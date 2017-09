E foame de bani, băieţi!

« Alte stiri din categoria Editorial

În numai opt luni, această guvernare a bulversat nu numai economia şi administraţia, ci cam tot ce mişcă în ţară, de la învăţământ şi sănătate până la turism. Nimeni nu mai poate contabiliza şirul interminabil de ticăloşenii, minciuni, atacuri, furturi şi mistificări ale puterii politice, începând de la Guvern şi Parlament până la cea mai măruntă primărie comunală. Şi ele continuă să vină în valuri, copleşitor, astfel încât mai este foarte puţin până la punctul de inflexiune de la care ţara nu va mai putea să fie întoarsă într-o democraţie funcţională. Nu că acuma ar fi una, dar până în decembrie trecut măcar speram că poate să devină. După atacurile în valuri din ce în ce mai mari asupra Justiţiei, care va fi supusă definitiv decidenţilor politici după votul în Parlament, după izolarea preşedintelui la rolul de păpusă decorativă şi după masacrarea regulilor economice care ne mai ţineau de Europa cât un fir de aţă, a venit şi nota de plată. Astfel încât acum începe jaful.

După ce au permis administraţiilor locale să pună veniturile angajaţilor (o încrengătură de rudenii, afini şi prieteni aproape peste tot) oricât au visat cu o noapte în urmă, după ce au repartizat banii bugetului naţional cu furca în ogrăzile propriilor crescătorii de cadre, după ce au uitat că angajamentele internaţionale, mai ales cele privind apărarea, trebuie respectate, au descoperit - abia acum! - ceea ce toată lumea de bună credinţă le-a atras atenţia încă de la bun început: că nu sunt bani, că, pur şi simplu, România nu dispune de resurse financiare capabile să acopere fantasmagoriile unor infractori gata să mituiască oricât de mulţi oameni, chiar segmente întregi de populaţie, pentru a se face scăpaţi de anii de puşcărie pe care îi merită.

Şi acum, înainte de fi legiferat măcar Fondul acela de dezvoltare care să le permită decapitalizarea „legală”, au dat năvală pe companiile de stat, în special pe cele din energie, ultima sursă de bani într-o ţară în care cetăţenilor nu mai ai ce să le iei. Toate companiile de stat au fost somate şi urmează urmează să vireze la buget în avans sume sub formă de dividende neangajate în proiecte viitoare, la solicitarea Guvernului. Premierul Mihai Tudose a precizat, marţi, că această măsură nu va dezechilibra bugetele companiilor. Poftim?!? Când le iei banii dezvoltare cum se cheamă? Asemenea enormităţi nu am auzit nici măcar din gura mentorului său şi, cu toată îngăduinţa, nu găsesc termen mai potrivit care să definească o cerere de genul „ia dă-mi tu dinainte ceea ce o să-mi datorezi anul viitor” decât decapitalizare, ca să nu-i spun jaf.

Hidroelectrica, care a devenit cea mai profitabilă companie din România, cu o marjă a profitului pe primul semestru majorată la 43% (de la 38% anul trecut) s-a şi conformat: virează imediat 665 milioane lei, după modelul patentat deja în cazul Romgaz şi Conpet. Remarcabil este faptul că majorarea cu 6% a profitului companiei de stat a fost realizată în condiţiile unei scăderi a producţiei. Cum? Pe spinarea noastră, acesta este secretul sinusoidelor ameţitoare pe care preţul energiei le-a cunoscut în această vară. Nuclearelectrica a anunţat şi ea, miercuri, că ministerul Energiei i-a cerut sa distribuie 110 milioane de lei, sub formă de dividende, către acţionarii societăţii. Încă două companii obligate să acopere găurile de la buget sunt Transgaz, compania naţională de transport al gazelor, şi Transelectrica, transportatorul naţional al energiei electrice, care vor vira fiecare câte 171 milioane de lei acţionarilor sub formă de dividende. Transgaz şi Transelectrica informează că banii vor fi scoşi din conturile „alte rezerve” fiindcă, atenţie!, toate companiile de stat au distribuit deja dividendele pe anul trecut.

Aceste solicitări, adresate companiilor rentabile, care ajung astfel să cârpeasă golurile de la buget apărute ca urmare a creşterilor salariale, vin la scurt timp dupa ce fostul şef al Fiscului, Gelu Ştefan Diaconu, îl acuza pe Ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, că „sună personal la şefii companiilor de stat să facă rost de câteva sute de milioane de lei”. Este dreptul statului, vor spune unii, să-şi încaseze fie şi în avans dividendele, însă asta explică - de data aceasta la vedere - de ce suntem atât de înapoiaţi la toate capitolele. În loc să investim în dezvoltare, care să producă ulterior mărirea veniturilor, noi începem, de fiecare dată când avem oarecare creştere economică, cu mărirea veniturilor personale, în special în politică, administraţie şi instituţiile de forţă.

PSD a înţeles în ultimii 17 ani că nu este deloc profitabil să utilizeze companiile de stat pentru subvenţionarea facturilor populaţiei, fiindcă asta produce falii în societate şi arierate uriaşe la buget. Între epoca Iliescu şi cea actuală, socialiştii au învăţat că pot să facă profitabile companiile de stat, umflând oricât preţurile, să cedeze distribuţia la intermediari privaţi (conduse tot de oamenii lor) şi apoi să dea vina pe ei. Pentru că, după cum cetăţeanul ştie că benzinarii şi nu accizele îi scumpesc lui carburanţii, la fel înţelege şi acum că furnizorii şi nu companiile de stat producătoare le umflă preţul la electricitate şi gaze. Şi, în timp ce românii îşi varsă năduful pe hrăpăreţii de privaţi, Guvernul îşi achită conştiincios angajamentele salariale către primarii şi instituţiile care vor organiza alegerile din 2020. Căci asta este miza finală, pe lângă evitarea puşcăriei: perpetuarea la putere.