vreun control serios. Acest atribut l-a luat Banca Naţională al cărei guvernator, Mugur Isărescu, sare de fiecare dată ca ars în apărarea celor treizeci şi opt de bănci comerciale care operează în România. Motivul pueril pe care îl invocă este că plecarea uneia sau mai multor bănci ar pune economia la pământ şi din acest motiv le tratează pe toate cu mănuşi.

Nu la fel stau lucrurile în celelalte ţări din UE. Acesta au impus limite legislative de fiecare dată când băncile au încercat să sară calul. Ori în România tocmai aceste limite lipsesc cu desăvârşire, iar ameninţări copilăreşti cu darea în vileag a băncilor „rele” nu rezolvă nimic. Legea după care funcţionează băncile este mult prea lejeră şi o alta nouă, care să împiedice externalizarea profiturilor, s-ar impune cu atât mai mult cu cât nevoia guvernului de a aduna bani se apropie de paroxism. Ar fi fost chiar prioritară, înainte de legea salarizării unitare sau de legea pensiilor speciale, pentru că degeaba vrei să dai dacă nu ai de unde face rost de bani. Numai că băncile comerciale sunt agenţi economici uriaşi, cu lobby puternic şi susţinere la toate nivelele, de care nu se atinge nimeni. Este de aşteptat ca răsuflarea asta înciudată a lui Tudose, menită să sperie bancherii, iar aceştia să se lase impozitaţi în România, să se fâsâie curând în cel mult vreo măsură aparent vitează, dar în fapt fără effect, iar mai apoi, după bunul obicei românesc, foamea guvernamentală de bani să fie potolită tot prin jumulirea micilor întreprinzători, la fel cum s-a făcut şi în trecut, prezent şi în viitorul tot mai întunecat.