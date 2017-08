O jale de turism (I)

« Alte stiri din categoria Editorial

S-a bătut monedă pe faptul că în condiţiile actuale numai turismul poate ajuta la redresarea economică a ţării. Necazul e că încă se bate astfel de monedă, în condiţiile în care nu se iau măsuri concrete pentru ca turismul să devină acea mină de aur care să scoată ţara din nevoi şi din criză.

E foarte adevărat că România dispune de un potenţial turistic de invidiat, pe care alte ţări l-ar transforma în aur curat dar, aşa cum ne-am obişnuit, proasta guvernare a ţării şi deficitara administrare fac ca randamentul sectorului turistic să se situeze de ani buni între jenant şi penibil.

Se tot vorbeşte de turism ca o alternativă viabilă la industria ce nu mai există, dar când vine vorba de ceea ce ar putea transforma România în mult visata destinaţie turistică lipsurile sunt atât de evidente încât e de mirare că nu se iau niciun fel de măsuri, mai ales că e vorba despre o situaţie care a acumulat ceva vechime. Autorităţile vor performanţă în turism, dar când vine vorba de infrastructura care ar asigura această performanţă - că nu vine neamţul sau francezul ori italianul să-şi rupă maşina prin gropile din România doar pentru că a auzit că avem o ţară frumoasă - puternicii zilei se fac că plouă. Mai important e să impozitezi şi să pui taxe decât să dezvolţi.

Când vine vorba de promovarea imaginii României, miniştrii se fac de râs. Ba cu frunza, ba cu oaia, găsesc ei o cale, nu trebuie să ne facem griji pentru asta. S-au cheltuit sume imense cu realizarea unor simboluri şi cu pliante şi cam atât. A rămas doar mirarea că astfel de cheltuieli nu au dat niciun fel de roade, ba mai apare şi constatarea dureroasă că nici turismul intern nu mai este ce a fost odată. Îi afurisim pe bulgari că ne fură turiştii şi facem apel la patriotism când vine vorba de vacanţă. De ce să mergi, frate, la bulgari sau - mai rău! - la unguri? Păi România nu e frumoasă, nu merită vizitată? De ce să laşi banii la ăia când la noi hotelurile şi pensiunile dau faliment pe capete?

Evident, patriotismul a devenit cel mai solid argument când vine vorba de revitalizarea turismului naţional. Proiecte şi măsuri concrete? Ce nevoie e de aşa ceva în condiţiile în care românul ar trebui să fie patriot?

S-a tot investit în tot felul de centre de informare turistică, deşi eficienţa lor e mai mult decât jalnică. Asta pentru că se pierd din vedere două aspecte esenţiale. În primul rând un astfel de centru e inutil cât timp turiştii nu vin la faţa locului. Ce rost are un centru de informare turistică în Botoşani, spre exemplu, cât timp pe aici nu prea vin turişti? E evident că suferim la capitolul „cum atragem turiştii la Botoşani”. Iar în al doilea rând nu prea se ţine cont de faptul că în epoca internetului, a telefonului mobil inteligent şi a GPS-ului centrele de informare au cam devenit istorie. Să învăţăm să-i atragem pe turişti în ţară şi abia apoi să investim în tonete cu pliante.

Cu puţin timp în urmă am cunoscut întâmplător, în Iaşi, doi turişti irlandezi trecuţi binişor de cincizeci de ani. Oamenii se descurcau cu telefonul mobil şi GPS-ul fără să întrebe de nimeni. Ştiau ce au de vizitat, ştiau programul, ştiau drumul. Au aflat despre frumuseţile capitalei Moldovei de la nişte români stabiliţi în oraşul lor. Gratuit. Şi când mă gândesc la toţi banii cheltuiţi aiurea cu promovarea...

Irlandezii erau destul de încântaţi, dar nu ascundeau că e loc şi de mai bine. Nu prea ştiţi să folosiţi ce aveţi... Ce era să le spun? Că firea românului e întortocheată şi greu de priceput, dar când vine vorba de autorităţi acestea sunt şi nepricepute? Că adesea nu numai că nu ştim ce avem, dar nu ne pricepem să exploatăm şi acele câteva lucruri de care suntem conştienţi pentru că ne-au atras atenţia alţii asupra lor?

Cu aproape două decenii în urmă s-a iscat ceva vânzoleală cu Dracula Park. Trecând peste criticile istoricilor care vedeau denaturarea imaginii lui Vlad Ţepeş şi ideile tâmpite ce ameninţau să transforme totul într-un kitsch de proporţii - gen atelier de ascuţit dinţi - ideea în sine nu era rea. Administrat şi pus corect în valoare, Dracula Park ar fi putut atrage mai mult decât milionul de turişti preconizat. Să ne gândim că Peleşul sau Castelul Bran (despre care unii susţin, din considerente publicitare, că ar fi legat de celebrul conte vampir) atrag anual câte trei sute de mii de turişti. Sau să ţinem cont că parcuri de distracţie cu tematică steampunk din Franţa şi America atrag milioane de vizitatori anual. Câţi dintre români - şi nu numai –- ştiu care e treaba cu steampunk-ul? Sensibil mai puţini decât cei care au auzit despre Dracula. Şi - lăsând la o parte mândria naţională - mai mulţi au auzit de Dracula decât de România.

Ar fi putut fi o mină de aur, dar nu... Din proiectul care a înghiţit mai bine de treizeci de milioane de euro n-a rămas decât dezamăgirea celor care s-au ruinat investind în acţiunile Dracula Park sau în hoteluri şi pensiuni prin zonele în care a tot fost mutat proiectul.

Cam asta e treaba cu turismul la noi. Ar fi putut să meargă, dar nu. Şi nici n-o să meargă. Nu se doreşte? Nu se poate? Poate că nu mai contează; în loc de răspunsuri seci e nevoie de acţiuni. Şi încă repede, până nu rămânem şi fără bruma de turişti.