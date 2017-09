Şi-a poftit Cănuţă la nişte mici...

« Alte stiri din categoria Editorial

Încă un scandal zguduie România. Un scandal care demonstrează cât se simplu suntem de manipulat şi, mai ales, lipsa de scrupule a unora care vor neapărat să devină cineva sau să facă rost de niscaiva câştiguri materiale, chiar dacă asta presupune să se calce pe cadavre, adesea la modul cel mai propriu.

Un vlogger, cunoscut sub numele de „Miliţianul” a reuşit să stârnească dezbateri intense după ce a distribuit o înregistrare în care, aparent, este refuzat de o angajată de la Kaufland Odorheiul Secuiesc pe motiv că nu ştia ungureşte. Ba individul reuşeşte să lase impresia că ar fi fost la un pas de linşaj. Şi de aici scandalul gata...

Vuiesc reţelele sociale pe seama cazului respectiv. Canalele media zbiară că s-au reaprins tensiunile interetnice în Ardeal. S-a creat un paravan mediatic aşa de opac încât Dragnea ar putea să-şi promoveze legile fără să bage cineva de seamă. Toţi îşi dau cu părerea despre incidentul cu micii de la Odorheiul Secuiesc.

Până la urmă se pare că, într-adevăr, angajata de la Kaufland nu ştie decât ungureşte. Iar dacă la asta mai adăugăm atitudinea vădit duşmănoasă a vloggerului a cărui identitate e, până în acest moment, un mister desăvârşit şi „norocul” ca în zonă să se găsească şi câţiva iredentişti cărora le-a sărit muştarul - să nu ignorăm că Miliţianul întreabă insistent dacă a fost înjurat, deşi fata de la grill nu prea spune nimic; practic „şi-o caută” - obţinem aşa un circ că nu mai e nevoie de pâine sau mici.

Mulţi dintre revoltaţii pe faptul că angajata de la Kaufland Odorheiul Secuiesc nu ştie decât limba maghiară şi-au exprimat dezaprobarea şi furia într-o limbă română aproximativă, plină de greşeli. Geme internetul de dezacorduri şi cratime puse aiurea ori complet ignorate. Ne revoltăm în maniera lui Cănuţă - om sucit, celebrul personaj care, se pare, nu prea i-a solicitat imaginaţia lui Caragiale. Ne apucă amocul că o fată din secuime nu ştie limba română, dar tolerăm faptul că în fruntea ministerului Educaţiei se găseşte un individ poreclit „Genunche” şi care maltratează limba română de câte ori are ocazia. Cunosc mulţi unguri care vorbesc o limbă română mult mai curată şi mai fluentă decât cea utilizată de Liviu Pop şi mulţi dintre iritaţi. Odată, pe o planşă realizată de o învăţătoare era scris „Şcolarii sau elevii sunt aceeaş”. Şi doamna în cauză nu provenea din secuime. Ne revoltă neştiinţa altora, dar ne simţim bine cu a noastră. Când Eba, progenitura lui Băsescu, batjocorea limba română, râdeam, nu ne iritam. La fel şi cu franceza şi engleza din dotarea Olguţei Vasilescu.

Ne inflamăm repede şi ne lăsăm manipulaţi. Unii s-au grăbit să cheme la boicotarea Kaufland. Şi asta pentru că o angajată din Odorheiul Secuiesc nu ştie decât limba maghiară. Ar trebui să ştie limba română pentru că are bacul luat - opinie culeasă de pe net. Serios?! Câţi dintre politicienii de azi - şi nu numai - au şi facultate şi tot nu ştiu limba română? Boicot? N-am auzit vorbindu-se de vreun boicot atunci când lanţuri de magazine cu sediul în străinătate i-au scos de pe piaţă pe producătorii autohtoni, o dramă cu implicaţii mult mai profunde decât faptul că Miliţianul s-a simţit străin în ţara lui într-o scenetă regizată. Bine că avem roşii din Turcia, castraveţi din Germania, mere din Polonia. Legea aia care prevede ca în supermarketuri să se găsească 51% produse româneşti e ignorată de autorităţi, dar şi de cetăţeni.

Acum mai bine de un sfert de secol minerii au ciomăgit oameni nevinovaţi doar să-i fie bine lui Iliescu. Dacă am fi avut parte de un adevărat val de revoltă împotriva faptului că dosarele Revoluţiei şi Mineriadelor au fost plimbate de colo-colo fără vreun folos, poate că s-ar fi făcut dreptate măcar în parte. Dar aşa...

Cănuţă, acel om sucit de care poate că am râs e mai prezent în fiinţa noastră decât ne place să admitem. Ne lăsăm manipulaţi şi suntem gata să ne repezim, ca oile, în direcţia în care ne cere un pretins berbec, dar refuzăm să gândim de capul nostru.

Cănuţă e românul tipic. Sucit în gândire şi acţiune. Şi-i mai plac şi micii.