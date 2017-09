Comunicate şi fapte

« Alte stiri din categoria Editorial

Şosele judeţene din Suceava şi Iaşi, incluse în „Axa rutieră strategică 1”, au fost aprobate la finanţare. La începutul săptămânii au fost semnate actele. Proiectul e ăla transfrontalier, în care ar fi trebuit să fie şi Botoşaniul, dar brusc nu mai este. Nu s-a făcut tam-tam şi nu a fost inclus în categoria promisiuni deşanţate de campanie electorală. În schimb se vor face, s-au dat banii, se dă drumul la treabă. Evident, bucovinenii s-au dovedit încă odată descurcăreţi şi au ştiut să obţină ce vor. Mândria proverbială din acele locuri s-a transpus în fapte, în folosul cetăţenilor printr-o investiţie de 73 de milioane de euro.

În tot acest timp în judeţul Botoşani se întâmplau următoarele:

- Şefimea PNL face conferinţe de presă că o pompă de apă pentru irigaţii pe malul Prutului nu funcţionează. Ei s-au arătat foarte indignaţi de bătaia de joc pe care Guvernul PSD o arată la adresa cultivatorilor de floarea soarelui din Rădăuţi-Prut.

- În laboratoarele de presă ale PSD Botoşani se plăsmuiau comunicate despre şoseaua Botoşani-Târgu Frumos. Ca să nu-şi mai pună mintea la contribuţie, experţii în comunicare ai PSD au propus să dea copy/paste la comunicatele redactate acum patru ani. „Sunt mai de actualitate acum”, au motivat aceştia.

- Şoseaua Botoşani-Târgu Frumos, rămasă deci la nivel de comunicat, de intenţie şi de promisiune/minciună nu se va face, deoarece parlamentarii PSD au febră musculară. Ei sunt obosiţi şi la refacere, deoarece abia au terminat drumul Botoşani-Suceava.

- Deputatul PSD Răzvan Rotaru vrea construcţia unui nou stadion. De data acesta pe costişă, undeva pe lângă Cornişa. Pe stadionul nou vor avea loc meciuri de fotbal, echipa gazdă având terenul în vârful pantei.

- Spitalul de boli paliative, aflat tot la nivelul de proiect, nu se va construi. Asta nu face obiectul unui comunicat. Nimeni nu-şi asumă eşecul şi oricum vinovaţi sunt Dinu Patriciu şi Băsescu. Statul nu a primit aviz de la Direcţia de Sănătate Publică şi nici nu va primi, din cauză că proiectanţii CNI au uitat să amplaseze bucătăria spitalului pe planşe. Şi grupurile sanitare.

- Consilierii locali şi şefii Zonei Metropolitane lucrează la un proiect privind şoseaua de centură. Acesta provede un viaduct de doi kilometri peste comuna Curteşti. Pe acest viaduct vor trece zeci de mii de tiruri, tren de mare viteză şi pitici. Deocamdată proiectul nu a fost avizat de secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean „Mavromati”.

- Deputatul Budăi începe o serie de consultări cu agenţii economici în ce priveşte plata TVA defalcat, aşa cum se prevede prin noua găselniţă a Guvernului.

- Parlamentarii PSD vor trebui să-şi schimbe garderoba, cu cea de toamnă. La petrecerile săteşti unde participă, prilejuite de hramuri şi zile de comună, va fi frig. A venit toamna. La Stăuceni se pune de plăcinte. Şi, evident, nici o participare fără comunicat de presă. Oricum, coafezele au intrat în panică.

- Jandarmii şi poliţiştii din Botoşani au arestat un grup infracţional organizat la Piaţa Mare a municipiului. Din cauza preţurilor mici, la o tarabă se formase un rând imens la mici. Jandarmii au considerat acest rând drept manifestaţie ilegală şi blocare a traficului. Cei care participau au fost reţinuţi şi amendaţi. În tot acest timp ţiganii devastau Spitalul Judeţean.

- Opoziţia PNL a anunţat următoarea conferinţă de presă la anul în mai. Nu se întâmplă nimic care să deranjeze şi guvernarea merge perfect. Liberalilor li s-a luat maul.

Exact. În Botoşani se întâmplă numai bazaconii şi comunicate, în timp ce la Suceava chiar se întâmplă ceva. Am râs de ei când au scris cu oi pe munte „Welcome to Bucovina”, în schimb au turişti. La noi casa Enescu se prăbuşeşte. Am râs de ei că n-au echipă de fotbal, dar în schimb au firme care funcţionează şi fluxul de numerar în Suceava e undeva de şase ori mai mare decât cel din Botoşani. Am râs de ei că nu au teatru. Nici noi nu avem. Am râs de ei că n-au filarmonica. O plătesc pe a noastră să cânte acolo. Am râs ca nu au cinema, acum au trei. Presa din Suceava scrie despre investiţii, drumuri care se fac, aducţiuni cu apă, presa din Botoşani scrie despre cocoaşele de pe strada Marchian.

Avem şi noi. Comunicate, politicieni parveniţi şi bazaconii la tot pasul. La proiecte şi comunicate le dăm ceaţă. Ei ne dau nouă la realizări.