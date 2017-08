Urmaşii celor care ne-au condus

« Alte stiri din categoria Editorial

Ieri a fost 23 august, fosta zi naţională a României. Indisolubil legată de comunism, e o zi bună pentru aduceri aminte. Dacă sistemul ăla multilateral dezvoltat nu a supravieţuit, de restul nu am scăpat şi nici nu vom scăpa prea repede. Cele mai importante componente rămase sunt două: membrii sistemului şi modul de conducere a ţării.

Despre membrii sistemului am tot scris. Numai doi torţionari cunoscuţi şi dovediţi au fost condamnaţi abia după 20 de ani, mulţi vajnici activişti comunişti au luptat pentru binele propriu cu mare succes şi în democraţia românească (doar de aia i-am spus democraţie originală, nu?). I-am tot trecut în revistă, atât pe cei din sfera politicului, cât şi pe cei din cea economică, că ştim, primii capitalişti ai României au fost comunişti convinşi la bază.

Ultimii intraţi în ochiul publicului sunt Puiu Popoviciu şi nepotul lui Postelnicu. Puiu Popoviciu este unul dintre primii „băieţi deştepţi” din energie, cu o avere uriaşă. Ce nu prea se ştia era faptul că e căsătorit cu fata ministrului ceauşist Dincă, celebrul „Te leagă”. Ştiaţi că, imediat după revoluţie, Popoviciu a fugit în SUA? Pe urmă s-a lămurit şi a venit acasă să facă afaceri, afară mai pleacă doar ca să facă lobby anti DNA sau când e urmărit de instituţia respectivă, cum se întâmplă zilele astea.

Moartea lui Tudor Postelnicu (bolnav, la 85 de ani) l-a adus în atenţia publicului pe nepotul său. Ştiţi care Postelnicu, ministrul de interne al lui Ceauşescu, casapul ăla celebru şi prin replica „am fost un dobitoc” de la proces. Tiberiu Postelnicu, nepotul său, e şi el printre cei mai bogaţi oameni din România. Afaceri a avut în distribuţia ţigărilor româneşti, apoi asigurări, distribuţia de băuturi alcoolice, auto, imobiliare şi în sectorul bancar. Averea este estimată la cel puţin 10 milioane de euro, dar cei care socotesc spun că se duce spre 50 de milioane de dolari.

Dacă la cei doi de mai sus îi adăugăm şi pe alţii menţionaţi de-a lungul anilor, avem o imagine clară a cine conduce România. Şi nu, nu e Soros şi nici serviciile secrete. Sunt foşti comunişti şi securişti care au devenit sau politicieni sau oameni de afaceri. Şi unii şi alţii putred de bogaţi.

Cealaltă componentă remanentă a comunismului la care făceam referire, modul de conducere a ţării, are directă legătură cu dorinţa celor de mai sus de a rămâne bogaţi şi neatinşi de lege.

Este vorba de un sistem sud-american de guvernare. Cu oameni direct dependenţi de un stat asistenţial, săraci şi ţinuţi în sărăcie. E important acest aspect, pentru că, dacă oamenii ar începe să dea de gustul banului câştigat prin efort propriu, ar ajunge la ideea că pot să se descurce singuri, fără un tătuc precum Dragnea, de exemplu, cel care acum luptă cu duşmanul.

Bine, duşmanul - a se înţelege prin asta multinaţionale, bănci, companii străine, Soros, toţi, în general - nu ştie că luptă. „Duşmanul”, de fapt, trebuie doar să aştepte gafele guvernării, apoi să vină şi să cumpere totul pe nimic. Cum s-a tot întâmplat, în ultimii 25 de ani.

Nu pot însă fi toţi ţinuţi în sărăcie cu ochii ridicaţi spre marele lider. Cu bani europeni, cu ajutorul vecinilor, unii încep să trăiască mai bine. Aşa apar două Românii, am mai scris despre asta. Cea săracă trebuie ţinută în izolare (de aia nu vom avea drumuri în Moldova), pasul următor fiind că apare o altă împărţire, o Românie care munceşte şi o alta care votează. Fără a fi situate neapărat în locuri diferite, geografic vorbind, avem relaţii profund antagonice între cele două.

Pentru a completa acest modus operandi al guvernării mai e necesară subjugarea justiţiei. Şi se întâmplă deja. L-aţi văzut ieri pe ministrul justiţiei, Tudorel Toader, care, dacă până mai ieri se opunea încercărilor de a subordona justiţia, a început să semene cu un fel de Rodica Stănoiu cu chelie prin proiectele sale de legi. Suprapopularea închisorilor a ieşit deja de pe agenda publică, nu mai merge pentru a-l scoate pe Dragnea din probleme, acum se va face totul legal şi pe linie de partid. Cum era pe vremea defunctului PNA, care în materie de anticorupţie deranja doar naşii de tren şi ceva medici de ţară.

Chiar dacă au trecut peste noi atâtea zile de 23 august, din 1990 încoace, am rămas tot în faza în care ne prefacem că ne despărţim de comunism. De fapt, începem să facem paşi înapoi, chiar, ocupaţi fiind cu ideea că suntem supuşii sau vasalii Occidentului. De fapt, cum bine spunea cineva, România este vasală doar neamului prost şi nesimţirii la cote înalte. Iar asta nu mai e doar vina politicienilor, fie ei foşti comunişti sau nu.