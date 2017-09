Se dau cărţile pe faţă

« Alte stiri din categoria Editorial

Stăm şi hăhăim pe reţelele sociale, apoi bârfim cu voce joasă la serviciu, să nu ne audă şefii, în timp ce mai mult de jumătate din populaţia cu drept de vot se hrăneşte hipnotizată cu manipulările grosolane emise de televiziunile a doi infractori dovediţi. Opoziţie nu avem, societatea civilă se ia după petarde gen referendumul pe familie, alăptatul în public sau cum ne fură ungurii Ardealul, iar singurele dezvăluiri sau comentarii mai acide vin din partea unei mâini de jurnalişti. Consecinţa? Dosare capitale, ale lui Dragnea, Tăriceanu, Ghiţă, Oprea, Şova şi alţii de acelaşi calibru se reiau de la zero, guvernul PSD face Justiţia zdrenţe şi-şi mătură zoaiele cu ea, iar premierul şi miniştrii mistifică realitatea economică de îngheaţă apele, ştiind că nu-i poate verifica nimeni atâta vreme cât statisticile oficiale sunt o sumă de erori.

Şi dacă gogoriţele guvernamentale, oricât de umflate - vezi minciunile premierului cu privire la comisioanele bancare sau despre „randamentul” pilonului I de pensii, care nu investeşte vreun leu undeva - pot fi înghiţite de o (prea mare) parte a populaţiei, realitatea a lovit executivul mai rău decât uraganul Harvey în Statele Unite. Guvernul nu mai are bani să plătească Armata! Asta după ce şi-a asumat în gura mare, ca să-i smulgă afirmaţii admirative lui Trump, angajamentul de a cheltui 2% din PIB pentru susţinerea şi înzestrarea apărării naţionale. A fost suficientă o „scurgere”, materializată printr-un anunţ al Ligii Militarilor Profesionişti - un ONG care şi-a informat pe WhatsApp membrii că anumite plăţi vor întârzia pentru ca subiectul să intre în atenţia presei - care a cerut explicaţii la MApN. Ministerul a publicat un comunicat în care se arată că normele de hrană, chiriile şi contribuţiile la buget nu vor fi achitate la timp luna aceasta. A urmat apoi circul cu „greşelile de comunicare”, demisia ministrului şi asigurări din partea premierului şi a ministrului de finanţe, că sunt bani destui, dar că trebuie mutaţi de la alte capitole. De la bocanci, ceaiuri sau prezervative, pot să presupun orice, fiindcă - evident - nu au spus de unde.

Dar în aceeaşi zi, premierul s-a întâlnit cu reprezentanţii FMI şi ai Băncii Mondiale la Bucureşti. Chipurile ca să-i certe că au greşit previziunile pentru România în ultimul an. Experţii economici spun însă cu totul altceva: că României îi lipsesc până la sfârşitul anului cel puţin 15 miliarde dolari pentru a contrabalansa deficitul uriaş produs de aşa zisul program minune, care a bulversat întreaga economie naţională. Salariile bugetarilor, pensiile (între care cele speciale pentru 10% dintre pensionari înghit 45% din fondul total), angajamentele de înzestrare ale Armatei şi toate celelalte obligaţii asumate de stat prin lege nu pot fi acoperite de accizarea pentru a n-a oară a combustibililor sau a apei minerale, şi nici de alte măsuri asemănătoare, care nu vor duce decât la inflaţie şi adâncirea haosului în care au aruncat ţara o mână de infractori decişi să facă orice ca să scape de puşcărie.

Inclusiv să determine, pe căi numai de ei ştiute, pensionarea judecătoarei care era pe punctul de a pronunţa sentinţa în dosarul lui Dragnea legat de angajarea fictivă a unor activiste PSD la Direcţia pentru Protecţia Copilului Teleorman. Pensionarea intempestivă a uneia dintre judecătoarele care face parte din completul de judecată duce, ca urmare a unei decizii CEDO, la rejudecarea dosarelor de la zero. Adică din nou câţiva ani sau niciodată. Victor Ponta, care i-a fost şef de partid şi care-i cunoaşte foarte bine interesele, a declarat public că unicul interes al lui Dragnea în presupusa reformare a Justiţiei sunt dosarele sale şi nimic altceva. Iordache, Şerban Nicolae, Toader nu sunt decât prea supuse instrumente. Ce altă confirmare mai e necesară? Între timp, infractorii acţionează şi pe celălalt front: inspecţia judiciară anchetează şi acuză de abuz pe procurorii DNA care au cercetat redactarea OUG 13 de astă iarnă, cu scop final evident înlăturarea Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA şi minimalizarea instituţiei la cazuri mărunte.

Se adeveresc, filă cu filă, toate previziunile sumbre privind această guvernare. Mafioţii joacă tontoroiul pe bugetul ţării, Justiţia se întoarce în neantul fetid din care abia îşi scosese puţin capul, iar noi jelim, ca de obicei, soarta cruntă a acestui neam. Numai că nu-i nicio fatalitate, ăştia suntem, singurul popor din lume care se asupreşte pe el însuşi.