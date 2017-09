Altă cheltuială, altă distracţie... Cine plăteşte, cui foloseşte?

« Alte stiri din categoria Editorial

Nu mai cred de multă vreme în coincidenţe. Mai ales când acestea vin din sfera politicului. Indiferent cât de amatori, cât de incompetenţi sunt cei care acţionează în acest domeniu, au dovedit de câte ori a fost cazul că ştiu să-şi apere pielea şi să-şi urmărească interesele. Cum fac, cum dreg, reuşesc să aterizeze în picioare. Dosarele politicienilor sunt plimbate între instanţe până intervine prescrierea faptelor sau când uită lumea de ele în timp ce amărăştenii sunt judecaţi cu celeritate. Justiţia nu e doar oarbă, e şi profund nedreaptă.

Uneori însă e destul de greu să faci pierdut un dosar sau să pronunţi achitarea într-un dosar în care faptele sunt cât se poate de clare iar UE e cu ochii pe tine şi cere transparenţă în justiţie. E una din acele situaţii în care notorietatea pe care ţi-ai clădit cariera politică se întoarce împotriva ta. Liviu Dragnea a putut constata asta pe propria piele. Prima dată i s-a întâmplat în dosarul Referendumului. A fost condamnat cu suspendare ceea ce, juridic vorbind, înseamnă că e vinovat.

A cerut el anularea sentinţei şi bănuiesc că a fost foarte surprins când nu i s-a făcut pe plac. Aşa ceva i-ar fi permis să primească şi în dosarul pentru abuz în serviciu o condamnare cu suspendare.

Însă omul n-a disperat şi caută soluţii. Şi se pare că a găsit ceva menit să ţină ocupată gura lumii şi presa neaservită. În condiţiile în care tot mai multe semnale arată că bugetul s-a cam golit şi există incertitudini legate de încasarea pensiilor şi salariilor mărite conform programului de guvernare Dragnea vrea să ne cheme pe toţi la referendum. Să ne dăm cu părerea privitor la familia tradiţională. Coincidenţă sau nu, dar taman după acest anunţ de importanţă naţională s-a aflat că procesul pentru abuz în serviciu se va relua. Adică s-a găsit motiv pentru a se trage de timp. Până şi procurorul a fost de partea lui Dragnea.

Referendumul va lua faţa evenimentelor politice şi în timp ce poporul şi specialiştii de toate soiurile îşi vor da cu părerea despre familia tradiţională procesul liderului PSD o să aştepte. Fie o ordonanţă, fie prescrierea. Soluţii se găsesc, doar că nu mai pot fi adoptate „noaptea, ca hoţii”. E vorba de o altă abordare strategică, dar care urmăreşte acelaşi interes.

Am mai avut parte de referendumuri. Unul a fost chiar validat - e vorba de reducerea numărului de parlamentari. Rezultatul? Ni-l aducem aminte. La alegerile care au urmat referendumului cu pricina am avut un legislativ sensibil mai numeros decât precedentul. Decizia cică a fost pur consultativă, că până la urmă nu contează ce vor oamenii de rând cât timp are cine să gândească pentru ei.

Ciudat e că a existat un referendum nevalidat - cel cu suspendarea lui Băsescu; ştie Dragnea mai bine - dar pe ăla voiau să-l aplice. Păi, dacă e pur consultativ...

Atâta timp cât ceea ce numim referendum e considerat pur consultativ şi se vor găsi portiţe să fie ignorat, nu văd de ce avem nevoie momentan de o consultare populară pe tema familiei. E costisitoare şi oricum dacă nu se votează ce vrea Dragnea n-o să se ia în consideraţie, pentru că Dragnea e „încă român”. Nu ştiu dacă asta e de bine sau nu, dar ţin minte că mai vorbea el de un alt referendum privitor la eliminarea imunităţii, inclusiv pentru preşedinte. O fi uitat de el? Ţinând cont că e prins cu atâtea probleme personale, de stat şi de partid e de înţeles. Dar de ce a ţinut minte treaba cu familia tradiţională? Normal, mizează pe conservatorismul românului şi speră să-i facă pe plac, să capete acel capital de simpatie după care umbla costumat în ie şi cu pălărie de paie în cap.

Toamna asta ne paşte un referendum care n-o să ducă la nimic, asta e clar încă de la început. Dar ceva-ceva tot o să producă. Cheltuieli zdravene. O să curgă ceva cerneală şi fiere pe subiect. Unii vor căpăta şi bani că nu se implică nimeni în organizare dacă nu iese ceva. Şi un paravan mediatic suficient de opac şi întins încât să-i asigure lui Liviu Dragnea liniştea. Nu pe cea legată din familie - de aia a făcut rost când a divorţat - ci pe cea din cazier. Care e mai importantă decât familia tradiţională.