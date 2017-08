Ce aţi făcut cu ziarul, domnule Dragnea?

« Alte stiri din categoria Editorial

Prin aprilie, NN pensii a încasat o amendă usturătoare pentru că a avut „nesăbuinţa” de a trimite un mesaj îngrijorător (respectiv faptul că există discuţii privind naţionalizarea Pilonului II) către cei 1,9 milioane de români care, forţaţi de lege, au ales compania olandeză pentru a se ocupa de pensia lor privată. O amendă de care liderul PSD nu a fost străin, Liviu Dragnea cerând pedepse exemplare pentru cei care i-au dezinformat pe români. Şi pedeapsa a venit, în total dispreţ pentru românii care au ales NN pentru Pilonul II. Asta pentru că, până la urmă, amenda a fost plătită din banii celor care-şi au acolo pensiile, să nu ne facem iluzii că cineva îşi taie din profit şi achită o astfel de factură.

N-a trecut nici măcar jumătate de an când Dragnea afirma că zvonul a pornit de la Mişu Negriţoiu şi că Olanda ar fi implicată (încă nu-l descoperise pe Soros) şi premierul de faţadă a recunoscut că există un plan de reformare a sistemului de pensii. Un plan care va afecta contribuţiile românilor la Pilonul II. Nu se spune cu cât, nu se spune cum, dar planul există. Şi dacă există un asemenea plan, e de la sine înţeles că o să fie pus în practică.

Explicaţiile bâjbâite de Mihai Tudose nu au nimic în comun cu realitatea. Nu putem vorbi de randament în cazul Pilonului I de pensii. Aşa ceva nu există. Contribuţia la pensie nu se acumulează undeva, nu produce mare lucru. Banii nu apucă să facă prea mulţi pureci în vreun cont de economii, fiind cheltuiţi de îndată ce sunt încasaţi. De unde randament? A mai vorbit Tudose de creştere economică foarte mare şi interesul suveran al celor care plătesc contribuţiile pentru pensii.

Curat interes suveran, coane Fănică (aşa cum ar spune un celebru personaj din opera lui Caragiale). Sau coane Liviu că, până la urmă, de la el vin toate ponoasele.

În campania electorală s-au promis creşteri de pensii şi salarii. Era şi un ziar de partid apărut în campanie, care trebuia păstrat şi în care eram îndemnaţi să consemnăm şi să bifăm realizările viitoarei guvernări PSD. Un ziar electoral în care nu se pomenea nimic de vreo reformă a sistemului de pensii. Ar fi fost o sintagmă cu care liderul PSD ar fi putut acoperi ce se petrece astăzi. Uite, domnule, de fapt asta voiam să spunem când am vorbit de reforma sistemului de pensii. Că vom lua de la Pilonul II - momentan nu se pomeneşte nimic de desfiinţare, dar se pare că urmează politica paşilor mărunţi - şi vom da la Pilonul I. Că noi am mărit pensii şi salarii. Da, cum să nu... S-au mărit pensii şi salarii peste nivelul celor din Germania sau Franţa, ţări care chiar au economie, doar că acesta creşte mai lent decât mâţa cu blană tigrată care e economia naţională. Iar pensii şi salarii de câteva mii de euro - mai mari decât cele care le au omologii din Germania - au primit doar câţiva şmecheri ai căror plămâni recirculă aerul respirat de Dragnea. Pentru restul muritorilor, creşterile au fost repede înghiţite şi chiar depăşite de gonflarea preţurilor. Gonflare care i-a afectat mai ales pe cei care lucrează în mediul privat, dar despre care Dragnea n-a scris mare lucru în ziarul lui.

Asta pentru că Dragnea n-a intenţionat nici măcar o clipă să treacă de la vorbe la fapte. El a dorit puterea doar pentru a-şi rezolva problemele pe linie de justiţie. Numai că nu i-a ieşit faza cu Ordonanţa 13 şi, pentru a-şi asigura răgazul necesar până va rezolva ce-l doare mai tare a trecut la aplicarea programului de guvernare. Cu costuri pe măsură. România a împrumutat 10 miliarde de euro cu dobândă peste cea a pieţei. Pentru a plăti pensii şi salarii mărite, nu pentru dezvoltare economică uriaşă.

Aşa că e de la sine înţeles că, pentru a rezolva o problemă pe care nu a anticipat-o, Dragnea priveşte cu jind la Pilonul II. În altă parte nu prea are la ce privi. Confiscarea averilor celor îmbogăţiţi din politică nu-l interesează, nu a scris nimic în ziarul lui electoral despre asta. Cum să facă una ca asta? Nu avea şi aşa destule probleme cu legea?

Sunt curios dacă cei de la NN vor primi banii înapoi. Ăia cu care au fost amendaţi pentru că au spus, cumva, lucrurilor pe nume. Sunt curios dacă se va gândi cineva să-l amendeze pe Dragnea pentru faptul că a dezminţit acele „zvonuri”. Până la urmă, dacă minte cineva, de ce să nu fie amendat?

Cât priveşte ziarul electoral al lui Dragnea, îl asociez din ce în ce mai mult cu cel din posesia celebrului Al Bundy. Care nu avea mai mare fericire decât să-şi ia ziarul sub braţ şi să se retragă acolo unde şi împăratul se duce singur. Aşa şi cu ziarul de campanie ce trebuia păstrat. Până la urmă, n-are valoare mai mare decât hârtia igienică.