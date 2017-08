O jale de turism (II)

« Alte stiri din categoria Editorial

În editorialul trecut am vorbit despre turism. Mai exact despre jalea care a cuprins acest sector pe care guvernanţii se încăpăţânează să-l considere strategic, dar pentru care nu găsesc măsuri concrete. Astăzi mă văd silit să revin. Asta pentru că tarele turismului nu stau doar în ignoranţa şi incompetenţa autorităţilor, ci şi în comportamentul celor care-şi fac veacul în sistem.

Pe lângă ignoranţa şi rapacitatea guvernanţilor, puţinii turişti care aleg să-şi petreacă vacanţele în ţară trebuie să suporte şi nesimţirea întreprinzătorilor din domeniu, cel mai adesea băieţi deştepţi care funcţionează pe principiul „rade-l cât poţi că oricum nu-l mai vezi”. Da, de acord, dacă anul trecut ţi-ai petrecut concediul într-o pensiune din Bucovina e clar că anul acesta o să doreşti să încerci altceva. E firesc şi recomandat să nu-ţi cheltui toţi banii în aceeaşi locaţie ani la rând. Asta o ştiu şi patronii, aşa că de ce să lase loc de bună ziua? În cele mai multe din pensiunile din Bucovina - acolo unde se îndură să aibă şi un soi de restaurant - singurul fel de mâncare la care ai acces este celebra tochitură, adesea la preţ de caviar. Mare inginerie gastronomică: câţiva centimetri de cârnaţ, slănină, un boţ de mămăligă, o lingură de brânză şi un ou prăjit. Dar treaba asta costă...

La o pensiune vizitată recent şi căreia i s-a făcut reclamă pe la televizor gardul era pe jumătate dărâmat, iar pe aleea de acces creşteau atât de multe bălării că se intra pe undeva prin lateral, printr-o parcare transformată în depozit pentru tot soiul de vechituri. Patronul habar nu avea de atracţiile turistice din zonă. Vreţi să mergeţi pe munte? Vedeţi pe acolo prin spate da’ să fiţi atent că sunt urzici, mai bine nu vă duceţi. Serios?! Chiar ai impresia că am venit doar să stau în pensiune, ca în bancul cu scoţienii care nu s-au îndurat să iasă din cameră o săptămână întreagă deoarece au plătit prea mult pentru cazare?

Despre locuri de joacă pentru copii nici măcar nu poate fi vorba. Păi ăştia mici distrug, strică, nu stau locului, nu ştiu cum vă descurcaţi cu ei, însă fiţi atenţi să nu calce pe gazon.

Prin Ardeal e şi mai jale. Când îşi dau seama că eşti din Moldova te privesc ăia cu un aer de superioritate de-ţi vine să-i iei la bătaie. Prea puţin respect pentru turist şi banii lui. Când ceri chitanţă - adesea o noapte de cazare la pensiune costă cât chiria pe o lună la un apartament în Botoşani - eşti întrebat prompt „Da’ la ce vă trebuie?”. Dacă insişti puţin, patronul încearcă să o dea la pace. Hai, domnule, că vă văd om serios, staţi într-o chitanţă? Şi vine cu pălincă. O sticlă de un sfert de litru, că nu se îndură să vină cu jumătate. Din partea casei.

Preţuri exorbitante, comparabile cu cele practicate de hotelurile de lux din Franţa sau Spania. Servicii? Păi ce, suntem în Franţa? Majoritatea hotelurilor oferă cazare, mic dejun şi cină (pentru mulţi dintre administratori asta reprezintă „all inclusive”). Prânzul ţi-l asiguri singur. Dacă ai discernământ te lipseşti de micul dejun sau de cina de la hotel. Cubuleţe de margarină, feliuţe de parizer, ceai subţiat (mic dejun). Cartofi şi orez cu lapte (cină). Nu sună prea îmbietor. La bulgari sau la turci all inclusive chiar asta înseamnă. Şi e şi mai ieftin.

La restaurante totul e la superlativ. În special preţurile. Încă nu pot înţelege de ce în România eşti taxat la felia de pâine. La ce preţuri se practică ar fi normal ca pâinea să fie inclusă, fie că te mulţumeşti cu o firmitură, fie că goleşti tot coşuleţul. Un prieten îmi povestea că nu a mai călcat de ani de zile prin restaurantele din Constanţa pentru că nu mai suportă imaginea chelnerului care vine şi-şi bagă mâinile în coşul de pâine, să numere câte felii s-au consumat. Tot de la el am aflat că e posibil ca micii serviţi la începutul sezonului estival să fi fost ţinuţi pe grătar în trecutul septembrie. La ce se vede pe la ştiri cu raziile celor de la Protecţia Consumatorului sau Direcţia de Sănătate nu pot decât să-i dau dreptate.

Rapacitate, indiferenţă, delăsare, inconştienţă. Acestea sunt coordonatele turismului românesc. Turistul care visează la o vacanţă de relaxare trebuie să se înarmeze cu multă răbdare şi să admită că la terminarea sejurului va fi mai degrabă iritat decât relaxat. Şi, desigur, se va trezi cu buzunarele golite de această industrie turistică ce nu-şi merită de multă vreme numele.

Ne mai mirăm în asemenea condiţii că străinii nu ne vizitează? Ne irităm că românii fug peste hotare acolo unde au parte de respect şi servicii turistice la care nici nu pot visa în ţară? Ne plângem şi dăm vina pe bulgari, care fură turiştii. Ce-ar fi să încercăm să le furăm şi noi turiştii?