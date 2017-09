« Alte stiri din categoria Editorial

Mult timp am crezut că „performanţele” obţinute de Ecaterina Andronescu în fruntea ministerului Educaţiei sunt imposibil de egalat. Prea puţine personaje se pot lăuda că au reuşit să bulverseze atât de profund şi nociv un sistem. Şi, totuşi, în ciuda dezastrului lăsat în urmă, în repetate rânduri s-a vorbit de revenirea „Abramburicăi” la Educaţie. Până la urmă n-a fost să fie, aşa că o vreme am avut speranţe.

Însă au guvernanţii un talent deosebit atunci când trebuie să ne demonstreze că se poate şi mai rău şi că suntem o ţară în care paradoxul este literă de lege. Liviu Pop a reuşit să demonstreze că se poate şi mai rău.

Nu mai e mult până la primul clopoţel, dar deja se văd probleme. Şi nu în cărţile de matematică... Pe de o parte elevii sunt chemaţi la şcoală ceva mai devreme. Cel puţin în momentul de faţă asta se ştie, pentru că nu e imposibil să se facă o modificare de ultim moment a structurii anului şcolar. N-ar fi prima dată, aşa că nu trebuie să ne mire. 11 septembrie... Asta în condiţiile în care elevii de clasa a V-a vor începe anul şcolar aşa cum au fost obişnuiţi încă de la clasa pregătitoare, adică fără manuale. Bine, de un manual tot vor avea parte, dar hai să nu marcăm ca foarte pozitivă prezenţa unui manual de educaţie fizică pe marginea căruia premierul a comentat că e o glumă de-a lui Pop. Un manual despre care personal nu pot spune că e inutil - cu ocazia asta vor afla elevii că ora de sport înseamnă şi altceva în afară de fotbal, aşa cum ştiam cei de generaţia mea - dar care mai trebuia lucrat. Şi care nu reprezenta o prioritate în condiţiile în care vor lipsi manualele esenţiale.

E dificil de găsit o explicaţie pertinentă pentru faptul că, deşi manualele vor veni mai târziu, anul şcolar începe ceva mai devreme. Ar fi fost firesc să se tragă de timp măcar încă o săptămână pentru a scurta cât de cât perioada în care elevii vor fi lipsiţi de manuale. Este al şaselea an şcolar care începe fără manuale pentru generaţia care a început cu clasa pregătitoare. Aceeaşi problemă an de an, dar la care nu s-a găsit rezolvare. Chiar era aşa de greu să se modifice calendarul licitaţiilor pentru manuale? Să spunem că ar fi fost de înţeles în primul an, atunci când cei care-şi fac veacul în sistem nu au fost capabili să-i imagineze că vor exista şi contestaţii. Dar în anii următori? Liviu Pop dă vina pe guvernul precedent. Că el aşa a moştenit situaţia. Şi dacă aşa a moştenit-o, de ce să se mai complice. Vinovat există, e tot ceea ce contează.

S-a iscat ceva vâlvă pe marginea dorinţei lui Pop de a se reveni la manualul unic, iar manualele să fie tipărite exclusiv de către Editura Didactică şi Pedagogică, o vâlvă care pierde din vedere esenţialul. Unic sau alternativ, manualul trebuie să fie de calitate, adaptat nevoilor şi posibilităţilor elevului. În unele situaţii manualele alternative sunt alternative rău de tot. În unele dintre ele lipsesc multe din lecţiile prevăzute de programa şcolară sau apar altele care nu sunt prevăzute. Sunt realizate de către indivizi care, în numeroase cazuri, nu au predat la clasă nici măcar oră la disciplina pentru care au realizat manualul. Adesea, în aceeaşi clasă se găsesc două-trei tipuri de manuale pentru aceeaşi disciplină. Unele, deşi retipărite ani la rândul, sunt nerevizuite deşi aduc bani frumoşi autorilor. Dacă e să ne luăm după unele manuale de geografie, în Germania se foloseşte încă marca, iar România se chinuie să adere la Uniunea Europeană şi se învecinează cu Iugoslavia.

Unic sau alternativ? E mai puţin important. Important e ca manualele să fie concepute de oameni care au lucrat efectiv la catedră şi nu au făcut carieră la minister. Dar cât timp manualele vor însemna o vacă bună de muls pentru realizatori - să ne gândim la drepturile de autor ale unor cărţi tipărite ani la rând în sute de mii de exemplare - e puţin probabil ca profesioniştii valoroşi să aibă acces la conceperea lor. Protejaţii sistemului vor reuşi să se strecoare către cuibul gâştei cu ouă de aur şi-şi vor primi partea. Aşa că n-o să mai conteze dacă va fi vorba de un manual unic sau prost sau o sumedenie de manuale alternative şi proaste. Oricum rezultatul final e acelaşi.

Pe lângă aceste probleme, faptul că ministrul Educaţiei are o viziune ciudată privitor la bacalaureat, cu examene în toiul anului şi teste corectate de acasă (treaba asta pare cu dedicaţie, zău aşa) pare un soi de stand up comedy.

Cât despre elevi şi sistem, să auzim de bine. Şi să sperăm că nu ni se va demonstra că se poate şi mai rău. Oare chiar se poate?