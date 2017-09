Care litoral?

« Alte stiri din categoria Editorial

Am aşteptat să treacă vacanţa, pentru a asculta jelaniilor turiştilor de pe litoralul românesc şi a trece în revistă problemele. Povestea e aceeaşi - aglomeraţie, scump, mizerie, toxiinfecţii alimentare, scandal, poze cu maimuţa pe plajă, megafoane, urlete, muzică la maxim. Într-un cuvânt, balamuc.

Mă miră în fiecare an nu atât atmosfera de la mare, cât aglomeraţia, buluceala spre un loc unde mergi să te enervezi şi să te rogi să nu te îmbolnăveşti de la mâncare sau condiţii de cazare.

Turiştii dau vina pe privaţi, operatori de turism şi autorităţi pentru condiţiile dezagreabile, la toate capitolele, de pe litoralul românesc. De fapt e mult mai simplu, discutăm despre cerere şi ofertă. Când ai, de exemplu, un hotel arhiplin, de ce te-ar interesa mucegaiul din camere sau mobilierul vechi? În general este valabil pentru mai toate operaţiunile de pe litoral. Dacă e plin, tot sezonul, de ce ai schimba ceva, de ce ai investi? Asta e situaţia, nu putem dori nimic, nu se va schimba nimic, decât dacă mecanismele pieţei cer asta.

Mulţi români, peste un milion jumate în fiecare an, refuză să se lase pensetaţi de bani în vacanţă şi au înţeles că litoralul cel mai apropiat pentru vacanţă e la bulgari. Când numărul lor va creşte - şi numai atunci - litoralul românesc va deveni din nou atractiv (asta dacă a fost vreodată).

Nu aglomeraţia, ci lipsa turiştilor va moderniza locurile româneşti de vacanţă.

Nu ştiu de ce nu se întâmplă asta şi nici nu mai încerc să înţeleg. De ce, de exemplu, ai sta într-un hotel vetust din Mangalia de două-trei stele, când poţi sta, cu aceeaşi bani, într-un apartament de trei camere şi 140 de metri pătraţi în Sunny Beach, într-o clădire frumoasă, cu linişte şi curăţenie? De ce să te înghesui în Mamaia, printre răcnete şi şmecheri, în loc să mai conduci 60 de kilometri şi să stai liniştit în oaza de frumuseţe care este Balcic. De ce să dai mai mult, aproape dublu uneori, pe mâncare stricată şi prost gătită, servită de chelneri impertinenţi, când poţi mânca bine, sigur şi ieftin oriunde pe litoralul bulgăresc. Care începe de la Krapets, la 15 kilometri de Vama Veche şi continuă cel puţin 300 de kilometri.

Iar partea frumoasă este şi transformarea, parcă e altă lume. Românii nu mai urlă aşa pe plajă, că nu urlă nimeni. Nu e muzică la maxim de la terase. Nu umblă nimeni cu megafoane pe plajă să vândă porumb fiert sau bilete la concerte cu manele. Chiar dacă pare neobişnuit, la bulgari te poţi relaxa pe plajă şi chiar vii odihnit din concediu.

Ştiu să facă turism, de aia. Sunt şi probleme, gen furat de maşini, cei cu maşini scumpe trebuie să ia şi asta în calcul şi să ia măsuri, de la asigurare, montat GPS sau blocarea volanului sau a roţilor. Nu se mai întâmplă aşa de des, dintr-un motiv care nu există pentru autorităţile române. Bulgarii nu vor să îşi piardă turiştii. Că aduc bani mulţi.

Ar fi bine să facă nişte vizite pe acolo decidenţii români din turism şi nu numai. Să vadă amabilitatea şi politeţea, în ciuda faptului că sunt două popoare care nu prea se înţeleg. Să vadă organizarea, colaborarea dintre privaţi şi autorităţi, curăţenia, amenajarea plajelor. Şi multe altele.

Aşa cum am mai spus, până şi ministrul Daea de la agricultură ar trebui să meargă pe acolo, în loc să mănânce din portbagajul maşinilor cu figură de Benny Hill. Să vadă ce legume poate cumpăra din supermarket la bulgari. Nu mai zic de magazinele de legume-fructe, dacă gustă ce vând ăia acolo, îl buşeşte plânsul.

Înainte de a avea pretenţia să ne respecte ceilalţi, trebuie să ne respectăm noi înşine. Mai ales când şi plătim pentru asta. Litoralul bulgăresc nu e perfect. Dar diferenţa între bulgari şi români în materie de turism e de la cer la pământ. Iar litoralul românesc va deveni frecventabil, din punctul meu de vedere, când vom termina cu masochismul ăsta ciudat, care presupune că mergem la anul să dăm bani, şi nu puţini, exact în acelaşi loc în care ne-am enervat groaznic anul trecut.