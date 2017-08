Majoritari în oraşul minoritarilor

« Alte stiri din categoria Editorial

Au trecut câteva zile de la „crima cu maşina” din Centrul Vechi, astfel că putem comenta la rece ceea ce s-a întâmplat în noaptea de marţi spre miercuri, fără a fi acuzaţi că vorbim sub impulsul momentului, că ni s-a urcat sângele la cap, etc.

În urmă cu o lună, tot în acest colţ de pagină, scriam că o plimbare în Centrul Vechi este ca „o călătorie în «Vestul (Centrul) Sălbatic»”, din cauza minoritarilor care au pus stăpânire pe cea mai frumoasă şi încărcată de istorie zonă a oraşului şi că „poate ar trebui ca într-o seară, când ajung mai devreme acasă, primarul, prefectul, viceprimarii, aleşii locali sau şefii poliţiei să-şi ia şi ei copiii sau nepoţii de mânuţă şi să facă o plimbare, fără poliţişti locali şi consilieri, prin Centrul Vechi”. Şi asta, pentru că, gândeam eu atunci, ar fi fost cea mai la îndemână soluţie pentru ca aceştia să vadă „realitatea crudă din oraş”.

Ce s-a întâmplat între timp.

A doua zi, prefectul Dan Şlincu a ajuns şi el la concluzia că este nevoie de noi planuri de măsuri pentru asigurarea liniştii şi siguranţei cetăţenilor din Centrul Vechi şi Parcul Tineretului şi, într-o conferinţă de presă, a solicitat măsuri suplimentare de ordine şi pază. Printre acestea: extinderea programului de lucru al poliţiştilor locali şi patrule ale jandarmilor şi poliţiştilor, inclusiv cu câinii, pentru a ne putea „plimba în siguranţă şi cu plăcere prin Centrul Vechi”, adăugând însă că ar fi mai puţine reclamaţii despre „tulburarea liniştii publice” în zonă decât în alte părţi ale oraşului. Oare aşa să fie?

Un exerciţiu bun de imagine, dar care a fost ca o frecţie la un picior de lemn, pentru că, dintre toate cele dispuse am văzut doar prelungirea programului patrulelor poliţiştilor locali. Dar ce să facă doi gardieni publici faţă în faţă cu hoardă de minoritari puşi pe distracţii? Ce poate să facă un poliţist comunitar de 60 de kilograme, care mai are vreo câteva zile până la pensie, şi unul de vreo 40 de ani şi care cântărea dublu cât el, decât să plimbe o agendă sub braţ şi să întoarcă spatele atunci când puradeii sau chiar părinţii lor le aruncă petarde la picioare sau au tot felul de alte „manifestări proprii”, care dacă ar fi fost ale majoritarilor s-ar fi soldat cu tot felul de amenzi sau poate chiar cu dosare penale? Chiar nu pot face mare lucru, deşi aşteptările de la ei ar trebui să fie destul de mari în condiţiile în care şi lefurile lor, aprobate în Consiliul Local, tind spre o mie de euro lunar.

Dar ce să ceri poliţiştilor locali, când „crima cu maşina” s-a produs sub ochii poliţiştilor şi a jandarmilor, veniţi chipurile să asigure ordinea publică la un priveghi al minoritarilor? De fapt, cred că nu mai avem a cere nimănui nimic, mai ales după reacţia şefului jandarmilor botoşăneni, care, după ce minoritarii au luat cu asalt spitalul unde a fost adus mortul şi au urlat şi înjurat ore întregi, blocând accesul ambulanţelor la Urgenţe şi lovind cu picioarele maşinile autorităţilor, declara senin că: „Din punctul nostru de vedere, nu au fost comise fapte care să contravină normelor de convieţuire. Până la urmă ce au făcut? Au plâns un mort. Ei aşa se manifestă”.

Aşa o fi, dar dacă am merge noi, majoritarii, şi am face acelaşi scandal în fiecare zi, oare la fel ar reacţiona? Fiţi siguri că nu! Exemplul e ceea ce se întâmplă la stadion, când jandarmii amendează în stânga şi în dreapta şi dau interdicţii de a mai participa la evenimentele sportive şi pentru cei care scuipă cojile de seminţe spre terenul de joc.

După incidentele de săptămâna trecută nu am auzit ca la vreuna dintre instituţiile de forţă ale statului să se declanşeze vreo anchetă, să vină cineva de pe la Guvern sau chiar de pe la Prefectură şi să controleze în ce măsură jandarmii şi poliţiştii şi-au făcut datoria. Am înţeles că prefectul era şi este încă în concediu, dar la comanda instituţiei a rămas subprefecta, care ar trebui să-şi justifice şi ea, în vreun fel, leafa de mii de euro plătită din bani publici.

De asemenea, nici de pe la Primărie nu am auzit de vreo măsură care să ducă la normalizarea situaţiei. Primarul se plânge că nu-l ajută legislaţia, dar, în cazul Centrului Vechi, legile în vigoare nu sunt aplicate de instituţiile pe care le coordonează. De ani de zile nu a mai fost vreo razie în locuinţele sociale din zonă pentru controlarea celor care se adăpostesc aici. Nu am mai auzit de trimiterea la locul de baştină a „migranţilor minoritari” care au luat cu asalt Centrul Vechi, de evacuarea chiriaşilor care nu şi-au plătit de ani de zile dările către Locativa, etc. Măsuri permise de legislaţie, dar care nu sunt puse în practică, pentru că minoritarii sunt o mai bună manevră electorală.

În încheiere voi cita din mesajul unuia dintre micii oameni de afaceri care se încăpăţânează de ani de zile să reziste în Centrul Vechi şi care se numără printre puţinii care mai speră că nu vom ajunge să fim majoritari în oraşul minoritarilor. Din considerente de la sine înţelese am să-i trec identitatea sub anonimat.

„Am sesizat în numeroase rânduri Primăriei, Prefecturii şi organelor de forţă ale statului problemele întâmpinate zilnic în aceasta zonă fără a se lua măsuri de niciun fel... Pentru pietoni, comercianţi, turişti şi, în general, pentru cei care îndrăznesc să ajungă în Centrul Vechi este o mare problemă, deoarece şansele de a nu fi agresaţi sau tâlhăriţi sunt foarte slabe... V-am scris cu rugămintea de a mai atenţiona şi dumneavoastră responsabilii pentru a asigura un trai normal şi în Centrul Istoric al Botoşaniului”.