Redaţi şcoala copiilor

Gata, s-a terminat vacanţa. După discursurile plicticoase şi sforăitoare ale politicienilor, care încă nu au renunţat la prostul obicei de a plictisi copiii în prima zi de şcoală, elevii au intrat în clase şi au găsit pe bănci, unii manuale, alţii, mai puţin norocoşi, compendii. Culmea, sunt aceeaşi elevi care anul trecut au primit manualele undeva spre finalul primului semestru, aşa că sunt obişnuiţi să fie trataţi ca generaţie de sacrificiu. O generaţie de care politicienii, indiferent de culoare politică, îşi bat joc cu regularitate.

Alţi copii din judeţ, probabil vreo câteva mii, au păşit în şcoli vechi, neautorizate, care seamănă mai degrabă cu nişte grajduri sau saivane, fără apă curentă sau cu toaletele în curte, în timp ce unii dintre ei vor avea şi în acest an la clasă profesori necalificaţi sau care au luat la examenul de titularizare cu note cu care în veci nu ar fi promovat examenul de bacalaureat.

Cam asta este imaginea reală a învăţământului românesc, o imagine pe care politicienii se fac că nu o văd niciodată, pe care nimeni nu o recunoaşte public şi care ne dă măsura importanţei pe care o dăm noi ca naţie viitorului nostru.

Da, în ultimele decenii şcoala nu mai este a elevului, ci a profesorului şi chiar a politicianului, pentru că şi aici şi-a băgat dracul coada, deşi, oficial, politica este interzisă în şcoli. Aşa se face că an de an se investesc bani grei în învăţământ, dar se face doar acolo unde este un interes politic, fie faţă de conducerea şcolii, fie faţă de primar, fie chiar faţă de constructorul care primeşte lucrarea de modernizare. Asta este explicaţia pentru care unele licee, codaşe la rezultate, au beneficiat de sume uriaşe pentru bazele materiale, în timp ce colegiile şi liceele cu performanţe deosebite se chinuie cu o bază materială depăşită şi uneori se luptă cu mari lipsuri. De aproape trei decenii se promite o sală de sport Colegiului Economic, care, probabil e singurul la acest nivel din ţară care nu beneficiază de condiţiile minime necesare pentru ca liceenii să poată face sport în condiţii decente. O situaţie similară este şi la Liceul de Artă, unde elevii sunt obligaţi să facă sport în sălile de clasă sau pe culoare, dacă vremea nu le permite să iasă pe teren, afară. Pentru ei e bine că a apărut manualul de sport, că aşa vor avea cum să vadă în poze măcar cum se stă în poziţia de drepţi sau cum se face o extensie. Pentru cei de la Arte problemele sunt multe şi, din păcate nu vor avea rezolvare repede. Pe lângă sala de sport, lor le lipsesc sălile de repetiţie pentru diferite instrumente sau chiar atelierele de arte plastice. Şi asta în condiţiile în care în jur sunt vreo trei case retrocedate, uitate de proprietari, care se dărâmă şi care ar putea fi lesne achiziţionate (expropriate în interes public), renovate şi trecute în patrimoniul liceului. Ştiu că se va spune că nu sunt bani, dar pentru modernizarea Liceului Coţuşca cum s-au găsit bani? Acolo se investesc câteva sute de mii de euro, deşi, de exemplu, după repartizarea în clasa a IX-a au rămas libere 75% dintre locuri, fiind declaraţi admişi 14 elevi pe 56 de locuri la două specializări. Ca să nu mai vorbim că la bacalaureat, în sesiunea de vară, au promovat doar 30% dintre absolvenţii înscrişi în examen, iar în sesiunea de toamnă doi din şapte absolvenţi!

Situaţia e cruntă, iar politicul, că de drept el conduce învăţământul, nu are niciun interes să o rezolve, deşi îi este la îndemână. Soluţia e să închidem şcolile aflate în paragină, în care şi aşa învaţă puţini elevi şi să îi aducem pe aceştia în locuri unde se poate face o educaţie decentă, în condiţii umane. Să păstrăm o şcoală la două, trei comune, pe care să o transformăm într-un centru de excelenţă, bine dotat, cu profesori calificaţi, dedicaţi şi în puterea muncii, iar pe copii să-i aducem acolo cu microbuzele şcolare, că pentru asta au fost trimise, nu ca să se plimbe domn primar de colo până colo cu ele sau să le închirieze la nunţi. Sistemul funcţionează de zeci de ani în SUA şi dă rezultate. Pentru liceeni se pot găsi soluţii, precum subvenţionarea cazării şi mesei. Ne-ar costa mai puţin, iar copiii ar beneficia de condiţii net superioare, ar avea mai multe şanse de reuşită în viaţă şi banii ar putea fi cheltuiţi cu mai mult folos. Dar, pentru a scoate şcoala de sub dictatura sindicaliştilor şi a o reda copiilor, ne trebuie un pic de voinţă. Doar un pic.