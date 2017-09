Dezinformare pe pensiile private

« Alte stiri din categoria Editorial

Atunci când într-o ţară civilizată se vorbeşte despre libertatea audio-vizualului se are în vedere libertatea acestui segment mass-media de a face investigaţii şi de a scoate la iveală afacerile oneroase ce aparţin grupurilor de crimă organizate sau politicienilor. Multe procese care s-au lăsat cu condamnarea la ani grei de puşcărie a unor foşti demnitari au pornit de la dezvăluirile făcute de jurnalişti care şi-au înţeles corect menirea şi adesea şi-au riscat viaţa.

În România aflată undeva la periferia civilizaţiei, libertatea televiziunilor este înţeleasă taman pe dos. Nu mai vorbim despre anchete şi dezvăluiri, ci despre manipulare şi rating. Despre audienţă obţinută cu orice preţ. În România televiziunile nu informează şi manipulează. Şi o fac la modul cel mai grosolan dar, deşi păpuşarii dovedesc adesea un amatorism demn de tot râsul, reuşesc să manevreze un segment important al populaţiei. Care ar fi reuşita acestor televiziuni dacă din echipa lor ar face parte adevăraţi experţi în manipulare? Mi-e şi frică să-mi imaginez.

Nici bine n-a aruncat Dragnea (indiferent cine o spune, când vine de la PSD e clar că de sfoară trage tare Dragnea) ideea naţionalizării pilonului II de pensii, că televiziunile aservite au şi pornit campania de dezinformare menită să asigure acea susţinere populară de care are nevoie această măsură vădit populistă şi care ar asigura punerea în practică a acelui punct din programul de guvernare referitor la creşterea pensiilor.

În timp ce specialiştii au demonstrat cu cifre clare că interesul liderului PSD de pilonul II e reprezentat de cele 37 de miliarde economisite până acum, sumă ce ar acoperi confortabil deficitul de 21 de miliarde din sistemul public de pensii, la televiziunea fugarului Ghiţă se reia de ceva timp, seară de seară, un soi de reportaj în care Pilonul II de pensii este comparat cu fondurile de investiţii. Mai exact acele fonduri de investiţii de care românii îşi aduc aminte scrâşnind din dinţi. Pilonul II e, în viziunea celor de la România Tv, sinonim cu FNI şi Caritasul lui Stoica, ăla de înmulţea de opt ori în doar trei luni banii fraierilor care şi-au vândut maşinile şi casele în speranţa îmbogăţirii fără muncă. Cică e vorba de o veritabilă schemă Ponzi şi că românii ar trebui să ţină cont de faptul că falimentul pluteşte pe deasupra celor care administrază aceste fonduri. Nu ar fi mai bine ca de ele să se ocupe Dragnea şi ai lui? E singurul capabil să ne scape de grija Pilonului II. La modul cel mai propriu...

Argumentaţie destul de subţire, dar abil şi insistent prezentată pentru a fi digerată şi asimilată de manipulatul de rând. Nu se pomeneşte de cifre, de statistici sau de faptul că, atunci când a implementat Pilonul II, statul s-a angajat că-l garantează. Nu ştiu cât anume şi în ce mod, dar din acea perioadă ţin minte treaba cu garanţia statului. Ce-i drept, la acea dată statul era reprezentat de altă echipă de profitori, dar tot stat era. Şi încă este, că nu s-a desfiinţat.

Fondurile de pensii investesc, de regulă, în titluri şi obligaţiuni de stat, instrumente ce asigură o dobândă mai mare decât cea de la bănci şi - evident - a căror răscumpărare este garantată de acelaşi stat. Adică e puţin probabil ca aceste fonduri să falimenteze aşa cum spun cei de la Romania TV. Şi dacă mai adăugăm că există şi ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară - a cărei datorie e să preîntâmpine fraudarea banilor din pilonul II (şi nu numai dar să ne limităm doar la acest aspect) e de crezut că, cel puţin până acum, pensiile private sunt pe mâini bune.

Statul, cel care pretinde că moare de grija cetăţeanului ar fi putut să se ocupe de Pilonul II. Mecanismul de economisire şi acumulare e simplu şi statul ar fi putut să-l scutească pe cetăţean de plata acelui comision lunar încasat de fondurile de investiţii (nu face nimeni muncă voluntară). Ar fi putut acumula mult mai mult în Pilonul II (teoretic vorbind, că ştim ce bun administratot este statul) dar nu a făcut-o. A pasat problema (şi profitul) administratorilor de fonduri de pensii private din Europa sau aiurea, nu contează, a preferat să-şi ia mâinile de pe pensiile pe care le vor încasa, peste nu foarte mulţi ani, primii beneficiari ai Pilonului II.

Acum statul, reprezentat de altă şleahtă de parveniţi, priveşte cu jind la Pilonul II. Trepăduşii fac galerie şi duc muncă de convingere ignorând interesul cetăţeanului pe care pretind că vor să-l protejeze de abuzurile statului. Or avea pensiile private problemele lor, dar deocamdată, ţinând cont de cine conduce România, prefer să-mi ştiu pensia privată acolo unde este. Cât mai departe de mâna statului...