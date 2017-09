Comisia de scos castane

« Alte stiri din categoria Editorial

Gata! Cică s-a terminat cu Daum. În sfârşit a văzut şi celebra comisie tehnică de la Federaţia Română de Fotbal ceea ce o ţară întreagă a înţeles de acum un an: Daum nu este în stare să formeze o naţională competitivă. Presa sportivă a spus-o de mult, mai întâi cu jumate de gură, apoi a ţipat de s-a auzit şi până în Germania, dar cei de la FRF care l-au uns selecţioner pe Christoph Daum s-au făcut că nu aud sau i-au numit pe cei care le cereau demisia, la pachet cu staff-ul tehnic al echipei naţionale, detractori, neştiutori de fotbal şi vânduţi clanului Becali.

Acum, după ce s-au isprăvit şi matematic şansele de calificare la turneul final al Campionatului Mondial, a observat şi celebra Comisie Tehnică de la FRF că lucrurile la naţionala mare nu merg cum ar trebui şi a decis să-i ceară lui Burleanu rezilierea contractului lui Daum cu doar o lună înainte de finalizarea acestuia. Nimic mai ilar. Cu o lună în urmă, aceeaşi comisei prezidată de „ilustrul” antrenor Mihai Stoichiţă şi formată din alţi iluştri de aceeaşi teapă, deciseseră că este bine să continuăm cu Daum. Ce s-a schimbat între timp? Mai nimic. Am bătut Armenia chinuit, cu 1-0, şi am pierdut chinuind fotbalul, tot cu 1-0, în Muntenegru. Adică am jucat în aceeaşi notă ca şi în restul preliminariilor.

În schimb, după anunţul de la începutul lunii august, că FRF va continua cu Daum până la sfârşitul campaniei, Mircea Lucescu, antrenorul cel mai titrat al fotbalului românesc, liber de contract la acel moment, sătul să tot aştepte o a doua şansă de a reveni la cârma echipei naţionale, a decis să preia naţionala Turciei. Ştiu că mulţi vor spune că nu venea Lucescu la naţională, pentru că nu ar fi primit acelaşi contract ca în Turcia, că „nea Mircea” a anunţat public motivaţia pentru care a refuzat o astfel de provocare: „decât să mă înjure ai mei, mai bine să o facă turcii”, dar continui să cred că, în cazul unei discuţii aplecate, serioase cu tehnicianul care a făcut performanţă la toate echipele pe care le-a antrenat, acesta ar fi acceptat să-şi încheie cariera pe banca naţionalei României. Ar fi fost o încununare frumoasă a unei vieţi puse în slujba fotbalului, iar Mircea Lucescu ţine la astfel de aspecte.

Acum faptul e consumat, iar Răzvan Burleanu şi Andrei Vochin s-au izbit să ia de bună decizia Comisiei Tehnice, care, în treacăt fie spus, nu a avut nici cel mai mic rol la numirea lui Daum, şi să demareze negocierile de reziliere a contractului cu tehnicianul german. Cine va sta pe bancă şi ce se va întâmpla la ultimele două meciuri, cele cu Kazahstan şi Danemarca, nimeni nu ştie. FRF probabil că ar vrea ca viitorul selecţioner să preia echipa şi să folosească cele două meciuri ca partide de pregătire, dar oare ce antrenor va accepta ca numele său să fie legat de ratarea calificării la Mondialul din Rusia şi să adune oalele sparte de Daum şi staff-ul lui?

Cel mai probabil va fi vorba de un interimat, iar Mihai „Lippi” Stoichiţă, care, astfel, pe lângă preşedinţia comisiei de scos castane din foc de la FRF şi numele a câtorva puternice naţionale pe care le-a antrenat - Panama, Armenia şi Kuweit -, îşi va putea trece în CV şi că a fost selecţionerul României. Două meciuri, dar ce mai contează, el îşi aranjează CV-ul, iar Burleanu se spală pe mâini de campania eşuată cu mai puţin de jumătate de an înainte de alegerile la FRF.